Die Analysten von Susquehanna Financial senken das Kursziel für die Plug Power-Aktie (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker: PLUG) von 1,75 auf 1,50 USD und bestätigen ihr Rating "neutral".
Plug Power Aktie: Kursziel gesenkt - Sparprogramm soll die Wende bringen
Susquehanna senkt das Kursziel für Plug Power auf 1,50 USD, während der Wasserstoffkonzern für das vierte Quartal ein positives EBITDAS anstrebt.
Das Unternehmen habe seine Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt. Der Umsatz habe im Rahmen der Schätzung von Susquehanna gelegen. Das Ergebnis je Aktie nach US-GAAP sei durch nicht zahlungswirksame Gewinne aus der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert positiv ausgefallen.
Die Prognose für 2026 sei bestätigt worden. Zudem habe das Management sein Ziel bekräftigt, im vierten Quartal ein positives EBITDAS zu erreichen. Verbesserte Margen und die Maßnahmen zur Kostensenkung sollten dazu beitragen.
Die Analysten von Susquehanna bleiben somit bei ihrem Votum "neutral" für die Plug Power-Aktie und reduzieren das Kursziel von 1,75 auf 1,50 USD. (Analyse vom 11.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.