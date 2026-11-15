Porsche SE-Aktie: Quartalszahlen Q3 2026 mit 2,8 Milliarden Euro Verlust – die VW-Krise frisst sich durch die Holding

Ein Verlust von 2,8 Milliarden Euro – und dabei fließt kein einziger Euro ab. Die Porsche SE Quartalszahlen vom 10. November 2026 zeigen, wie tief die Krise bei Volkswagen inzwischen in die Bücher der Eigentümerholding der Familien Porsche und Piëch reicht. Wegen einer erneuten Wertminderung auf die VW-Beteiligung rutschte die Porsche SE nach neun Monaten tief in die roten Zahlen. Das Signal traf auch die Tochter: Die VW-Vorzugsaktie zählte mit einem Wochenminus von 4,68 Prozent zu den größten DAX-Verlierern. Für die Porsche SE-Aktie bleibt die Frage, wie viel ihre wichtigste Beteiligung wirklich noch wert ist.