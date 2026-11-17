Stromnetze als stabiles Geschäft: RBC-Analyst Alexander Wheeler bestätigt für die National-Grid-Aktie das Rating „Sector Perform“ und das Kursziel von 1.375 Pence, also 13,75 britischen Pfund. Zum Zeitpunkt der Analyse notierte die Aktie laut finanzen.net bei 15,40 Euro.
National-Grid-Aktie: Netzbetreiber erhöht die Prognose – RBC bleibt neutral
National Grid hat nach dem Halbjahr die Gewinnprognose angehoben. RBC-Analyst Alexander Wheeler aktualisiert seine Schätzungen und bleibt bei „Sector Perform“ für die National-Grid-Aktie.
Steckbrief
- Unternehmen
- National Grid plc
- Handelssymbol
- NG (London Stock Exchange)
- Analyst
- Alexander Wheeler
- Bank
- RBC
- Rating
- Sector Perform (bestätigt)
- Kursziel
- 13,75 britischen Pfund (1.375 Pence)
Stand: 16.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
RBC zur National-Grid-Aktie
Prognosen aktualisiert – Wheeler bleibt neutral
Alexander Wheeler hat seine Schätzungen nach den Halbjahreszahlen überarbeitet.
National Grid betreibt Strom- und Gasnetze in Großbritannien und im Nordosten der USA. Zum Halbjahr hob der Konzern die Prognose für das Wachstum des Gewinns je Aktie auf 15 bis 16 Prozent an, nach zuvor 13 bis 15 Prozent.
Die geplanten Investitionen steigen um eine halbe Milliarde auf 13,5 Milliarden Pfund.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von RBC-Analyst Alexander Wheeler zu lesen ist:
Neue Schätzungen
Wheeler hat seine Prognosen nach dem Halbjahresbericht aktualisiert.
Stetiges Wachstum
Er rechnet von 2026 bis 2031 mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum des Gewinns je Aktie von 9,3 Prozent.
Mehr Investitionen
Der Konzern baut seine Netze mit höheren Investitionen aus.
Neutrale Einstufung
RBC bleibt bei „Sector Perform“.
Kursziel in Pence
RBC nennt das Kursziel in britischer Währung, der Kurs zum Analysezeitpunkt liegt laut finanzen.net in Euro vor. Ein direkter Abstand lässt sich daher nicht sauber berechnen.
„Sector Perform“ bedeutet bei RBC eine Entwicklung im Rahmen der Branche.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist RBC Europe Limited, Analyst Alexander Wheeler. Die Bestätigung erfolgte laut dpa-AFX Analyser in einer Studie vom 16.11.2026. Die Einstufung „Sector Perform“ und das Kursziel von 1.375 Pence wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.rbccm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
National Grid plc (NG): Halten, Kursziel 13,75 GBP.
- Quelle
- Empfehlung von Alexander Wheeler, Aktienanalyst, RBC Europe Limited vom 16.11.2026, 17:33 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 11:04 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 11:04 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Alexander Wheeler, Aktienanalyst, RBC Europe Limited.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.