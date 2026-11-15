Change Agents hat sich im Juli 2026 komplett neu erfunden: weg von Zelltherapie und Immobilien, hin zu „agentischer“ KI-Software, die für kleine Unternehmen und Content-Creator Arbeit nicht nur analysiert, sondern erledigt. Zwei Produkte, ein Abo-Modell, Nasdaq-Notiz – und eine Bilanz, die ohne frisches Kapital nicht auskommt.
5,6 Millionen Zielkunden, gut 1 Million Börsenwert: Change Agents zündet die KI-Agenten
Aus dem Biotech-Mantel Avalon GloboCare ist binnen vier Monaten ein reiner KI-Software-Wert geworden. Die Suchplattform Beacon ist live, das Video-Studio Catch-Up steht vor der Vermarktung, eine Defense-Tochter prüft die Drohnenabwehr. Die Börse bewertet das mit rund 1,3 Mio. US-Dollar – weil die Finanzierung auf Kante genäht ist. Ein Report über eine hochspekulative Wette.
Hinweis: Kein Mandat eines Emittenten, keine Vergütung für diesen Report. Kein Rating, kein Kursziel, keine Anlageberatung. Bei der Erstellung wurde KI eingesetzt. Totalverlustrisiko.
Steckbrief
- Unternehmen
- Change Agents Corporation
- Vormals
- Avalon GloboCare Corp. (ALBT)
- Börse / Ticker
- Nasdaq Capital Market / CHGA
- ISIN
- US05344R4011
- Sitz
- Freehold, New Jersey (USA)
- Aktien
- 1.254.947
- Reverse Split
- 1:20, wirksam Ende August 2026
- Genehmigte Aktien
- 125 Mio. (seit 30.10.2026)
Stand: 15.11.2026, Kurs 1,06 USD (Stand 15.11.2026); Aktienzahl laut 8-K vom Oktober 2026
Auf einen Blick
Sechs Gründe für die Watchlist – und die Kehrseite
Beacon ist live
Seit 28.10.2026 prüft die Plattform, ob ChatGPT, Gemini, Perplexity, Grok und Claude ein Unternehmen empfehlen – Gratis-Audit als Türöffner, danach 20 USD im Monat.
Riesiger Zielmarkt
Change Agents beziffert die Zielgruppe in den USA auf 5,6 Mio. kleine Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern.
Catch-Up mit AWS-Rückenwind
Phase 2 des agentischen Video-Studios wurde vom AWS-Premier-Partner Caylent entwickelt und über einen AWS-Grant finanziert.
Distribution über Meta
Aufnahme in Metas Muse Developer Program am 2.11.2026 – möglicher Zugang zu Nutzern direkt im KI-Agenten von Meta.
Defense-Option
Die Tochter Autonomous Air Defense prüft Übernahmen und Partnerschaften im Counter-Drohnen-Markt; im Beirat sitzt Generalmajor a. D. Malcolm Frost.
Extrem niedrige Ausgangsbasis
Bei rund 1,3 Mio. USD Börsenwert könnte schon ein kleiner messbarer Abo-Erfolg die Wahrnehmung verändern – sofern die Finanzierung gelingt.
Die Verwandlung
Vom Zelltherapie-Spezialisten zum Pure Play für agentische KI
Wer die Aktie unter dem alten Kürzel ALBT kennt, erkennt das Unternehmen kaum wieder. Avalon GloboCare war jahrelang ein Mix aus Zelltherapie-Forschung, Laborleistungen und einem Bürogebäude in New Jersey. Die Laborleistungen wurden im ersten Quartal 2025 eingestellt, die Immobilientochter im Februar 2026 verkauft. Den Grundstein für das Neue legte die Übernahme des Generative-AI-Softwarehauses RPM Interactive in einer reinen Aktientransaktion – in der Bilanz steht daraus ein Goodwill von 12,8 Mio. USD.
Am 21. Juli 2026 folgte der Paukenschlag: Avalon kündigte die Transformation in ein Software-Unternehmen für agentische KI an und firmierte in Change Agents Corporation um. Seit dem 22. Juli handelt die Aktie an der Nasdaq unter CHGA. Das Credo des Managements: Software, die den Umsatz kleiner Unternehmen, Marken und Content-Creator messbar steigern soll – mit Agenten, die analysieren, empfehlen und nach Freigabe des Kunden auch umsetzen.
Change Agents is more than a new name, it represents our vision for the future.
Produkt 1 · Beacon
Wer nicht in der KI-Antwort steht, existiert für den Kunden nicht
Die Suche verändert sich: Statt zehn blauer Links zu durchsuchen, fragen immer mehr Verbraucher einen KI-Assistenten, welchen Klempner, welches Restaurant oder welche Steuerkanzlei sie anrufen sollen. Für einen lokalen Betrieb lautet die entscheidende Frage damit nicht mehr nur „Wo stehe ich bei Google?“, sondern „Nennt mich ChatGPT überhaupt?“. Genau hier setzt Beacon an – eine Plattform für Generative Engine Optimization (GEO).
Gratis-Audit in unter fünf Minuten: Profil-Vollständigkeit, Bewertungen und Reputation, KI-Sichtbarkeit im Vergleich zu Wettbewerbern.
Wettbewerbsanalyse über rund 100 typische Kundenfragen.
Vollreport und Monitoring für 20 USD pro Monat, jederzeit aktualisierbar.
Implementierung auf Wunsch durch das Beacon-Team – eine zusätzliche Erlösquelle.
Bemerkenswert ist die Preisstrategie: 20 USD im Monat liegen weit unter typischen Agenturhonoraren für lokale Suchmaschinen-Optimierung. Das senkt die Einstiegshürde – erfordert aber hohe Kundenzahlen und eine effiziente Kundengewinnung. Wie groß der Hebel wäre, zeigt ein einfaches Rechenbeispiel:
Rechenbeispiel Beacon: Jahresumsatz bei Abo-Quote X
Mio. USD p. a.
- Rechenbeispiel, keine Prognose
Basis: 5,6 Mio. Zielunternehmen (Unternehmensangabe) × Abo-Quote × 20 USD × 12 Monate; ohne Implementierungs-Services. Change Agents hat noch keine Abonnentenzahlen veröffentlicht.
Quelle: Eigene Berechnung aktiencheck.de
Daten als Tabelle
|Abo-Quote
|Jahresumsatz
|0,1 % (5.600 Abos)
|1,34
|0,5 % (28.000 Abos)
|6,72
|1 % (56.000 Abos)
|13,44
|2 % (112.000 Abos)
|26,88
Produkt 2 · Catch-Up
Die eigene Show auf Autopilot
Catch-Up ist ein agentisches Video-Studio für Podcaster, Influencer und Kommentatoren. Die Software sucht passende Clips nach Stichwort, Kanal und Tonalität, schreibt einen Kommentar in der Stimme des Creators, lässt dessen Avatar den Beitrag präsentieren, schneidet ein fertiges, gebrandetes Video und veröffentlicht es nach Freigabe auf YouTube, in Podcast-Netzwerken und sozialen Medien.
Am 31.08.2026 meldete Change Agents den Abschluss von Phase 2: Aus einer manuell konfigurierten Anwendung wurde ein autonomes Video-Studio. Federführend entwickelt hat sie Caylent, ein AWS Premier Tier Services Partner, finanziert über einen Grant von Amazon Web Services (Höhe nicht genannt). Ein Beta-Test sollte im September 2026 beginnen; einen kommerziellen Starttermin hat das Unternehmen noch nicht genannt.
Option 3 · Verteidigung
Drohnenabwehr: die Wildcard im Portfolio
Am 4. August 2026 gründete Change Agents die hundertprozentige Tochter Autonomous Air Defense LLC. Sie soll KI-gestützte Drohnenüberwachung und Counter-UAS-Technologien für Verteidigung, Heimatschutz und kritische Infrastruktur erschließen. Wichtig: Die Gesellschaft befindet sich nach Unternehmensangaben im Evaluierungsstadium und hat keine operative Historie, keine Umsätze und keine Produkte. Geprüft werden Übernahmen, Beteiligungen oder Partnerschaften.
Beirat: Generalmajor a. D. Malcolm Frost, 31 Jahre US Army, u. a. stellvertretender Kommandeur der 82nd Airborne Division und Chief of Public Affairs der Army.
Netzwerk: IDGA-Mitgliedschaft und Teilnahme am Counter-UAS Summit (August), Mitgliedschaft in der Association of the United States Army (seit 24.09.2026).
Personalie: Laut 8-K trat Interims-CEO Meng Li am 8.10.2026 zurück, um sich auf eine mögliche Übernahme im Bereich Drohnenabwehr vorzubereiten. Eine Transaktion ist nicht angekündigt.
Counter-UAS-Weltmarkt
Mrd. USD
- Prognose Dritter
Quelle: MarketsandMarkets, zitiert von Change Agents (04.08.2026); vom Unternehmen nicht unabhängig geprüft
Daten als Tabelle
|Jahr
|Marktvolumen
|2025
|6,6
|2030
|20,3
Zahlen, Bilanz, Finanzierung
Verluste deutlich kleiner – aber die Kasse ist leer
Der Umbau zeigt Wirkung auf der Kostenseite: Die operativen Aufwendungen sanken im ersten Halbjahr 2026 auf 4,77 Mio. USD (Vorjahr 6,09 Mio.), der Nettoverlust des zweiten Quartals schrumpfte um 84 %. Das Eigenkapital lag am 30.06.2026 bei 10,07 Mio. USD – getragen allerdings vor allem von 12,8 Mio. USD Goodwill aus der RPM-Übernahme und 1,27 Mio. USD immateriellen Werten.
Das zentrale Problem ist die Liquidität. Mit 39.221 USD in der Kasse und kurzfristigen Verbindlichkeiten von 4,59 Mio. USD weist der Abschluss erhebliche Zweifel an der Fortführung des Unternehmens (Going Concern) aus. Seither finanziert sich Change Agents über eine Kette kleiner, teurer Kredite:
|Datum
|Instrument
|Erlös
|Rückzahlung
|Juni 2026
|2 OID-Notes (Dune, FirstFire)
|2 × 0,20
|2 × 0,25
|14.08.2026
|OID-Notes + Pre-Funded Warrants
|0,55
|0,616
|08.09.2026
|OID-Notes, 7 %
|0,25
|0,28
|28.09.2026
|OID-Notes + Pre-Funded Warrants
|0,30
|0,336
|16.10.2026
|2 unbesicherte Notes, fällig 1.12.2026
|0,25
|0,30
|04.11.2026
|Note Harllon Holdings, fällig 1.1.2027
|0,175
|0,325
Erlös = Bruttoerlös nach Original Issue Discount; Beträge in Mio. USD. Die Harllon-Note kann am 1.12.2026 für 312.000 USD vorzeitig getilgt werden.
Quelle: 8-K-Meldungen Juni bis November 2026
Der Quartalsbericht zum 30.09.2026 lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Er wird zeigen, wie sich Kasse, Verbindlichkeiten und Aktienzahl im dritten Quartal entwickelt haben.
Management und Aktie
Kleines Team, erfahrener Board – und eine Aktie unter Druck
|Person
|Funktion
|Luisa Ingargiola
|Chief Strategy Officer; seit 4.11.2026 zugleich Principal Executive Officer bis zur Besetzung des CEO-Postens; 2017–2026 CFO von Avalon
|Sam Knipper
|CFO seit Juni 2026 (über Brio Financial Group); zuvor u. a. KPMG und Cantor Fitzgerald
|Michael Mathews
|Director; Chairman/CEO von Aspen Group, früher CEO von Interclick (2011 von Yahoo übernommen)
|Wenzhao Lu
|Chairman of the Board; seit 2010 Chairman der DaoPei Medical Group (China)
|Steven Sanders
|Lead Independent Director; Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrechtler
|Eric Weisblum
|Unabhängiger Director seit 12.10.2026
Die operative Mannschaft ist sehr klein: Datenanbieter nennen zwei Mitarbeiter. Der CFO wird laut 8-K über einen externen Dienstleister gestellt (10.000 USD pro Monat), die Produktentwicklung stützt sich auf Partner wie Caylent. Das hält die Fixkosten niedrig, macht das Unternehmen aber von wenigen Schlüsselpersonen abhängig. Für den CEO-Posten hat der Board eine weltweite Suche angekündigt.
Die Kursentwicklung spiegelt Umbau und Finanzierungsdruck wider. Seit Jahresbeginn hat die Aktie (bereinigt um den Reverse Split 1:20 vom 31.08.2026) über 95 % verloren. Nach dem Split erfüllte sie am 17.09.2026 wieder die Nasdaq-Mindestkursregel; Ende September trieb ein Umsatzschub mit über 32 Mio. gehandelten Aktien an einem Tag den Kurs intraday bis 3,62 USD. Anfang November rutschte sie wieder unter 1 USD; zuletzt notierte sie mit 1,06 USD knapp darüber.
Peergroup-Vergleich
Gleiche Themen, ganz andere Preisschilder
Einen direkten börsennotierten Zwilling gibt es nicht. Wir vergleichen Change Agents daher mit Unternehmen, die in einem der drei Felder tätig sind: Sichtbarkeit von Unternehmen in Such- und KI-Antworten (Yext), KI für Medien- und Content-Produktion (Veritone, Auddia) sowie Drohnen und Verteidigung (Red Cat).
|Unternehmen
|Ticker
|Schwerpunkt
|Börsenwert (Mio. USD)
|Umsatz TTM (Mio. USD)
|Börsenwert / Umsatz
|Yext
|YEXT
|Marken- und Standortdaten, Sichtbarkeit in Suche und KI
|ca. 712
|ca. 445
|1,6x
|Red Cat Holdings
|RCAT
|Drohnen für Militär und Behörden
|ca. 699
|ca. 41
|17,2x
|Veritone
|VERI
|KI-Plattform für Medien, Content, öffentlichen Sektor
|ca. 45
|ca. 90
|0,5x
|Auddia
|AUUD
|KI-Audio- und Podcast-App
|ca. 1,3
|unwesentlich
|n. a.
|Change Agents
|CHGA
|Agentische KI: GEO, Video, Defense-Option
|ca. 1,3
|unwesentlich¹
|n. a.
Börsenwerte: Yext 30.10.2026, Red Cat 23.10.2026, Veritone 06.11.2026, Auddia 10.11.2026, Change Agents 15.11.2026; Umsatz der letzten zwölf Monate laut Datenanbietern. Gerundete, nicht testierte Werte. ¹ Beacon ist erst seit 28.10.2026 am Markt, Catch-Up noch nicht kommerziell; ausgewiesene Erlöse stammen aus dem Altgeschäft.
Quelle: Yahoo Finance, Fox Business, Motley Fool, defillama, Robinhood
Ausblick
Katalysatoren, Chancen, Risiken – und unser Fazit
|Ereignis
|Bedeutung
|Quartalsbericht Q3 2026 (10-Q)
|Kasse, Verbindlichkeiten, Aktienzahl, erste Beacon-Aufwendungen
|Erste Beacon-Kennzahlen
|Erster Beleg für die Konversion vom Gratis-Audit zum Abo
|Kommerzieller Start von Catch-Up
|Zweite Erlösquelle; Preise bislang nicht veröffentlicht
|Integration in Meta Muse
|Möglicher Vertriebskanal; Freigabe durch Meta offen
|Partnerschaften mit Handelskammern und KMU-Verbänden
|Hebel für die Kundengewinnung
|Defense-Transaktion
|Optionaler Neustart der Equity-Story, voraussichtlich mit Verwässerung
|Fälligkeiten 1.12.2026 und 1.1.2027; Nasdaq-Mindestkurs
|Kritische Finanzierungs- und Listing-Termine
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Rechtliche Hinweise
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Fertigstellung: 15.11.2026, 18:00 Uhr MEZ · Erste Weitergabe: 16.11.2026 · Datenstand: Kurs- und Marktdaten 15.11.2026, Unternehmensangaben bis 15.11.2026.
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Fassung „Research 2026-10“, bei Veröffentlichung am 15.11.2026 festgeschrieben.
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7. Zukunftsgerichtete Aussagen
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Teilweise werden Kennzahlen verwendet, die nicht nach den maßgeblichen Rechnungslegungsstandards (etwa US-GAAP oder IFRS) ermittelt wurden. Sie ersetzen diese Kennzahlen nicht und sind mit Kennzahlen anderer Unternehmen nur eingeschränkt vergleichbar. Die Überleitungsrechnungen veröffentlichen die Unternehmen in ihren Quartalsmitteilungen.
9. Risikohinweise
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10. Bildnachweise, Marken
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