Die National Grid-Aktie bietet Anlegern eine interessante Kombination aus langfristigem Infrastrukturwachstum, regulierten Geschäftsaktivitäten und möglichen Dividendenerträgen. Die aktuelle Aktienanalyse von RBC vom 16. November 2026 bestätigt das Kursziel 1.375 GBp und das Rating "sector perform". Analyst Alexander Wheeler erwartet für die Jahre 2026 bis 2031 ein durchschnittliches jährliches Gewinnwachstum je Aktie von 9,3 Prozent. Gleichzeitig investiert National Grid mindestens 70 Milliarden Pfund in die Modernisierung und Erweiterung seiner Netze. Das eröffnet erhebliche Chancen, verlangt dem Unternehmen finanziell jedoch einiges ab. Bei einem aktuellen Börsenkurs von 1.265,00 GBp beträgt das rechnerische Aufwärtspotenzial bis zum Kursziel 1.375 GBp rund 8,7 Prozent. Für eine nachhaltige positive Kursentwicklung dürfte entscheidend sein, dass National Grid seine ambitionierten Investitionspläne erfolgreich umsetzt, die Verschuldung beherrschbar hält und die erwarteten Gewinnsteigerungen tatsächlich realisiert. RBC bleibt mit dem Rating "sector perform" vorerst neutral. Die langfristige Wachstumsgeschichte ist damit keineswegs beendet, doch die Börse dürfte genau beobachten, ob sich die Milliardeninvestitionen auch für die Aktionäre auszahlen.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 17. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.