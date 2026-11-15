Ohne eigene Unternehmensnachricht, aber mit spürbarem Druck: Die PDD-Aktie verlor in der abgelaufenen Woche 4,89 Prozent auf rund 79 Dollar und gehört damit zu den Nasdaq100 Verlierern. Auf Jahressicht liegt der Mutterkonzern von Temu und Pinduoduo 41 Prozent im Minus, auf Fünfjahressicht fast 17 Prozent. Kurz vor den Zahlen zum dritten Quartal halten sich Anleger zurück. Unsere PDD-Aktie Prognose zeigt, warum der Termin zum Wendepunkt werden kann – in beide Richtungen.
PDD Aktie Prognose: Nasdaq100 Verlierer vor den Quartalszahlen – ist die Temu-Mutter mit KGV 7 zu billig?
Die PDD-Aktie verliert 4,89 Prozent und gehört zu den Nasdaq100 Verlierern der Woche. Die Temu- und Pinduoduo-Mutter liegt auf Jahressicht 41 Prozent im Minus und wird nur noch mit dem Siebenfachen der erwarteten Gewinne bewertet. Unsere PDD-Aktie Prognose zeigt, was die PDD Chartanalyse vor den Quartalszahlen signalisiert und warum die PDD Aktienprognose an einer einzigen Kennzahl hängt: der Marge.
Die Woche
Zurückhaltung vor dem Zahlentermin
Eine konkrete Unternehmensmeldung gab es in dieser Woche nicht. Nach unserer Einschätzung meiden Anleger die Aktie vor den Quartalszahlen, nachdem PDD zuletzt viermal in Folge beim Umsatz die Erwartungen verfehlt hatte. Hinzu kommen bekannte Belastungen: Seit dem 1. Juli gilt in der EU eine Abgabe auf günstige Kleinsendungen, die Temu direkt trifft. In den USA hat Texas seine Klage gegen Temu für 3 Millionen Dollar beigelegt, Verfahren von sechs weiteren Bundesstaaten waren Ende Oktober noch offen. Temu weist jedes Fehlverhalten zurück. Am Freitag ging es immerhin um 1,86 Prozent nach oben.
Kurzfristige Prognose
PDD Chartanalyse: am Boden einer langen Talfahrt
Die PDD Chartanalyse zeigt eine Aktie, die nach einem Jahr Abwärtstrend in eine Seitwärtsbewegung um 80 Dollar übergegangen ist. Erste Unterstützung ist die Marke von 75 Dollar. Nach oben liegt die erste Hürde bei rund 82 Dollar, dem Niveau von Anfang November, danach der Bereich um 85 Dollar. Die Quartalszahlen dürften die Aktie aus dieser Spanne heraustreiben. Am Freitag nach dem letzten Bericht im August verlor die Aktie in den Folgewochen fast 10 Prozent. Kurzfristig steht die PDD-Aktie Prognose ganz im Zeichen des Zahlentermins.
Szenario 1: Erleichterungsrally über 85 Dollar
Stabilisiert sich die Marge und überrascht der Umsatz positiv, könnte der hohe Bewertungsabschlag schnell schrumpfen.
Szenario 2: Weiter seitwärts um 80 Dollar
Zahlen im Rahmen der Erwartungen dürften die Aktie in ihrer Spanne zwischen 75 und 85 Dollar halten.
Szenario 3: Neues Tief unter 75 Dollar
Eine erneute Umsatzverfehlung und sinkende Margen würden den Abwärtstrend wieder aufnehmen.
Mittel- bis langfristige Prognose
PDD Aktienprognose: Billig, aber mit Grund
Fundamental steckt PDD in einer Phase der Margenschwäche. 2025 wuchs der Umsatz um 9,7 Prozent auf 431,8 Milliarden Yuan, das operative Ergebnis sank aber um 14 Prozent. Die operative Marge fiel von 27,5 auf 21,6 Prozent – vor allem wegen hoher Logistikkosten im transaktionsstarken Temu-Geschäft und Investitionen in die Händler auf Pinduoduo. Für das dritte Quartal erwarten Analysten rund 116 Milliarden Yuan Umsatz, ein Plus von etwa 7 Prozent. Mit einem KGV von rund 7 notiert die Aktie laut TIKR knapp über ihrem Fünfjahrestief. Die Konsensschätzungen preisen ab 2027 bereits wieder steigende Gewinne ein. Für die mittel- bis langfristige PDD Aktienprognose heißt das: Kehrt die Marge zurück, ist die Aktie günstig. Bleibt sie unter Druck, ist das niedrige KGV berechtigt.
Häufige Fragen zur PDD-Aktie Prognose
Warum ist PDD Nasdaq100 Verlierer der Woche?
Ohne eigene Nachricht hielten sich Anleger vor den Quartalszahlen zurück, nachdem PDD zuletzt mehrfach die Umsatzerwartungen verfehlt hatte.
Was zeigt die PDD Chartanalyse?
Eine Seitwärtsbewegung um 80 Dollar nach einem Jahr Abwärtstrend. Unterstützung liegt bei 75 Dollar, Widerstände bei 82 und 85 Dollar.
Wie günstig ist die PDD-Aktie?
Laut TIKR liegt das KGV auf Basis der erwarteten Gewinne bei rund 7.
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