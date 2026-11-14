Plug-Power-Aktie: 99 Millionen Dollar Gewinn – doch der Wasserstoff-Pionier verdient operativ noch immer kein Geld

Hohe Kosten für grünen Wasserstoff, unsichere Förderprogramme und verschobene Großprojekte bremsen die Branche weltweit. Für Plug Power bedeutet das: Das Geschäft mit Brennstoffzellen für Gabelstapler in Lagerhallen bleibt das Fundament, während die großen Elektrolyseur-Projekte erst noch in feste Aufträge umgewandelt werden müssen. Am 19. November stellt Plug auf seinem jährlichen Symposium die weitere Strategie vor.

Plug Power hat die Kosten gesenkt – jetzt muss der Markt mitziehen.