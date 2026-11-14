Rheinmetall Aktienanalyse: Minus 60 Prozent trotz Rekordaufträgen – Schnäppchen oder Falle vor dem Schicksalstag?

Warum ist die Rheinmetall Aktie so stark gefallen?

Wegen gesenkter Prognosen, Zweifeln an den Munitionsmargen, Unsicherheit beim Marinegeschäft und Berichten über Friedensgespräche zur Ukraine.

Wie läuft das Geschäft von Rheinmetall?

Stark: Nach neun Monaten stieg der Umsatz um 38 Prozent, das operative Ergebnis um 68 Prozent, der Auftragsbestand erreichte 78 Milliarden Euro.

Wann ist der Kapitalmarkttag?

Am 26. und 27. November 2026.

Was erwartet Rheinmetall für 2026?

Einen Umsatz von rund 13,2 Milliarden Euro und eine operative Marge von rund 18,5 Prozent.