PDD Aktie Prognose: Nasdaq100 Verlierer vor den Quartalszahlen – ist die Temu-Mutter mit KGV 7 zu billig?

Fundamental steckt PDD in einer Phase der Margenschwäche. 2025 wuchs der Umsatz um 9,7 Prozent auf 431,8 Milliarden Yuan, das operative Ergebnis sank aber um 14 Prozent. Die operative Marge fiel von 27,5 auf 21,6 Prozent – vor allem wegen hoher Logistikkosten im transaktionsstarken Temu-Geschäft und Investitionen in die Händler auf Pinduoduo. Für das dritte Quartal erwarten Analysten rund 116 Milliarden Yuan Umsatz, ein Plus von etwa 7 Prozent. Mit einem KGV von rund 7 notiert die Aktie laut TIKR knapp über ihrem Fünfjahrestief. Die Konsensschätzungen preisen ab 2027 bereits wieder steigende Gewinne ein. Für die mittel- bis langfristige PDD Aktienprognose heißt das: Kehrt die Marge zurück, ist die Aktie günstig. Bleibt sie unter Druck, ist das niedrige KGV berechtigt.