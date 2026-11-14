Jahrelang war Plug Power das Symbol für die große Wasserstoff-Hoffnung – und für ihre Enttäuschung. Jetzt meldet der US-Konzern einen Quartalsgewinn von rund 99 Millionen Dollar. Die Bruttomarge verbesserte sich von minus 68 auf minus 3 Prozent, der Mittelabfluss fiel auf ein Rekordtief. Und doch fiel die Plug-Power-Aktie nach den Zahlen um 6,2 Prozent auf 1,22 Euro und liegt seit Jahresbeginn rund 27 Prozent im Minus. Warum glaubt die Börse dem Gewinn nicht?
Plug-Power-Aktie: 99 Millionen Dollar Gewinn – doch der Wasserstoff-Pionier verdient operativ noch immer kein Geld
Plug Power meldet einen Quartalsgewinn von rund 99 Millionen Dollar, die Bruttomarge verbessert sich um 65 Prozentpunkte, der Mittelabfluss sinkt auf ein Rekordtief. Doch der Gewinn stammt aus Buchgewinnen, operativ bleibt der Konzern in den roten Zahlen, und die Aktie notiert bei rund einem Euro. Die große Plug Power Aktienanalyse: Zahlen, Kasse, Wasserstoffmarkt und alle Chancen und Risiken für die Plug-Power-Aktie.
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Plug Power Aktienanalyse
Ein Gewinn auf dem Papier
Der Gewinn von 99,8 Millionen Dollar ist vor allem ein Buchgewinn: Rund 192 Millionen Dollar stammen aus der Neubewertung von Finanzinstrumenten, Geld floss dafür nicht. Operativ steht weiterhin ein Verlust von 75 Millionen Dollar – allerdings deutlich weniger als die 349 Millionen ein Jahr zuvor. Die Betriebskosten sanken dank des Sparprogramms „Project Quantum Leap“ um rund 69 Prozent auf etwa 70 Millionen Dollar. Und der Umsatz wuchs um 13 Prozent auf 200,6 Millionen Dollar.
Das wichtigste Ziel ist der operative Durchbruch: Im vierten Quartal will Plug erstmals ein positives operatives Ergebnis vor Abschreibungen und Aktienvergütung erreichen. Der Mittelabfluss soll etwa auf dem Niveau des dritten Quartals bleiben. Für 2026 erwartet der Konzern ein Umsatzwachstum von 15 bis 16 Prozent. Die Pipeline für Elektrolyseure, mit denen Wasserstoff hergestellt wird, beziffert Plug auf rund 8 Milliarden Dollar. Im dritten Quartal kam der Konzern ohne neue Kapitalerhöhung aus.
Das große Bild
Die Wasserstoffwirtschaft kommt langsamer als erhofft
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Hohe Kosten für grünen Wasserstoff, unsichere Förderprogramme und verschobene Großprojekte bremsen die Branche weltweit. Für Plug Power bedeutet das: Das Geschäft mit Brennstoffzellen für Gabelstapler in Lagerhallen bleibt das Fundament, während die großen Elektrolyseur-Projekte erst noch in feste Aufträge umgewandelt werden müssen. Am 19. November stellt Plug auf seinem jährlichen Symposium die weitere Strategie vor.
Plug Power hat die Kosten gesenkt – jetzt muss der Markt mitziehen.
Häufige Fragen zur Plug-Power-Aktie
Hat Plug Power Gewinn gemacht?
Unter dem Strich ja, rund 99,8 Millionen Dollar im dritten Quartal. Der Gewinn stammt aber vor allem aus nicht zahlungswirksamen Bewertungsgewinnen von rund 192 Millionen Dollar. Operativ blieb ein Verlust von 75 Millionen Dollar.
Wie viel Geld hat Plug Power noch?
Ende September verfügte der Konzern über rund 134 Millionen Dollar liquide Mittel. Der Mittelabfluss lag im Quartal bei rund 28 Millionen Dollar.
Was ist das nächste Ziel von Plug Power?
Im vierten Quartal will Plug erstmals ein positives operatives Ergebnis vor Abschreibungen und Aktienvergütung erzielen.
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