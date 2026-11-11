NASDAQ100 Gewinner und Verlierer des Tages: CoreWeave +24,7 % zündet die KI-Rallye – Airbnb, SpaceX und Microsoft fallen

Space Exploration Technologies (Symbol: SPCX) – 139,75 US-Dollar, -2,33 Prozent

SpaceX ist der zweitgrößte NASDAQ100 Verlierer des Tages. Die Aktie stemmt sich gegen die KI-Rallye, obwohl der Konzern mehr als die Hälfte seines Umsatzes inzwischen mit KI erzielt. Der Grund liegt zwei Tage in der Zukunft: Am Freitag, 13. November, startet Starship Flight 15. Erstmals will SpaceX nicht nur den Super-Heavy-Booster, sondern auch die Oberstufe mit den Armen des Startturms einfangen – das ist noch nie gelungen. Morgan-Stanley-Analyst Adam Jonas nennt einen erfolgreichen Fang den möglicherweise größten positiven Kurstreiber seit dem Börsengang. Ein Fehlschlag würde die Hoffnung auf drastisch sinkende Startkosten dagegen nach hinten schieben. Vor einem solchen Ereignis nehmen viele Anleger lieber Gewinne mit, nachdem die Aktie seit dem Wahl-Crash vom 5. November wieder über 13 Prozent zugelegt hatte.