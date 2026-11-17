Die National Grid-Aktie (ISIN: GB00BDR05C01, WKN: A2DQWX, Ticker-Symbol: NNGF, LSE-Symbol: NG) steht vor einer spannenden Bewährungsprobe. Während der britische Energienetzbetreiber Milliarden in den Ausbau seiner Infrastruktur investiert und von einem historisch hohen Strombedarf profitieren könnte, bleibt die kanadische Investmentbank RBC bei ihrer vorsichtigen Einschätzung. In der aktuellen Aktienanalyse vom 16. November 2026 bestätigt Analyst Alexander Wheeler das Kursziel 1.375 GBp und das Rating "sector perform". Besonders bemerkenswert: RBC rechnet für die Jahre 2026 bis 2031 mit einem durchschnittlichen jährlichen Gewinnwachstum je Aktie von 9,3 Prozent. Trotzdem verzichtet Alexander Wheeler auf eine Kaufempfehlung. An der London Stock Exchange notiert die National Grid-Aktie aktuell bei 1.265,00 GBp und verliert 1,2 Prozent. Bis zum unveränderten Kursziel 1.375 GBp ergibt sich damit ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 8,7 Prozent. Die entscheidende Frage lautet: Steht National Grid vor einem langfristigen Gewinnschub, oder werden die gewaltigen Investitionen zur Belastungsprobe für die Aktionäre?
National Grid Aktie: Milliarden für die Stromnetze - wird das zum Renditeturbo oder zur Kostenfalle?
Steht der Versorger vor einer Neubewertung?
RBC-Aktienanalyse: Alexander Wheeler erwartet kräftiges Gewinnwachstum
Im Mittelpunkt der aktuellen National Grid-Aktienanalyse von RBC steht eine bemerkenswerte Prognose. Analyst Alexander Wheeler hat nach Veröffentlichung der Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr seine Gewinnschätzungen für den britischen Versorger aktualisiert. Für den Zeitraum von 2026 bis 2031 erwartet Alexander Wheeler nun einen durchschnittlichen jährlichen Anstieg des Gewinns je Aktie von 9,3 Prozent. Eine solche Wachstumsrate wäre für einen traditionell defensiven Netzbetreiber beachtlich. Über fünf Jahre würde ein entsprechendes jährliches Wachstum rechnerisch einen Gewinnanstieg von rund 56 Prozent bedeuten. Allerdings handelt es sich dabei um eine Prognose und nicht um bereits realisierte Ergebnisse. RBC bestätigt gleichzeitig das Kursziel 1.375 GBp und das Rating "sector perform". Damit signalisiert Alexander Wheeler, dass die langfristigen Wachstumsaussichten zwar attraktiv erscheinen, die aktuelle Bewertung jedoch keine uneingeschränkt positive Einstufung rechtfertigt. Die RBC-Aktienanalyse verdeutlicht damit das Spannungsfeld zwischen strukturellem Wachstum und den finanziellen Herausforderungen eines kapitalintensiven Geschäftsmodells.
National Grid: 70 Milliarden Pfund für die Stromnetze der Zukunft
National Grid steht im Zentrum eines der größten Infrastrukturprojekte der europäischen und amerikanischen Energiewirtschaft. Das Unternehmen plant, innerhalb von fünf Jahren mindestens 70 Milliarden britische Pfund in die Modernisierung und Erweiterung seiner Energienetze in Großbritannien und im Nordosten der Vereinigten Staaten zu investieren. Die Dimension dieses Programms ist außergewöhnlich. Stromnetze müssen ausgebaut, modernisiert und widerstandsfähiger gemacht werden, um den steigenden Anforderungen einer zunehmend elektrifizierten Wirtschaft gerecht zu werden. Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen, industrielle Elektrifizierung und neue Rechenzentren erhöhen den Bedarf an leistungsfähiger Infrastruktur. Gleichzeitig müssen immer größere Mengen erneuerbarer Energie zuverlässig in das Stromsystem integriert werden. Für National Grid eröffnet diese Entwicklung langfristige Wachstumschancen. Denn ohne leistungsfähige Übertragungs- und Verteilnetze lässt sich die Energiewende kaum verwirklichen. Die RBC-Aktienanalyse von Alexander Wheeler berücksichtigt diese strukturellen Perspektiven, ohne daraus eine uneingeschränkte Kaufempfehlung abzuleiten.
Halbjahreszahlen: National Grid beschleunigt die Investitionen
Die am 5. November 2026 veröffentlichten Halbjahreszahlen zeigen, wie entschlossen National Grid seinen Wachstumskurs verfolgt. Im ersten Geschäftshalbjahr 2026/27 stiegen die Investitionen um rund 32 Prozent auf etwa 6,7 Milliarden Pfund. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatten sie bei rund 5,1 Milliarden Pfund gelegen. Gleichzeitig erhöhte sich der bereinigte operative Gewinn bei konstanten Wechselkursen um rund 13 Prozent auf etwa 2,6 Milliarden Pfund. Damit gelingt es National Grid, seine Investitionstätigkeit erheblich auszuweiten und gleichzeitig operatives Gewinnwachstum zu erzielen. Diese Kombination ist für Anleger besonders wichtig. Denn große Infrastrukturprogramme schaffen erst dann nachhaltigen Aktionärswert, wenn sie langfristig angemessene Renditen erwirtschaften. Analyst Alexander Wheeler hat nach diesen Ergebnissen seine Prognosen aktualisiert. Dass RBC weiterhin mit einem durchschnittlichen jährlichen Gewinnwachstum je Aktie von 9,3 Prozent bis 2031 rechnet, unterstreicht die langfristige Bedeutung der laufenden Investitionen.
Der KI-Boom könnte National Grid zusätzliche Nachfrage bescheren
Ein besonders interessanter Wachstumstreiber ist der steigende Strombedarf durch künstliche Intelligenz und Rechenzentren. Moderne KI-Anwendungen benötigen enorme Rechenkapazitäten, deren Betrieb wiederum erhebliche Mengen elektrischer Energie erfordert. Die großen Technologieunternehmen investieren deshalb weltweit in neue Rechenzentren und digitale Infrastruktur. Für Betreiber leistungsfähiger Stromnetze entsteht daraus eine zusätzliche Herausforderung, aber auch eine wirtschaftliche Chance. Neue Rechenzentren müssen angeschlossen, bestehende Netze verstärkt und zusätzliche Übertragungskapazitäten geschaffen werden. National Grid ist durch seine Aktivitäten in Großbritannien und den USA grundsätzlich gut positioniert, um an diesem Infrastrukturbedarf teilzuhaben. Allerdings hängt die tatsächliche wirtschaftliche Wirkung von regulatorischen Genehmigungen, Investitionsrenditen und der Geschwindigkeit neuer Netzanschlüsse ab. Die RBC-Aktienanalyse von Alexander Wheeler liefert mit dem Kursziel 1.375 GBp eine vorsichtige Bewertung dieser langfristigen Perspektiven. Ein automatischer Gewinnschub allein durch den KI-Boom ist damit nicht garantiert.
Regulierte Netze: Warum das Geschäftsmodell als vergleichsweise defensiv gilt
National Grid unterscheidet sich wesentlich von klassischen Energieerzeugern. Das Unternehmen verdient einen erheblichen Teil seines Geldes mit dem Betrieb regulierter Strom- und Gasnetze. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden dabei maßgeblich durch staatliche Regulierungsbehörden bestimmt. Diese legen unter anderem fest, welche Renditen auf bestimmte Investitionen erwirtschaftet werden dürfen. Für Anleger bietet dieses Geschäftsmodell grundsätzlich eine vergleichsweise hohe Planbarkeit. Während Energieproduzenten stark von schwankenden Strom-, Öl- oder Gaspreisen abhängig sein können, basiert die Ertragskraft regulierter Netzbetreiber stärker auf langfristigen Infrastrukturinvestitionen und regulatorischen Vereinbarungen. Allerdings bedeutet dies keineswegs, dass das Geschäft risikofrei wäre. Ungünstige regulatorische Entscheidungen, steigende Finanzierungskosten oder unerwartete Baukosten können die Profitabilität beeinträchtigen. Genau deshalb ist die Bewertung eines Netzbetreibers komplexer, als es die langfristigen Wachstumsaussichten zunächst vermuten lassen. RBC bestätigt für National Grid das Rating "sector perform" und bleibt damit bei einer neutralen Einschätzung.
Die Kehrseite des Milliardenprogramms: Schulden steigen deutlich
So beeindruckend die Investitionspläne von National Grid auch sind, sie haben ihren Preis. Ende September 2026 belief sich die Nettoverschuldung des Konzerns auf rund 48,6 Milliarden Pfund. Gegenüber Ende März entspricht dies einem Anstieg um etwa 4,4 Milliarden Pfund. Ein wesentlicher Grund dafür ist das umfangreiche Investitionsprogramm. Hinzu kommen Finanzierungskosten und weitere strategische Investitionen. Für Anleger ist diese Entwicklung von großer Bedeutung. Denn je höher die Verschuldung ausfällt, desto wichtiger werden stabile Cashflows und ein verlässlicher Zugang zu den Kapitalmärkten. Steigende Zinsen könnten die Finanzierung neuer Projekte verteuern. Gleichzeitig müssen die Investitionen so umgesetzt werden, dass die erwarteten regulatorischen Renditen tatsächlich erzielt werden. Das von RBC bestätigte Kursziel 1.375 GBp sollte deshalb nicht isoliert betrachtet werden. Die zentrale Herausforderung besteht darin, das erwartete Gewinnwachstum mit einer tragfähigen Finanzierungsstruktur zu verbinden.
RBC bleibt neutral: Warum 9,3 Prozent Gewinnwachstum nicht automatisch eine Kaufempfehlung bedeuten
Die vielleicht spannendste Frage der aktuellen National Grid-Aktienanalyse lautet: Warum bestätigt Alexander Wheeler lediglich das Rating "sector perform", obwohl RBC ein durchschnittliches jährliches Gewinnwachstum von 9,3 Prozent prognostiziert? Eine mögliche Erklärung liegt in der Bewertung des Unternehmens. Schließlich berücksichtigen Aktienkurse nicht nur die aktuelle Gewinnsituation, sondern auch Erwartungen an zukünftige Erträge. Ein Teil des langfristigen Wachstumspotenzials könnte deshalb bereits eingepreist sein. Hinzu kommen die Risiken des umfangreichen Investitionsprogramms, der hohe Finanzierungsbedarf und die Abhängigkeit von regulatorischen Entscheidungen. Welche dieser Faktoren Alexander Wheeler im vollständigen Bewertungsmodell besonders stark gewichtet, lässt sich aus der öffentlich verfügbaren Zusammenfassung der Studie nicht abschließend entnehmen. Fest steht jedoch, dass RBC das Kursziel 1.375 GBp unverändert lässt und das Rating "sector perform" bestätigt. Für Anleger ist diese Kombination ein Hinweis darauf, dass solide Wachstumsaussichten nicht zwangsläufig mit einer überdurchschnittlich attraktiven Aktienbewertung gleichzusetzen sind.
Kursziel 1.375 GBp: Wie viel Potenzial steckt in der National Grid-Aktie?
Ausgehend vom aktuellen Kurs an der London Stock Exchange von 1.265,00 GBp ergibt sich bis zum RBC-Kursziel 1.375 GBp eine Differenz von 110 Pence je Aktie. Dies entspricht einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 8,7 Prozent. Für einen defensiv ausgerichteten Infrastrukturwert ist diese Größenordnung durchaus interessant, allerdings nicht außergewöhnlich hoch. Hinzu kommt die Dividende, die für langfristig orientierte Anleger einen wichtigen Bestandteil der Gesamtrendite darstellen kann. Allerdings müssen mögliche Ausschüttungen stets im Verhältnis zum Finanzierungsbedarf und zur Verschuldung betrachtet werden. Das Rating "sector perform" von RBC signalisiert, dass Alexander Wheeler die National Grid-Aktie im Vergleich zum relevanten Sektor nicht als überdurchschnittlich attraktiv einstuft. Das Kursziel 1.375 GBp ist zudem keine Garantie für zukünftige Kursgewinne. Sollten sich die Gewinnprognosen, Finanzierungskosten oder regulatorischen Rahmenbedingungen verändern, könnte sich auch die Bewertung entsprechend verschieben.
Dividende: Attraktive Ausschüttungen trotz Milliardeninvestitionen?
Für viele Anleger ist National Grid nicht nur wegen seiner langfristigen Wachstumsperspektiven interessant, sondern auch aufgrund seiner Dividendenpolitik. Im Geschäftsjahr 2025/26 erhöhte das Unternehmen die Dividende je Aktie um 3,8 Prozent auf 48,49 Pence. Bei einem Aktienkurs von 1.265,00 GBp entspräche dieser historische Ausschüttungsbetrag rechnerisch einer Dividendenrendite von rund 3,8 Prozent. Allerdings ist die vergangene Dividende keine Garantie für künftige Zahlungen. Gerade angesichts des umfangreichen Investitionsprogramms muss National Grid sorgfältig zwischen Ausschüttungen an Aktionäre und der Finanzierung neuer Infrastrukturprojekte abwägen. Langfristig könnte eine wachsende regulatorische Vermögensbasis die Grundlage für steigende Gewinne und Dividenden schaffen. Kurzfristig bleibt jedoch entscheidend, wie sich Verschuldung, Cashflow und Finanzierungskosten entwickeln. Die RBC-Aktienanalyse von Alexander Wheeler bestätigt mit dem Rating "sector perform" eine abwartende Haltung, obwohl das Geschäftsmodell für einkommensorientierte Anleger grundsätzlich interessant sein kann.
Die Chancen: Energiewende, Rechenzentren und steigender Strombedarf
Langfristig sprechen mehrere strukturelle Entwicklungen für National Grid. Erstens erfordert die Elektrifizierung von Verkehr, Industrie und Gebäuden einen erheblichen Ausbau der Stromnetze. Zweitens erhöht die zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien den Bedarf an moderner Übertragungs- und Verteilinfrastruktur. Drittens könnten neue Rechenzentren und KI-Anwendungen zusätzliche Netzkapazitäten erforderlich machen. Viertens schafft das regulierte Geschäftsmodell eine Grundlage für vergleichsweise gut planbare Erträge. Schließlich könnte das Investitionsprogramm von mindestens 70 Milliarden Pfund die langfristige Ertragsbasis erheblich vergrößern. Die von RBC erwartete durchschnittliche jährliche EPS-Wachstumsrate von 9,3 Prozent bis 2031 verdeutlicht das Potenzial dieser Entwicklung. Entscheidend ist allerdings, dass National Grid die Investitionen wirtschaftlich erfolgreich umsetzt und die erwarteten Renditen tatsächlich erwirtschaftet. Erst dann könnte sich das strukturelle Wachstum nachhaltig im Aktienkurs widerspiegeln.
Die Risiken: Zinsen, Regulierung und gewaltiger Kapitalbedarf
Auf der Risikoseite steht vor allem die Finanzierung des umfangreichen Investitionsprogramms. Eine Nettoverschuldung von rund 48,6 Milliarden Pfund macht deutlich, welche finanziellen Dimensionen das Geschäftsmodell inzwischen erreicht hat. Sollten die Kapitalmarktzinsen länger hoch bleiben oder erneut steigen, könnten sich die Finanzierungskosten erhöhen. Hinzu kommen regulatorische Risiken. Werden zulässige Renditen niedriger angesetzt als erwartet oder steigen Baukosten stärker als geplant, könnte dies die Wirtschaftlichkeit neuer Projekte beeinträchtigen. Auch Verzögerungen bei Genehmigungen, Lieferengpässe und Probleme bei der Umsetzung großer Infrastrukturvorhaben könnten die Gewinnentwicklung belasten. Für internationale Anleger spielen außerdem Wechselkursschwankungen zwischen britischem Pfund und US-Dollar eine Rolle. Die National Grid-Aktienanalyse von RBC unterstreicht mit dem unveränderten Rating "sector perform", dass die Chancen des langfristigen Wachstums gegen diese Risiken abgewogen werden müssen.
Fazit: National Grid wächst kräftig – doch RBC sieht keinen Grund zur Euphorie
Die National Grid-Aktie bietet Anlegern eine interessante Kombination aus langfristigem Infrastrukturwachstum, regulierten Geschäftsaktivitäten und möglichen Dividendenerträgen. Die aktuelle Aktienanalyse von RBC vom 16. November 2026 bestätigt das Kursziel 1.375 GBp und das Rating "sector perform". Analyst Alexander Wheeler erwartet für die Jahre 2026 bis 2031 ein durchschnittliches jährliches Gewinnwachstum je Aktie von 9,3 Prozent. Gleichzeitig investiert National Grid mindestens 70 Milliarden Pfund in die Modernisierung und Erweiterung seiner Netze. Das eröffnet erhebliche Chancen, verlangt dem Unternehmen finanziell jedoch einiges ab. Bei einem aktuellen Börsenkurs von 1.265,00 GBp beträgt das rechnerische Aufwärtspotenzial bis zum Kursziel 1.375 GBp rund 8,7 Prozent. Für eine nachhaltige positive Kursentwicklung dürfte entscheidend sein, dass National Grid seine ambitionierten Investitionspläne erfolgreich umsetzt, die Verschuldung beherrschbar hält und die erwarteten Gewinnsteigerungen tatsächlich realisiert. RBC bleibt mit dem Rating "sector perform" vorerst neutral. Die langfristige Wachstumsgeschichte ist damit keineswegs beendet, doch die Börse dürfte genau beobachten, ob sich die Milliardeninvestitionen auch für die Aktionäre auszahlen.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 17. November 2026
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