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RENK Aktie: Aufträge stark - Attraktiver Kursabschlag

aktiencheck.de Redaktion 11.11.2026, 12:14 3 Min. AnlegerPlus

Christoph Öfele sieht nach dem kräftigen Kursrückgang der RENK-Aktie eine zweite Einstiegschance mit einem Kursziel von 47 Euro.

Bild: Wilhelm Gunkel / Unsplash

Christoph Öfele, Redakteur bei "AnlegerPlus", nimmt die Aktie der RENK Group AG (ISIN: DE000RENK730, WKN: RENK73, Ticker: R3NK) unter die Lupe. Im Jahr 2024 habe AnlegerPlus die RENK-Aktie bei Kursen um 26 Euro an dieser Stelle zum ersten Mal vorgestellt. Allerdings sei die Aktie wenig später durch sein nachgezogenes Stop-Loss-Limit nahe am Vorstellungskurs von der Empfehlungsliste gestrichen worden. Danach habe das Papier zu einem Höhenflug bis auf rund 90 Euro angesetzt. Inzwischen habe die Aktie ausgehend von ihrem Hoch knapp 60% an Wert eingebüßt. Während der Kurs deutlich zurückgekommen sei, entwickle sich das operative Geschäft weiter positiv. Damit biete sich nach der verpassten Rally eine zweite Gelegenheit, in den Rüstungswert einzusteigen. RENK zähle zu den führenden Herstellern von Getrieben und Antriebssystemen für militärische Kettenfahrzeuge und Marineschiffe. Das Augsburger Unternehmen beliefere unter anderem die Bundeswehr, weitere NATO-Streitkräfte sowie internationale Systemhersteller und Partner. Das Geschäft gliedere sich in drei Bereiche: Vehicle Mobility Solutions, Marine & Industry sowie Slide Bearings. Zum Angebot würden neben Fahrzeug- und Schiffsgetrieben auch komplette Antriebssysteme und Elektrifizierungslösungen, Kupplungen, Gleitlager, Federungssysteme sowie Prüfsysteme gehören. RENK habe in den vergangenen Jahren von den zahlreichen internationalen Krisen und den damit verbundenen steigenden Verteidigungsausgaben deutlich profitiert. Von 2022 bis 2025 sei der Umsatz von 850 Mio. auf 1,4 Mrd. Euro gewachsen. Der Jahresüberschuss sei im selben Zeitraum von 16 Mio. auf 101 Mio. Euro gestiegen. Wichtig für die weiteren Perspektiven seien die gut gefüllten Auftragsbücher. Ende 2025 habe der Bestand bei 6,67 Mrd. Euro und damit bei fast dem Fünffachen des Jahresumsatzes gelegen. Bis Ende Juni 2026 habe sich der Auftragsbestand auf 7,4 Mrd. Euro erhöht. Das sorge für Planungssicherheit, müsse sich aber erst noch in Umsätzen und Gewinnen niederschlagen. Im ersten Halbjahr 2026 hätten die Erlöse zunächst um 2,7% auf 637,2 Mio. Euro zugelegt. Nach Angaben des Vorstands stehe das im Einklang mit den kundenseitigen Projekt- und Auslieferungsplänen. Unter dem Strich sei ein Periodenüberschuss von 30 Mio. Euro beziehungsweise 0,30 Euro je Aktie verblieben. Für das Gesamtjahr stelle das Management einen Umsatz von mehr als 1,5 Mrd. Euro und ein bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT) von 255 bis 285 Mio. Euro in Aussicht. Die RENK-Aktie sei aus Öfeles Sicht langfristig auch deshalb so attraktiv, weil der Vorstand den Konzern durch gezielte Zukäufe zu einem Globalplayer machen möchte. Dazu passend habe das Unternehmen im Juli die Übernahme von David Brown Defence (DBD), einem britischen Spezialisten für hochpräzise Getriebe für militärische Landfahrzeuge und Marineschiffe, gemeldet. DBD beschäftige rund 530 Mitarbeiter und sei unter anderem an wichtigen Marineprogrammen in Großbritannien, Australien und Kanada beteiligt. Hinzu komme die jüngst gemeldete Erweiterung eines Auftrags für Getriebe des Kampfpanzers Leopard 2 im Volumen von rund 130 Mio. Euro. Das aktuelle Kursniveau eröffne aus Öfeles Sicht eine neue Einstiegsmöglichkeit. Für die Aktie spreche neben den Wachstumsperspektiven auch die regelmäßige Dividendenzahlung. Zuletzt habe der Konzern 0,58 Euro je Aktie ausgeschüttet, was beim aktuellen Kurs einer Rendite von rund 1,5% entspreche. Öfeles mittelfristiges Kursziel liege bei 47 Euro, das Stop-Loss-Limit setze er bei 30 Euro. Allerdings bleibe die Aktie schwankungsanfällig. Verzögerungen bei Großaufträgen oder eine Entspannung geopolitischer Konflikte könnten den Kurs belasten. (Analyse vom 09.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

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