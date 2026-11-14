Ein Quartal voller Widersprüche – und am Ende ein klarer Sieger: Die Rocket-Lab-Aktie ist mit einem Plus von 15,94 Prozent einer der größten Nasdaq100 Gewinner der Woche. Rocket Lab meldete Rekordumsatz und Rekord-Auftragsbestand, aber auch einen höheren Verlust und eine verschobene Neutron-Rakete. Rechnerisch schloss die Aktie bei rund 61,50 Dollar. Unsere Wochenanalyse zeigt, warum Anleger den Wochengewinner trotzdem kauften.
Rocket-Lab-Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche: Rekord-Auftragsbestand schlägt Neutron-Verzögerung – plus 15,9 Prozent
Die Rocket-Lab-Aktie ist einer der größten Nasdaq100 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 15,94 Prozent überzeugte das Raumfahrtunternehmen trotz höherer Verluste und einer verschobenen Neutron-Rakete. Unsere Wochenanalyse zeigt, warum der Rekord-Auftragsbestand von 3,57 Milliarden Dollar die Anleger überzeugte.
Wochenanalyse
Kursrally, Zahlen-Schreck, Käufer kehren zurück
Montag – Rally vor den Zahlen. Mit dem breiten Markt stieg die Rocket-Lab-Aktie im regulären Handel um 10,9 Prozent auf 58,86 Dollar. Nach Börsenschluss legte das Unternehmen die Zahlen zum dritten Quartal vor. Nachbörslich fiel die Aktie um rund 4,5 Prozent.
Dienstag – Absturz abgewendet. Vorbörslich lag die Aktie mehr als 5 Prozent im Minus. Nach dem schwächeren Start stiegen jedoch Käufer ein, Zacks sprach von Akkumulation.
Mittwoch bis Freitag – die Rally setzt sich fort. Mit der Erholung der Wachstumswerte nach den CoreWeave-Zahlen baute die Aktie ihren Wochengewinn aus.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum der Auftragsbestand die Verluste überstrahlt
Rekordumsatz
Der Umsatz stieg um 73 Prozent auf 267,8 Millionen Dollar und lag über der Erwartung von 256,5 Millionen Dollar. Es war das sechste Rekordquartal in Folge.
Volle Auftragsbücher
Der Auftragsbestand wuchs um 52 Prozent auf 3,57 Milliarden Dollar. Im Quartal unterschrieb Rocket Lab 54 Startverträge.
Neutron-Nachfrage
Acht neue Neutron-Missionen brachten rund 515 Millionen Dollar. Den Grundpreis hob Rocket Lab von 55 auf 70 Millionen Dollar an.
Prognose über Erwartungen
Für das vierte Quartal erwartet Rocket Lab 270 bis 290 Millionen Dollar Umsatz.
Neutron entwickelt sich rasant zum Rückgrat der nächsten Generation von Konstellationen.
Die Schattenseiten sind deutlich: Der Nettoverlust stieg auf 79,6 Millionen Dollar, der Verlust je Aktie lag mit 0,12 Dollar über der Erwartung von 0,07 Dollar. Der Erstflug der Neutron-Rakete wurde nach Problemen beim Tank der ersten Stufe auf 2027 verschoben. Dafür verfügt Rocket Lab über rund 4,7 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln. Das US-Verteidigungsministerium vereinbarte zudem einen an Bedingungen geknüpften Kredit über 150 Millionen Dollar.
Häufige Fragen zur Rocket-Lab-Aktie
Warum ist die Rocket-Lab-Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Rekordumsatz, ein um 52 Prozent gestiegener Auftragsbestand und die Erholung der Wachstumswerte trieben die Aktie. Sie stieg vom 9. bis 13. November um 15,94 Prozent.
Wann startet die Neutron-Rakete?
Der Erstflug wurde auf 2027 verschoben, nachdem ein Bauteil der ersten Stufe neu gefertigt werden muss.
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