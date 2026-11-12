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PayPal Aktie: Hoffnung auf hohe Kapitalrückflüsse – Bernstein sieht Chancen

aktiencheck.de Redaktion 12.11.2026, 18:40 1 Min. Sanford C. Bernstein & Co

Bernstein erhöht das Kursziel für PayPal auf 60 USD und sieht im Zahlungssektor weiteres Aufwärtspotenzial.

Bild: Unsplash

Die Analystin von Sanford C. Bernstein & Co, Harshita Rawat, erhöht das Kursziel für die PayPal-Aktie (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker: PYPL) von 55 auf 60 USD und bestätigt ihr Rating "market perform". Seit Anfang Juni hätten die von Bernstein beobachteten Aktien aus den Bereichen Zahlungsdienstleistungen, Zahlungsabwicklung und IT-Dienstleistungen im Durchschnitt um 10% zugelegt. Der Gesamtmarkt habe im selben Zeitraum hingegen 1% verloren. Bernstein sehe weiteres Aufwärtspotenzial für den Sektor. Dafür würden die weiterhin hohe Free-Cashflow-Rendite, das Potenzial für umfangreiche Kapitalrückflüsse an die Aktionäre sowie strategische Möglichkeiten zur Freisetzung zusätzlicher Werte sprechen. Die Analystin von Bernstein, Harshita Rawat, belässt ihre Einstufung für die PayPal-Aktie bei "market perform" und hebt das Kursziel von 55 auf 60 USD an. (Analyse vom 11.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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