Rocket-Lab-Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche: Rekord-Auftragsbestand schlägt Neutron-Verzögerung – plus 15,9 Prozent

Montag – Rally vor den Zahlen. Mit dem breiten Markt stieg die Rocket-Lab-Aktie im regulären Handel um 10,9 Prozent auf 58,86 Dollar. Nach Börsenschluss legte das Unternehmen die Zahlen zum dritten Quartal vor. Nachbörslich fiel die Aktie um rund 4,5 Prozent.

Dienstag – Absturz abgewendet. Vorbörslich lag die Aktie mehr als 5 Prozent im Minus. Nach dem schwächeren Start stiegen jedoch Käufer ein, Zacks sprach von Akkumulation.

Mittwoch bis Freitag – die Rally setzt sich fort. Mit der Erholung der Wachstumswerte nach den CoreWeave-Zahlen baute die Aktie ihren Wochengewinn aus.