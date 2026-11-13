PNE Aktie: Rund 51% Kurspotenzial – jetzt entscheidet das vierte Quartal

Die PNE-Aktie (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker: PNE3) verliert 0,09 Euro beziehungsweise 1,76% auf 5,02 Euro. MPCM bleibt nach der Zahlenvorlage dennoch optimistisch: In seiner PNE-Aktienanalyse vom 12.11.2026 bestätigt Philipp Kaiser das Kursziel 7,60 Euro und das Rating "buy". Gegenüber der aktuellen Notierung entspricht diese Zielmarke einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 51,4%. Allerdings fällt die Einschätzung zum dritten Quartal gemischt aus – und richtet den Blick auf die entscheidenden letzten Monate des Jahres.