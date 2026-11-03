Pfizer liefert operative Fortschritte, erhöht die Jahresprognose und wächst mit neu eingeführten sowie zugekauften Medikamenten kräftig. Doch an der Börse reicht das zunächst nicht für Begeisterung: Die Pfizer-Aktie (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker: PFE) notiert beim angegebenen Kursstand bei 30,38 USD und verliert 0,29 USD beziehungsweise 0,95%. Damit zeigt sich ein Spannungsfeld, das die Investmentgeschichte des Pharmakonzerns prägt: Das Geschäft jenseits von COVID-19 entwickelt sich positiv, während rückläufige Pandemieumsätze und offene Fragen zur langfristigen Wachstumsdynamik bremsen.
Pfizer Quartalszahlen Q3: Höhere Prognose, schwacher Kurs – warum Anleger trotzdem zögern
Pfizer hebt die Jahresprognose an, doch die Aktie fällt und zwei Analysten bleiben zurückhaltend.
Die Zahlen für das dritte Quartal 2026 liefern Argumente für beide Seiten. Einerseits wächst das verbleibende Produktportfolio deutlich und das Management traut sich für das Gesamtjahr mehr zu. Andererseits stagniert der Konzernumsatz nahezu. Für Anleger zählt deshalb vor allem, ob die neuen Wachstumstreiber dauerhaft stark genug werden, um die Belastungen aus schwächeren Produkten aufzufangen.
Mehr Dynamik unter der Oberfläche
Pfizer erzielt im dritten Quartal einen Umsatz von 16,6 Mrd. USD. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Rückgang um 71 Mio. USD und damit auf gerundeter Prozentbasis einer weitgehend stabilen Entwicklung. Auch währungsbereinigt, von Pfizer als operative Entwicklung bezeichnet, bleibt der Umsatz nahezu unverändert.
Diese Gesamtzahl verdeckt jedoch erhebliche Verschiebungen innerhalb des Konzerns. Ohne die COVID-19-Produkte Comirnaty und Paxlovid wächst der Umsatz operativ um 7%. Die Gruppe der neu eingeführten und zugekauften Produkte legt sogar um 32% zu. Gerade diese Entwicklung ist für die Perspektiven der Pfizer-Aktie entscheidend: Sie zeigt, dass der Konzern abseits des Pandemiegeschäfts über wachsende Umsatzquellen verfügt.
Allerdings sind die 32% Wachstum kein Maßstab für den gesamten Konzern. Sie beziehen sich auf eine ausgewählte Produktgruppe. Die hohe Dynamik ist ein positives Signal für die Erneuerung des Portfolios, muss aber erst in nachhaltiges Wachstum auf Konzernebene übersetzt werden.
Beim verwässerten Gewinn je Aktie weist Pfizer 0,56 USD aus. Bereinigt beträgt das Ergebnis 0,87 USD. Die Differenz unterstreicht, dass Anleger die ausgewiesene und die bereinigte Ertragskraft getrennt betrachten sollten. Das bereinigte Ergebnis erleichtert die Einordnung des laufenden Geschäfts, bildet aber nicht sämtliche ergebniswirksamen Belastungen ab.
Pfizer erhöht die Prognose gleich doppelt
Die wichtigste Botschaft für die kurzfristigen Erwartungen liegt im Ausblick. Pfizer erhöht die Umsatzprognose für 2026 von bislang 60,5 bis 62,5 Mrd. USD auf nunmehr 62,0 bis 64,0 Mrd. USD. Der Mittelpunkt steigt damit um 1,5 Mrd. USD auf 63,0 Mrd. USD.
Zugleich hebt der Konzern die Prognose für den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie an und verengt die erwartete Bandbreite. Statt 2,80 bis 3,00 USD stellt das Management nun 2,95 bis 3,05 USD in Aussicht. Der Mittelpunkt verbessert sich von 2,90 auf 3,00 USD.
Bemerkenswert ist, dass die neue Gewinnprognose bereits eine einmalige Belastung von 650 Mio. USD aus der Lizenz- und Kooperationsvereinbarung mit Innovent Biologics berücksichtigt. Diese wurde im dritten Quartal erfasst und belastet das Ergebnis je Aktie um ungefähr 0,10 USD.
Die höhere Prognose spricht für Vertrauen in die Geschäftsentwicklung. Sie ist jedoch kein Beleg dafür, dass sämtliche strukturellen Herausforderungen überwunden sind. Pfizer muss weiterhin gleichzeitig neue Medikamente voranbringen, bestehende Produkte vermarkten, Kosten kontrollieren und seine Bilanz entlasten.
Eliquis und Krebsmedikamente liefern wichtige Wachstumsimpulse
Besonders deutlich zeigt sich die operative Stärke bei Eliquis. Der Umsatz steigt währungsbereinigt um 25% beziehungsweise 513 Mio. USD. Dazu tragen eine weltweit höhere Nachfrage und höhere Nettopreise in den USA bei. Bei Letzteren spielen unter anderem geringere Rabatte und eine günstigere Zusammensetzung der Vertriebskanäle eine Rolle.
Für die Bewertung dieser Entwicklung ist die Herkunft des Wachstums wichtig. Zusätzliche Nachfrage stärkt das Geschäft, während günstige Preis- und Vertriebseffekte nicht unbegrenzt fortgeschrieben werden sollten. Zudem verweist Pfizer bereits auf Belastungen durch Generika und Preisdruck in einzelnen internationalen Märkten.
Auch in der Onkologie gibt es deutliche Fortschritte. Padcev wächst operativ um 55% beziehungsweise 255 Mio. USD. Das Medikament profitiert von höheren Marktanteilen in der Erstlinienbehandlung bei lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Urothelkarzinom sowie von der Einführung in einer weiteren Blasenkrebsindikation.
Lorbrena legt operativ um 43% beziehungsweise 114 Mio. USD zu. Treiber ist ein höherer Patientenanteil in der Erstlinienbehandlung einer bestimmten Form von fortgeschrittenem Lungenkrebs. Das Wachstum erstreckt sich auf die USA, China und weitere internationale Märkte.
Diese Entwicklung macht deutlich, warum die Krebsmedizin für Pfizer strategisch so wichtig ist. Erfolgreiche Medikamente können zusätzliche Patientengruppen erreichen und durch neue Anwendungsgebiete weiter wachsen. Gleichzeitig bleibt der Wettbewerb intensiv. Klinische Vorteile, Zulassungen und die Erstattung durch Gesundheitssysteme entscheiden darüber, wie viel wirtschaftliches Potenzial tatsächlich ausgeschöpft wird.
Weitere Produkte verbreitern die Wachstumsbasis
Die Vyndaqel-Produktfamilie erhöht ihren Umsatz operativ um 12% beziehungsweise 193 Mio. USD. Pfizer nennt eine anhaltende Marktausweitung in den USA sowie eine starke internationale Nachfrage. Mehr Diagnosen und ein verbesserter Zugang in bestimmten Märkten unterstützen die Entwicklung.
Nurtec ODT beziehungsweise Vydura wächst operativ um 33% beziehungsweise 135 Mio. USD. Hier wirken vor allem die Nachfrage in den USA und die Einführung in weiteren Ländern.
Für Aktionäre ist diese breitere Verteilung der Wachstumstreiber positiv. Pfizer ist bei der Erneuerung seines Portfolios auf mehrere Produkte gestützt. Das reduziert die Abhängigkeit vom Erfolg eines einzelnen Medikaments, beseitigt jedoch nicht die Risiken durch Wettbewerb, Preisverhandlungen oder auslaufende Schutzrechte.
COVID-19 bleibt eine erhebliche Belastung
Wie groß die Gegenkräfte weiterhin sind, zeigen Paxlovid und Comirnaty. Der Umsatz mit Paxlovid sinkt operativ um 63% beziehungsweise 771 Mio. USD. Als wesentlichen Grund nennt Pfizer niedrigere COVID-19-Infektionszahlen in den USA und internationalen Märkten.
Comirnaty verzeichnet einen operativen Umsatzrückgang um 29% beziehungsweise 339 Mio. USD. Dazu tragen unter anderem eine geringere günstige Anpassung der US-Rückstellungsposition für Retouren, eine niedrigere Nutzung infolge enger gefasster Impfempfehlungen und geringere vertragliche Lieferungen in bestimmten internationalen Märkten bei.
Zusammen verlieren die beiden Produkte damit operativ mehr als 1,1 Mrd. USD Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal. Diese Größenordnung erklärt, warum das Wachstum anderer Medikamente im Gesamtumsatz kaum sichtbar wird.
Hinzu kommt eine schwächere Entwicklung der Prevnar-Produktfamilie. Ihr Umsatz geht operativ um 10% beziehungsweise 180 Mio. USD zurück. Pfizer verweist unter anderem auf niedrigere Impfquoten und Marktanteilsverluste im US-Erwachsenengeschäft. Damit beschränken sich die Herausforderungen nicht ausschließlich auf die Normalisierung des Pandemiegeschäfts.
Forschung als Chance – und als Kostenfaktor
Pfizer verweist auf acht wichtige Studienstarts in der zulassungsrelevanten Entwicklung, ein entsprechendes Studienergebnis und zwei regulatorische Entscheidungen. Auch das Adipositasprogramm wird weiter vorangetrieben. Fortschritte in der Onkologie, Immunologie und bei Impfstoffen sollen die Grundlage für künftiges Wachstum stärken.
Für die Aktie können erfolgreiche Studien und Zulassungen wichtige Impulse liefern. Allerdings lassen sich aus der Anzahl der Entwicklungsschritte weder sichere Markteinführungen noch konkrete künftige Umsätze ableiten. Entscheidend sind die Qualität der Daten, der therapeutische Nutzen, die Wettbewerbsposition und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.
Der Forschungsaufwand steigt im dritten Quartal operativ um 18%. Dahinter stehen vor allem höhere Ausgaben für bestimmte Entwicklungsprogramme in der Onkologie und bei Adipositas sowie höhere personalbezogene Kosten.
Das ist aus strategischer Sicht nachvollziehbar, belastet aber zunächst die Ertragsrechnung. Forschung schafft mögliche künftige Einnahmen, lange bevor feststeht, ob sich die Investitionen auszahlen. Verzögerungen, enttäuschende Studiendaten oder regulatorische Rückschläge bleiben deshalb zentrale Risiken.
Eine gewisse Entlastung kommt aus der Umsatzkostenquote. Sie sinkt gegenüber dem Vorjahresquartal um 0,8 Prozentpunkte. Pfizer profitiert dabei unter anderem von einem günstigeren Produktmix. Die Vertriebs-, Informations- und Verwaltungskosten steigen hingegen operativ um 3%.
Dividende trifft auf den Anspruch, Schulden abzubauen
In den ersten neun Monaten 2026 investiert Pfizer 8,3 Mrd. USD in interne Forschung und Entwicklung. Rund 850 Mio. USD fließen in Geschäftsentwicklungstransaktionen, vor allem im Zusammenhang mit Innovent Biologics.
Gleichzeitig schüttet der Konzern 7,3 Mrd. USD beziehungsweise 1,29 USD je Aktie als Dividende aus. Diese Ausschüttungen sind ein wesentlicher Bestandteil der Aktionärsrendite. Sie müssen jedoch neben Forschung, möglichen Zukäufen und dem angestrebten Schuldenabbau finanziert werden.
Aktienrückkäufe wurden 2026 bislang nicht durchgeführt. Zwar besteht zum 3. November eine verbleibende Ermächtigung über 3,3 Mrd. USD, die aktuelle Finanzprognose berücksichtigt jedoch keine Rückkäufe für dieses Jahr. Die Ermächtigung ist damit kein angekündigter kurzfristiger Kaufimpuls.
Pfizer will die Bilanz längerfristig weiter entschulden. Für Anleger kommt es darauf an, ob der Konzern dabei ausreichend finanziellen Spielraum erhält, um gleichzeitig seine Innovationskraft und die Ausschüttungen zu sichern.
Barclays und J.P. Morgan bleiben zurückhaltend
Die beiden im vorliegenden Analystenüberblick auf den 3. November 2026 datierten Einschätzungen zeigen trotz der höheren Prognose keine Kaufbegeisterung.
Emily Field von Barclays bestätigt ein Kursziel von 25 USD. Die Einstufung wird in der Übersicht als "Sell" ausgewiesen. Gegenüber dem hier zugrunde gelegten Aktienkurs von 30,38 USD entspricht das einem rechnerischen Rückschlagpotenzial von rund 17,7%.
Chris Schott von J.P. Morgan bestätigt ein Kursziel von 30 USD. Seine Einstufung wird in der Übersicht als "Hold" geführt. Bezogen auf 30,38 USD liegt das Ziel rund 1,3% unter dem aktuellen Kursstand.
Die im Screenshot angezeigten prozentualen Abstände beruhen erkennbar auf einem anderen Referenzkurs. Für die Einordnung wurden die beiden Kursziele deshalb einheitlich mit dem angegebenen Kurs von 30,38 USD verglichen.
In der Zusammenfassung fällt das Urteil der beiden Analysten verhalten aus: Emily Field signalisiert mit ihrem Kursziel deutliches Abwärtspotenzial, während Chris Schott den Kurs nahe seinem Zielwert sieht. Aus diesen beiden Einschätzungen ergibt sich somit kein überzeugendes Aufwärtspotenzial. Konkrete Begründungen für die bestätigten Ratings enthält der vorliegende Überblick allerdings nicht.
Günstige Bewertung oder berechtigter Abschlag?
Setzt man den Aktienkurs von 30,38 USD ins Verhältnis zum Mittelpunkt der neuen bereinigten Gewinnprognose von 3,00 USD je Aktie, ergibt sich ein rechnerisches Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 10,1 für 2026.
Diese Bewertung kann attraktiv erscheinen, wenn Pfizer sein Wachstum außerhalb des COVID-19-Geschäfts verstetigt und die Pipeline zusätzliche Erträge liefert. Sie basiert allerdings auf dem bereinigten Jahresgewinn und ist kein Beweis für eine Unterbewertung. Ein niedrigeres Bewertungsniveau kann ebenso Unsicherheit über die Nachhaltigkeit der Gewinne widerspiegeln.
Die Chance liegt darin, dass Pfizer den Übergang zu einer breiteren Wachstumsbasis erfolgreich gestaltet. Die steigende Umsatzprognose, die Dynamik wichtiger Krebsmedikamente und das Wachstum neu eingeführter Produkte liefern dafür konkrete Anhaltspunkte.
Das Risiko besteht darin, dass schwache Altprodukte, Wettbewerb und steigende Entwicklungskosten weiterhin einen erheblichen Teil dieser Fortschritte aufzehren. Auch die beiden zurückhaltenden Analystenratings mahnen dazu, operative Verbesserungen nicht automatisch mit kurzfristigem Kurspotenzial gleichzusetzen.
Fazit: Fortschritte sind sichtbar, der nächste Beweis steht noch aus
Pfizer zeigt im dritten Quartal 2026, dass die Erneuerung des Geschäfts vorankommt. Das Wachstum außerhalb von COVID-19 und die angehobene Jahresprognose sprechen für eine stabilere operative Basis. Für eine überzeugende Neubewertung muss sich diese Entwicklung jedoch stärker im gesamten Konzern niederschlagen.
Bei 30,38 USD treffen eine moderate Bewertung auf Basis des bereinigten Gewinnausblicks und erhebliche Forschungsaktivitäten auf weiterhin spürbare Geschäftsrisiken. Die Aktie bietet damit eine interessante, aber keineswegs risikofreie Perspektive. Entscheidend bleibt, ob aus den heutigen Produktfortschritten dauerhaft steigende Gewinne werden.
Teile diesen Artikel mit deinen Börsenfreunden – damit beim nächsten Gespräch über Pfizer wenigstens einer mehr kennt als den Impfstoff. Mögliche Nebenwirkung: eine überraschend fundierte Diskussion.
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 3. November 2026
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