Ein Verlust von 2,8 Milliarden Euro – und dabei fließt kein einziger Euro ab. Die Porsche SE Quartalszahlen vom 10. November 2026 zeigen, wie tief die Krise bei Volkswagen inzwischen in die Bücher der Eigentümerholding der Familien Porsche und Piëch reicht. Wegen einer erneuten Wertminderung auf die VW-Beteiligung rutschte die Porsche SE nach neun Monaten tief in die roten Zahlen. Das Signal traf auch die Tochter: Die VW-Vorzugsaktie zählte mit einem Wochenminus von 4,68 Prozent zu den größten DAX-Verlierern. Für die Porsche SE-Aktie bleibt die Frage, wie viel ihre wichtigste Beteiligung wirklich noch wert ist.
Porsche SE-Aktie: Quartalszahlen Q3 2026 mit 2,8 Milliarden Euro Verlust – die VW-Krise frisst sich durch die Holding
Die Porsche SE Quartalszahlen zu den ersten neun Monaten 2026 zeigen einen Konzernverlust von 2,8 Milliarden Euro nach einem Gewinn von 1,2 Milliarden Euro im Vorjahr. Grund ist eine nicht zahlungswirksame Wertminderung auf die Volkswagen-Beteiligung. Auch das bereinigte Ergebnis sinkt deutlich, die Jahresprognose lässt Gewinn wie Verlust offen. Die Holding fordert schnellere Reformen in Wolfsburg. Die große Analyse der Porsche SE Zahlen: Abschreibung, Schulden, VW-Abhängigkeit und was Anleger jetzt wissen müssen.
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Porsche SE Quartalszahlen Q3 2026
Verlust ohne Geldabfluss: die Porsche SE Zahlen im Detail
Der Verlust ist ein Buchverlust. Doch er sagt viel über den Wert der Beteiligungen.
In den ersten neun Monaten belief sich das Konzernergebnis nach Steuern auf minus 2,783 Milliarden Euro nach einem Gewinn von 1,2 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Ursache ist eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung, vor allem auf den Buchwert der Volkswagen-Beteiligung. Bereits im ersten Halbjahr hatte die Holding 3 Milliarden Euro auf die VW-Anteile und 200 Millionen Euro auf den Sportwagenbauer Porsche AG abgeschrieben. Aussagekräftiger für das laufende Geschäft ist das bereinigte Konzernergebnis: Es sank von 1,59 auf 0,93 Milliarden Euro. Die Nettoverschuldung lag Ende September bei 5,1 Milliarden Euro.
Wertminderung auf VW
Die Porsche SE hält 31,9 Prozent des Kapitals und 53,3 Prozent der Stimmrechte an Volkswagen. Sinkt die Ertragskraft von VW, sinkt der Buchwert der Beteiligung.
Porsche AG als zweite Baustelle
Auch die Beteiligung von 12,5 Prozent an der Porsche AG leidet unter schwacher Nachfrage in China und US-Zöllen.
Prognose mit enormer Spanne
Für 2026 erwartet die Holding ein bereinigtes Ergebnis zwischen minus 0,5 und plus 1,5 Milliarden Euro – sie schließt also sowohl Gewinn als auch Verlust nicht aus. Die Prognose war bereits im September gesenkt worden, ursprünglich lag sie bei 1,5 bis 3,5 Milliarden Euro.
Rechtsstreit beendet
Positiv: Das langjährige Anlegerverfahren rund um den Dieselskandal endete rechtskräftig zugunsten der Porsche SE, der Bundesgerichtshof wies die Klägerbeschwerden zurück.
Der Hintergrund
Volkswagen im Umbau: die Holding drängt auf Tempo
Die Ursache der Porsche SE Zahlen liegt in Wolfsburg. Volkswagen meldete im dritten Quartal einen Verlust von 5,8 Milliarden Euro, getrieben von einer Abschreibung von 6,4 Milliarden Euro auf den Firmenwert der Porsche AG. Schwache Geschäfte in China, US-Zölle und die teure Umstellung auf Elektroautos belasten den Konzern. Vorstandschef Hans Dieter Pötsch sieht die Verantwortung klar beim VW-Management und mahnt eine rasche Umsetzung der Sparprogramme an. Schon im Sommer hatte Finanzvorstand Johannes Lattwein gewarnt, es dürfe keine Denkverbote geben – sonst drohe Volkswagen, im internationalen Wettbewerb dauerhaft ins Hintertreffen zu geraten.
Das ist jetzt Aufgabe und Auftrag des Managements.
Das große Bild
Eine Holding, die an einem Konzern hängt
Die Porsche SE ist im Kern ein Vehikel, über das die Familien Porsche und Piëch Volkswagen kontrollieren. Ihr Wert hängt fast vollständig an der Entwicklung von VW und Porsche AG. Genau das macht die Aktie in der aktuellen Autokrise so anfällig: Die deutschen Premiumhersteller leiden unter schwacher Nachfrage in China, Zollrisiken und hohen Kosten für den Elektro-Umstieg. Seit Jahresbeginn hat die VW-Vorzugsaktie rund 29 Prozent verloren. Die Porsche SE selbst will mittelfristig neben der VW-Beteiligung ein zweites Standbein mit Beteiligungen aufbauen, doch das bleibt angesichts der Verschuldung von 5,1 Milliarden Euro ein langer Weg.
Die Porsche SE-Aktie auf einen Blick
Porsche Automobil Holding SE Vorzugsaktie (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Handelssymbol: PAH3)
Neun Monate 2026: Konzernergebnis nach Steuern –2,783 Mrd. Euro (Vorjahr +1,2 Mrd. Euro)
Bereinigtes Konzernergebnis: 0,93 Mrd. Euro (Vorjahr 1,59 Mrd. Euro)
Ursache: nicht zahlungswirksame Wertminderung, vor allem auf die VW-Beteiligung
Nettoverschuldung: 5,1 Mrd. Euro
Prognose 2026: bereinigtes Ergebnis –0,5 bis +1,5 Mrd. Euro, Nettoverschuldung 4,7 bis 5,2 Mrd. Euro
Beteiligungen: 31,9 Prozent an Volkswagen (53,3 Prozent der Stimmrechte), 12,5 Prozent an Porsche AG
Häufige Fragen zu den Porsche SE Quartalszahlen
Wie fielen die Porsche SE Quartalszahlen Q3 2026 aus?
Die Porsche SE meldete für die ersten neun Monate 2026 einen Verlust nach Steuern von 2,8 Milliarden Euro nach einem Gewinn von 1,2 Milliarden Euro im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis sank auf 0,93 Milliarden Euro.
Warum macht die Porsche SE Verlust?
Wegen einer nicht zahlungswirksamen Wertminderung auf die Beteiligung an Volkswagen. Es fließt dabei kein Geld ab, der Buchwert der Beteiligung sinkt aber.
Was erwartet die Porsche SE für 2026?
Ein bereinigtes Konzernergebnis zwischen minus 0,5 und plus 1,5 Milliarden Euro und eine Nettoverschuldung von 4,7 bis 5,2 Milliarden Euro.
Welches Handelssymbol und welche ISIN hat die Porsche SE-Aktie?
Die Porsche SE-Vorzugsaktie wird auf Xetra unter dem Symbol PAH3 gehandelt. Die ISIN lautet DE000PAH0038, die WKN PAH003.
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