Pfizer Quartalszahlen Q3: Höhere Prognose, schwacher Kurs – warum Anleger trotzdem zögern

Pfizer liefert operative Fortschritte, erhöht die Jahresprognose und wächst mit neu eingeführten sowie zugekauften Medikamenten kräftig. Doch an der Börse reicht das zunächst nicht für Begeisterung: Die Pfizer-Aktie (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker: PFE) notiert beim angegebenen Kursstand bei 30,38 USD und verliert 0,29 USD beziehungsweise 0,95%. Damit zeigt sich ein Spannungsfeld, das die Investmentgeschichte des Pharmakonzerns prägt: Das Geschäft jenseits von COVID-19 entwickelt sich positiv, während rückläufige Pandemieumsätze und offene Fragen zur langfristigen Wachstumsdynamik bremsen.