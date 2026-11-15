5,6 Millionen Zielkunden, gut 1 Million Börsenwert: Change Agents zündet die KI-Agenten

Impressum

Angaben gemäß § 5 DDG und § 18 Abs. 2 MStV: aktiencheck.de AG · Bahnhofstr. 6 · 56470 Bad Marienberg · Deutschland · Tel. +49.2661.28495-0 · Fax +49.2661.28495-99 · info@aktiencheck.de · www.aktiencheck.de · Einzelvertretungsberechtigter Vorstand: Stefan Lindam · Aufsichtsratsvorsitzender: Henric Tempelaars · Sitz Bad Marienberg · Amtsgericht Montabaur · HR B 6301 · USt-IdNr. DE 204705353 · Verantwortlich für den Inhalt (V. i. S. d. P.): Stefan Lindam · Marke „AktienCheck Research“. Zuständige Aufsichtsbehörde für die Einhaltung der Vorschriften zu Anlageempfehlungen (Art. 20 MAR, § 85 WpHG): Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Marie-Curie-Str. 24–28, 60439 Frankfurt am Main.

Fertigstellung: 15.11.2026, 18:00 Uhr MEZ · Erste Weitergabe: 16.11.2026 · Datenstand: Kurs- und Marktdaten 15.11.2026, Unternehmensangaben bis 15.11.2026.

1. Art der Publikation – Werbung

Bei diesem Report handelt es sich um eine entgeltliche Werbemitteilung (Marketingmitteilung) und nicht um eine unabhängige Finanzanalyse. Er wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Der Report enthält kein Anlageurteil (Kaufen/Halten/Verkaufen) und kein Kursziel. Soweit einzelne Aussagen dennoch als Anlageempfehlung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Nr. 35 MAR verstanden werden könnten, erfolgen die nachstehenden Offenlegungen auch nach Art. 20 MAR i. V. m. der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 sowie § 85 WpHG.

2. Interessenkonflikte

Die aktiencheck.de AG wurde für die Erstellung und Verbreitung dieses Reports von der 427 Service GmbH, Poppenbütteler Weg 132, 22399 Hamburg, Deutschland, bezahlt. Die 427 Service GmbH hat ihrerseits ein Mandat der Change Agents Corporation (Emittentin) für Investor-Relations- und Marketingleistungen. Wegen dieses Entgelts und des mittelbaren Auftrags der Emittentin besteht ein Interessenkonflikt. Die aktiencheck.de AG hat ein wirtschaftliches Interesse an Folgeaufträgen der 427 Service GmbH und/oder der Emittentin. Die Emittentin hatte vor Veröffentlichung keine Möglichkeit, das Ergebnis des Reports zu verändern; eine Prüfung auf sachliche Richtigkeit von Unternehmensangaben durch die Emittentin hat nicht stattgefunden.

Die aktiencheck.de AG, ihr Vorstand sowie die an der Erstellung beteiligten Personen halten zum Zeitpunkt der Fertigstellung keine Aktien oder Derivate der Change Agents Corporation und beabsichtigen nicht, innerhalb von zehn Handelstagen nach Veröffentlichung solche Positionen einzugehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 427 Service GmbH, die Emittentin, deren Organe, Großaktionäre, Kreditgeber, Berater oder sonstige Dritte Aktien der Emittentin halten oder erwerben und diese während oder nach der Verbreitung dieses Reports veräußern. Ein solcher Verkauf kann den Kurs belasten. Die Emittentin nutzt laufend Finanzierungen, die zur Ausgabe neuer Aktien (u. a. Equity-Line, Wandlungen, Warrants, Berateraktien) führen können; steigende Kurse und Umsätze können die Platzierung neuer Aktien erleichtern.

3. Einsatz künstlicher Intelligenz

Bei der Recherche, Strukturierung, Formulierung, Übersetzung und grafischen Gestaltung dieses Reports wurde künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt (Sprachmodell Claude der Anthropic PBC). Die Ergebnisse wurden redaktionell durch die aktiencheck.de AG geprüft und verantwortet. Trotz Prüfung können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden.

4. Keine Anlageberatung, kein Angebot

Dieser Report dient ausschließlich der Information. Er stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar und ersetzt keine individuelle Beratung durch eine Bank oder einen Anlageberater. Er berücksichtigt nicht die individuellen Anlageziele, finanziellen Verhältnisse oder Kenntnisse einzelner Leser. Jede Anlageentscheidung erfolgt auf eigenes Risiko.

5. Risikohinweise

Die Aktie der Change Agents Corporation ist eine hochspekulative Kleinstwert-Aktie (Micro Cap). Das Unternehmen weist in seinen Pflichtmitteilungen auf erhebliche Zweifel an der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (Going Concern) hin. Es bestehen u. a. Liquiditäts-, Refinanzierungs-, Verwässerungs-, Delisting-, Management-, Technologie-, Wettbewerbs- und Währungsrisiken. Der Kurs kann stark schwanken, der Handel kann illiquide sein. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Anleger sollten nur Mittel einsetzen, deren Verlust sie wirtschaftlich verkraften können. Frühere Wertentwicklungen und Rechenbeispiele sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

6. Quellen, Rechenbeispiele und zukunftsgerichtete Aussagen

Grundlage sind öffentlich zugängliche Informationen, die als zuverlässig erachtet werden, insbesondere SEC-Pflichtmitteilungen (10-K, 10-Q, 8-K, DEF 14A), Pressemitteilungen und Websites der Emittentin (ir.changeagentscorp.com, changeagentscorp.com, thebeaconapp.com) sowie Kurs- und Kennzahlen von Datenanbietern. Eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit wird nicht übernommen. Marktgrößen stammen von Dritten und wurden von der Emittentin nach eigener Angabe nicht unabhängig geprüft. Das Umsatz-Rechenbeispiel zu Beacon ist eine rein arithmetische Veranschaulichung und keine Prognose. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen und unterliegen Risiken; tatsächliche Ergebnisse können erheblich abweichen. Die aktiencheck.de AG ist nicht verpflichtet, den Report zu aktualisieren. Screenshots: Websites der Emittentin, abgerufen am 15.11.2026; Rechte bei der Emittentin.

7. Haftung

Die aktiencheck.de AG haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Eine Haftung für Schäden, die aus der Nutzung dieses Reports entstehen, ist im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen.

8. Verbreitung

Der Report ist für Leser in Deutschland, Österreich und der Schweiz bestimmt. Er darf weder direkt noch indirekt in die USA, nach Kanada, Großbritannien, Australien oder Japan übermittelt oder dort verbreitet werden; Personen in diesen Staaten dürfen ihn nicht nutzen.

9. Urheberrecht

Inhalt und Gestaltung sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung, Bearbeitung und Weitergabe nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der aktiencheck.de AG. Mit dem Lesen dieses Reports erkennen Sie diese Bedingungen an.