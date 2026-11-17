National Grid betreibt Strom- und Gasnetze in Großbritannien und im Nordosten der USA. Zum Halbjahr hob der Konzern die Prognose für das Wachstum des Gewinns je Aktie auf 15 bis 16 Prozent an, nach zuvor 13 bis 15 Prozent.

Die geplanten Investitionen steigen um eine halbe Milliarde auf 13,5 Milliarden Pfund.