Kaum eine Aktie hat Anleger 2026 so durchgeschüttelt wie Rheinmetall. Im Januar kostete ein Papier rund 1.966 Euro, am Freitag fiel die Rheinmetall-Aktie zeitweise auf 742,50 Euro und schloss bei 765,50 Euro – mehr als 60 Prozent unter dem Rekord. Dabei wachsen Umsatz, Gewinn und Auftragsbestand weiter kräftig. Diese Rheinmetall Aktienanalyse zeigt, warum die Börse trotzdem so hart urteilt und was die Rheinmetall Aktienprognose vor dem Kapitalmarkttag bestimmt.
Rheinmetall Aktienanalyse: Minus 60 Prozent trotz Rekordaufträgen – Schnäppchen oder Falle vor dem Schicksalstag?
78 Milliarden Euro Auftragsbestand, 68 Prozent mehr operatives Ergebnis – und trotzdem hat die Rheinmetall-Aktie mehr als 60 Prozent ihres Rekordwerts verloren. Fünf Warnungen in elf Monaten haben das Vertrauen zerstört. Unsere Rheinmetall Aktienanalyse zeigt, warum die Börse so hart urteilt, was der Kapitalmarkttag am 26. und 27. November liefern muss und was die Rheinmetall Aktienprognose bestimmt.
RHMRHM
Steckbrief
- Unternehmen
- Rheinmetall AG
- Sitz
- Düsseldorf
- Ticker
- RHM (Xetra)
- Index
- DAX
- Kurs
- 765,50 Euro
- Börsenwert
- rund 35 Milliarden Euro
- KGV
- rund 28
- Dividendenrendite
- rund 1,6 Prozent
- Vorstandschef
- Armin Papperger
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista, Börsenwert eigene Überschlagsrechnung
Die Ausgangslage
Fünf Warnungen in elf Monaten
Die Rheinmetall Aktie war auf Perfektion bewertet. Jede Enttäuschung wurde deshalb teuer.
Am 4. November senkte Rheinmetall die Umsatzprognose für 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro, nachdem zuvor 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro in Aussicht gestellt worden waren. Verzögerungen bei Fahrzeugprogrammen wie Arminius und Boxer verschieben Umsätze ins Jahr 2027. JPMorgan zählt damit fünf Warnungen in elf Monaten. In dieser Woche kamen neue Belastungen hinzu: Der tschechische Konkurrent CSG senkte seine Margenprognose wegen fallender Preise für Standardmunition, Bernstein zweifelt am Fregattenauftrag F127, und Berichte über Friedensgespräche zur Ukraine drückten die gesamte Branche.
Die Zahlen
Rekordgeschäft – aber negativer Cashflow
Für jede Rheinmetall Aktienanalyse gilt: Das Wachstum ist real, das Geld kommt aber verzögert.
In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 38 Prozent auf 8,38 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 68 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Die operative Marge erreichte 16,0 Prozent, der Auftragsbestand 78 Milliarden Euro. Der Haken: Der freie Mittelzufluss lag nach neun Monaten bei minus 1,7 Milliarden Euro. Neue Werke und volle Lager binden Milliarden, bevor die Aufträge Geld einbringen.
Rheinmetall: Kennzahlen nach neun Monaten 2026
Milliarden Euro
Quelle: Rheinmetall, Quartalsmitteilung zum dritten Quartal 2026
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz
|8,38
|Operatives Ergebnis
|1,34
|Freier Mittelzufluss
|-1,7
Der Ausblick
Kapitalmarkttag: was Papperger liefern muss
Bisher stellt Rheinmetall für 2030 einen Umsatz von rund 50 Milliarden Euro in Aussicht. Berenberg erwartet, dass dieses Ziel am 26. und 27. November um etwa 14 Prozent gesenkt wird. Entscheidend dürfte weniger die Größe der Ziele sein als ihre Glaubwürdigkeit. Anleger achten vor allem auf vier Punkte: realistische Mittelfristziele, einen Zeitplan für den Rückfluss der Milliarden aus Werken und Vorräten, eine klare Aussage zu den Munitionsmargen und eine Strategie für das Marinegeschäft.
Die Bewertung
KGV um 15 auf Sicht 2027: so niedrig wie lange nicht
Auf Basis der berichteten Gewinne kommt die Rheinmetall Aktie auf ein KGV von rund 28. Gemessen an den Gewinnschätzungen für 2027 liegt es dagegen nur noch bei etwa 15 – so niedrig wie lange nicht. Der Kursrutsch hat die Bewertung also deutlich zurückgeführt. Ob das eine Chance ist, hängt davon ab, wie verlässlich diese Schätzungen sind. Genau daran zweifelt der Markt derzeit.
Die Analysten
Kursziele zwischen 800 und 1.750 Euro
Die Spanne der Analystenurteile ist so groß wie selten. Am unteren Ende stehen Vontobel mit 800 Euro sowie Berenberg und die Bank of America mit je 900 Euro. Die Citigroup senkte ihr Ziel auf 1.099 Euro. Am oberen Ende sehen die Deutsche Bank 1.650 Euro und Metzler 1.750 Euro. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Rheinmetall: Ausgewählte Analysten-Kursziele
Euro
Quelle: Analystenstudien, Stand Mitte November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Kursziel
|Metzler
|1750
|Deutsche Bank
|1650
|Citigroup
|1099
|Berenberg
|900
|Bank of America
|900
|Vontobel
|800
Die Szenarien
Rheinmetall Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Kapitalmarkttag als Wendepunkt
Papperger legt vorsichtige, aber belastbare Ziele vor und zeigt, wann der Cashflow dreht. Dann könnte die Aktie deutlich Richtung 1.000 Euro zurückkommen.
Szenario 2: Bodenbildung
Die Ziele werden gesenkt, aber ohne neue Schocks. Die Aktie stabilisiert sich zwischen 700 und 900 Euro.
Szenario 3: Die nächste Enttäuschung
Eine kräftige Zielsenkung oder ein Waffenstillstand belastet. Dann droht ein weiterer Rutsch unter 700 Euro.
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktienanalyse
Warum ist die Rheinmetall Aktie so stark gefallen?
Wegen gesenkter Prognosen, Zweifeln an den Munitionsmargen, Unsicherheit beim Marinegeschäft und Berichten über Friedensgespräche zur Ukraine.
Wie läuft das Geschäft von Rheinmetall?
Stark: Nach neun Monaten stieg der Umsatz um 38 Prozent, das operative Ergebnis um 68 Prozent, der Auftragsbestand erreichte 78 Milliarden Euro.
Wann ist der Kapitalmarkttag?
Am 26. und 27. November 2026.
Was erwartet Rheinmetall für 2026?
Einen Umsatz von rund 13,2 Milliarden Euro und eine operative Marge von rund 18,5 Prozent.
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