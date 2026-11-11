Ein Quartalsbericht, zwei Welten: Die NASDAQ100 Gewinner des Tages sind ausnahmslos Unternehmen, die am Bau von KI-Rechenzentren verdienen. CoreWeave springt um 24,71 Prozent, dahinter folgen Nebius, Sandisk, Arm und Micron mit Kursgewinnen zwischen 11,9 und 15,4 Prozent. Der Nasdaq 100 steigt um 2,29 Prozent auf 28.376 Punkte. Doch die Liste der NASDAQ100 Verlierer des Tages erzählt eine zweite Geschichte: Airbnb, SpaceX, Microsoft, Meta und Amazon geben nach. Anleger kaufen die Lieferanten des KI-Booms und verkaufen jene Konzerne, die ihn bezahlen müssen.
NASDAQ100 Gewinner und Verlierer des Tages: CoreWeave +24,7 % zündet die KI-Rallye – Airbnb, SpaceX und Microsoft fallen
Die NASDAQ100 Gewinner des Tages heißen CoreWeave, Nebius, Sandisk, Arm und Micron – alle zweistellig im Plus, angetrieben von einem einzigen Quartalsbericht. Die NASDAQ100 Verlierer des Tages sind Airbnb, SpaceX, Microsoft, Meta und Amazon. Warum OpenAI Airbnb trifft, warum SpaceX vor dem Starship-Flug wackelt und warum Anleger ausgerechnet die größten KI-Investoren verkaufen: die Aktienanalyse zum 11. November 2026.
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Das große Bild
Chips rauf, Cloudriesen runter: die gespaltene KI-Börse
Eine Woche nach dem KI-Crash dreht die Wall Street. Doch die Erholung ist kein Rückenwind für alle – sie ist eine knallharte Auslese.
Am 5. November, zwei Tage nach den US-Zwischenwahlen, rauschten Chip- und KI-Aktien in die Tiefe. Anleger fürchteten, ein demokratisch geführter Kongress könnte den Bau neuer Rechenzentren bremsen. Heute liefert CoreWeave die Gegenrede: Umsatz im dritten Quartal plus 168 Prozent, angehobene Jahresprognose, Investitionen von 37 bis 39 Milliarden Dollar in diesem Jahr. Jeder dieser Dollar landet bei Zulieferern – bei Speicherherstellern wie Micron und Sandisk, beim Chipdesigner Arm und indirekt beim Rivalen Nebius, der dasselbe Geschäftsmodell betreibt.
Auf der anderen Seite stehen die großen Bauherren der KI-Infrastruktur. Microsoft, Meta und Amazon stecken jeweils dreistellige Milliardensummen in Rechenzentren. Für sie bedeutet ein Boom bei Chips und Speicher vor allem eines: höhere Rechnungen. Diese Logik prägt die Liste der NASDAQ100 Verlierer des Tages ebenso wie die Liste der NASDAQ100 Gewinner des Tages.
Die NASDAQ100 Gewinner des Tages
Prozent
Kursveränderung gegenüber dem Vortagesschluss.
Quelle: Nasdaq, 11. November 2026, 22:00 Uhr MEZ
Daten als Tabelle
|Aktie
|Tagesplus
|CoreWeave
|24,71
|Nebius
|15,44
|Sandisk
|13,69
|Arm Holdings
|12,05
|Micron
|11,89
NASDAQ100 Gewinner Nr. 1
CoreWeave Aktie: +24,71 Prozent – die Schuldenangst weicht
CoreWeave (Symbol: CRWV) – 60,77 US-Dollar, +24,71 Prozent
Die CoreWeave Aktie ist der unangefochtene NASDAQ100 Gewinner des Tages. Der KI-Cloudanbieter steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 168 Prozent auf 3,66 Milliarden Dollar, nach 112 Prozent Wachstum im Vorquartal. Die Jahresprognose klettert auf 13,0 bis 13,3 Milliarden Dollar, der Auftragsbestand auf 132,5 Milliarden Dollar. Den Ausschlag gab aber ein Satz zur Finanzierung: Konzernchef Michael Intrator will zu den aktuellen Renditen keine unbesicherten Anleihen mehr aufnehmen. Kundenvorauszahlungen und besicherte Kredite sollen das Wachstum tragen. Nach einem Monat mit mehr als 40 Prozent Kursverlust wirkte das wie eine Befreiung.
Aktienanalyse CoreWeave: Die Nachfrage ist bewiesen, das Grundproblem nicht gelöst. Der Nettoverlust lag im Quartal bei 709 Millionen Dollar, die Zinskosten übersteigen den operativen Gewinn deutlich. Die CoreWeave Aktie bleibt eine gehebelte Wette auf den KI-Boom.
NASDAQ100 Gewinner Nr. 2
Nebius Aktie: +15,44 Prozent – Rallye vor den eigenen Zahlen
Nebius (Symbol: NBIS) – 154,69 US-Dollar, +15,44 Prozent
Nebius ist der direkteste Profiteur der CoreWeave-Zahlen: Das Unternehmen betreibt ebenfalls eine KI-Cloud, Nvidia ist strategisch beteiligt. Binnen eines Monats hatte die Aktie rund 39 Prozent verloren, unter anderem nach Berichten, Microsoft könnte Partnerschaften mit sogenannten Neoclouds zurückfahren. Heute springt der NASDAQ100 Gewinner von 134 auf 154,69 Dollar. Brisant ist das Timing: Schon am Donnerstag vor US-Börsenstart legt Nebius eigene Zahlen vor. Analysten erwarten rund 900 Millionen Dollar Umsatz, mehr als sechsmal so viel wie vor einem Jahr, und einen bereinigten Verlust von 69 Cent je Aktie.
Aktienanalyse Nebius: Mit dem Kurssprung liegt die Latte für Donnerstag deutlich höher. Am Optionsmarkt war eine Bewegung von rund 20 Prozent in beide Richtungen eingepreist. Zahlen im Rahmen der Erwartungen dürften nach dieser Rallye kaum noch reichen.
NASDAQ100 Gewinner Nr. 3
Sandisk Aktie: +13,69 Prozent – Comeback nach dem Absturz
Sandisk (Symbol: SNDK) – 977,69 US-Dollar, +13,69 Prozent
Kaum eine Aktie verkörpert die Achterbahnfahrt der KI-Börse so sehr wie Sandisk. In der Woche nach den Zwischenwahlen verlor die Sandisk Aktie 27,44 Prozent. Heute klettert der NASDAQ100 Gewinner um 13,69 Prozent und nähert sich wieder der Marke von 1.000 Dollar. Rückenwind kommt nicht nur von CoreWeave: Morgan Stanley stuft Speicher als zweitliebstes Chip-Segment ein und sieht nach dem Kursrutsch ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis. Sandisk und Micron zählen zu den bevorzugten Werten der Bank.
Aktienanalyse Sandisk: Die Gegenbewegung holt den Absturz nur teilweise auf. Der chinesische Konkurrent YMTC hat laut Counterpoint Marktanteile im Flash-Speicher gewonnen, der Anteil von Sandisk fiel auf 11 Prozent. Speicher bleibt ein zyklisches Geschäft mit schnell kippenden Preisen.
NASDAQ100 Gewinner Nr. 4
Arm Aktie: +12,05 Prozent – vom Zahlen-Kater zur Rückeroberung
Arm Holdings (Symbol: ARM) – 203,36 US-Dollar, +12,05 Prozent
Nach den Quartalszahlen am 4. November war die Arm Aktie deutlich gefallen. Heute steigt sie um 12,05 Prozent und gehört zu den stärksten NASDAQ100 Gewinnern. Der britische Chipdesigner verdient an Lizenzen und Gebühren für seine Prozessor-Architektur, die in Rechenzentren eine wachsende Rolle spielt. Die Zahlen waren besser als ihr Ruf: Umsatz plus 27 Prozent auf 1,44 Milliarden Dollar, Lizenzerlöse sogar plus 50 Prozent auf 773 Millionen Dollar. Für das laufende Quartal stellt Arm rund 1,54 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht.
Aktienanalyse Arm: Die Gebühren aus Smartphones und PCs wachsen nur im niedrigen einstelligen Prozentbereich – auch, weil hohe Speicherpreise diese Märkte bremsen. Was Micron und Sandisk hilft, belastet Arm. Trotz der Rallye notiert die Aktie mehr als die Hälfte unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 452,70 Dollar.
NASDAQ100 Gewinner Nr. 5
Micron Aktie: +11,89 Prozent – Speicher-Comeback mit Anthropic-Bonus
Micron Technology (Symbol: MU) – 811,30 US-Dollar, +11,89 Prozent
Micron komplettiert die Liste der NASDAQ100 Gewinner des Tages. Der Speicherchip-Hersteller liefert Arbeitsspeicher und Hochleistungsspeicher, ohne die kein KI-Beschleuniger funktioniert. Binnen eines Monats hatte die Aktie rund 25 Prozent verloren, am Dienstag strich die Bank of America sie zudem von ihrer Liste der bevorzugten US-Werte. Zusätzlich sorgte der geänderte Börsenprospekt des KI-Labors Anthropic für Gesprächsstoff: Micron soll im Rahmen einer begleitenden Privatplatzierung Anthropic-Aktien für rund 1 Milliarde Dollar übernehmen.
Aktienanalyse Micron: Die Bewertung ist für einen KI-Gewinner niedrig, nach Berechnungen der Motley Fool liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter 10. Bei Speicherherstellern ist das allerdings oft ein Zeichen, dass der Markt den Höhepunkt des Zyklus fürchtet.
Die NASDAQ100 Verlierer des Tages
Prozent
Kursveränderung gegenüber dem Vortagesschluss.
Quelle: Nasdaq, 11. November 2026, 22:00 Uhr MEZ
Daten als Tabelle
|Aktie
|Tagesminus
|Airbnb
|-3,09
|SpaceX
|-2,33
|Microsoft
|-2,26
|Meta Platforms
|-1,97
|Amazon
|-1,74
NASDAQ100 Verlierer Nr. 1
Airbnb Aktie: -3,09 Prozent – OpenAI greift das Reisegeschäft an
Airbnb (Symbol: ABNB) – 181,13 US-Dollar, -3,09 Prozent
Airbnb ist der größte NASDAQ100 Verlierer des Tages – und das ausgerechnet nach den besten Quartalszahlen seit Jahren. Der Grund heißt OpenAI. Laut einem Bericht von The Information hat der ChatGPT-Entwickler die KI-Reiseplanungsplattform Odessia übernommen, die Übernahme bestätigte Odessia auf der eigenen Webseite. Finanzielle Details wurden nicht genannt, ein eigenes Buchungsprodukt hat OpenAI nicht angekündigt. Doch die Fantasie reicht: Wenn KI-Assistenten Reisen künftig selbst planen und buchen, verlieren Vermittler wie Airbnb, Booking und Expedia den direkten Kontakt zum Kunden. Im Tagesverlauf rutschte die Aktie zeitweise um rund 4 Prozent ab, auch Booking Holdings und Trip.com gaben nach.
Der Kursrückgang trifft eine Aktie mit hoher Fallhöhe. Nach den Zahlen am 5. November war Airbnb nachbörslich um 11 Prozent nach oben geschossen. Für das vierte Quartal stellt das Management 3,22 bis 3,28 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, ein Plus von 16 bis 18 Prozent, dazu kommt ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 12 Milliarden Dollar. Erst am Dienstag hatte Rothschild Redburn die Aktie von „Sell“ auf „Neutral“ hochgestuft, Bernstein bestätigte sein „Outperform“-Votum mit einem Kursziel von 217 Dollar.
Aktienanalyse Airbnb: Das operative Geschäft beschleunigt sich, doch die KI-Frage wird zum Dauerthema. Airbnb will im ersten Halbjahr 2027 einen eigenen KI-Reiseagenten starten und setzt auf seine Stärke im Direktgeschäft. Nach dem Lauf bis knapp unter das 52-Wochen-Hoch von 197,87 Dollar reagiert die Aktie empfindlich auf jede Wettbewerbsmeldung.
NASDAQ100 Verlierer Nr. 2
SpaceX Aktie: -2,33 Prozent – Nervosität vor dem Starship-Showdown
Space Exploration Technologies (Symbol: SPCX) – 139,75 US-Dollar, -2,33 Prozent
SpaceX ist der zweitgrößte NASDAQ100 Verlierer des Tages. Die Aktie stemmt sich gegen die KI-Rallye, obwohl der Konzern mehr als die Hälfte seines Umsatzes inzwischen mit KI erzielt. Der Grund liegt zwei Tage in der Zukunft: Am Freitag, 13. November, startet Starship Flight 15. Erstmals will SpaceX nicht nur den Super-Heavy-Booster, sondern auch die Oberstufe mit den Armen des Startturms einfangen – das ist noch nie gelungen. Morgan-Stanley-Analyst Adam Jonas nennt einen erfolgreichen Fang den möglicherweise größten positiven Kurstreiber seit dem Börsengang. Ein Fehlschlag würde die Hoffnung auf drastisch sinkende Startkosten dagegen nach hinten schieben. Vor einem solchen Ereignis nehmen viele Anleger lieber Gewinne mit, nachdem die Aktie seit dem Wahl-Crash vom 5. November wieder über 13 Prozent zugelegt hatte.
Aktienanalyse SpaceX: Neben dem Starship-Test belasten die enormen KI-Investitionen, darunter ein geplantes Rechenzentrum mit Gaskraftwerk in Texas für 24 Milliarden Dollar, das noch Genehmigungen braucht. Im Dezember läuft zudem die wichtige 180-Tage-Sperrfrist für Altaktionäre ab, was zusätzliche Aktien auf den Markt bringen kann. Vom Rekordhoch bei 225,64 Dollar ist die Aktie weit entfernt und liegt nur knapp über dem Ausgabepreis von 135 Dollar.
NASDAQ100 Verlierer Nr. 3
Microsoft Aktie: -2,26 Prozent – Anthropic wird Partner und Rivale
Microsoft (ISIN: US5949181045, Symbol: MSFT) – 521,13 US-Dollar, -2,26 Prozent
Der Softwarekonzern verliert den zweiten Tag in Folge mehr als 2 Prozent und landet auf der Liste der NASDAQ100 Verlierer. Belastend wirkt die neue Konkurrenz für die Office-Programme: Am Dienstag hatte das KI-Unternehmen Anthropic eine Tabellenkalkulation und weitere Arbeitswerkzeuge vorgestellt, die mit Excel und Co. konkurrieren. Zugleich wurde bekannt, dass Microsoft laut einem geänderten Börsenprospekt von Anthropic für rund 1 Milliarde Dollar Aktien im Rahmen einer begleitenden Platzierung zeichnen will. Partner, Investor und Konkurrent zugleich – diese Gemengelage macht Anleger nervös. Hinzu kommt die Rotation des Tages: Wer Chips kauft, verkauft die großen Cloudanbieter, die die Hardware bezahlen.
Aktienanalyse Microsoft: Mit dem Abschlag ist Microsoft zugleich der größte Bremsklotz im Dow Jones. Die Frage, ob KI das lukrative Bürosoftware-Geschäft eher stärkt oder angreift, wird die Aktie noch länger begleiten.
NASDAQ100 Verlierer Nr. 4
Meta Aktie: -1,97 Prozent – die Milliarden-Rechnung der KI
Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, Symbol: META) – 628,77 US-Dollar, -1,97 Prozent
Eine konkrete negative Nachricht gab es nicht – und doch zählt Meta zu den NASDAQ100 Verlierern des Tages. Der Facebook-Konzern steht wie kaum ein anderer für die Kehrseite der KI-Rallye. Für 2026 plant Meta Investitionen von 135 bis 145 Milliarden Dollar. Um das zu finanzieren, hat der Konzern Ende Oktober Aktien und Vorzugspapiere für rund 37,5 Milliarden Dollar platziert, die neuen Stammaktien zu 625 Dollar je Stück. Ein weiteres Programm über bis zu 60 Milliarden Dollar in neuen stimmrechtslosen C-Aktien ist ab 2027 möglich. Jeder Kursanstieg bei Chips und Speicher macht diese Rechnung teurer. Heute fiel die Aktie bis auf wenige Dollar an den Platzierungspreis heran.
Aktienanalyse Meta: Das Werbegeschäft wächst kräftig, doch der Kapitalhunger verunsichert. Die Aktie notiert rund 19 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 779,82 Dollar. Ab dem 19. Januar 2027 erhalten Aktionäre je Aktie eine neue C-Aktie, was faktisch einem Aktiensplit im Verhältnis 2:1 entspricht.
NASDAQ100 Verlierer Nr. 5
Amazon Aktie: -1,74 Prozent – starke Cloud, schwacher Cashflow
Amazon (ISIN: US0231351067, Symbol: AMZN) – 266,17 US-Dollar, -1,74 Prozent
Amazon komplettiert die Liste der NASDAQ100 Verlierer des Tages. Auch hier gab es keine negative Unternehmensnachricht, sondern die gleiche Rotation wie bei Microsoft und Meta. Der Konzern plant für 2026 Investitionen von rund 220 Milliarden Dollar, der freie Cashflow ist dadurch in den negativen Bereich gerutscht. Für Gesprächsstoff sorgte zudem der geänderte Börsenprospekt von Anthropic: Er zeigt, wie Wandelanleihen der Cloudsparte AWS beim Börsengang in bis zu 276,8 Millionen Anthropic-Aktien umgewandelt werden. Die Preisspanne liegt bei 70 bis 78 Dollar je Aktie. Damit erhält Amazons Beteiligung bald einen öffentlichen Marktpreis – in beide Richtungen.
Aktienanalyse Amazon: Fundamental ist das Bild stark. Die Cloudsparte AWS wuchs im dritten Quartal um 39 Prozent, für das vierte Quartal stellt Amazon ein Umsatzplus von 12 bis 16 Prozent in Aussicht. Die Börse verlangt aber den Beweis, dass sich die gigantischen Investitionen auszahlen.
Die Risiken
Warum die Rallye schnell wieder kippen kann
Häufige Fragen zu den NASDAQ100 Gewinnern und Verlierern des Tages
Welche Aktien waren die NASDAQ100 Gewinner des Tages am 11. November 2026?
CoreWeave (+24,71 Prozent), Nebius (+15,44 Prozent), Sandisk (+13,69 Prozent), Arm Holdings (+12,05 Prozent) und Micron Technology (+11,89 Prozent).
Welche Aktien waren die NASDAQ100 Verlierer des Tages?
Airbnb (-3,09 Prozent), SpaceX (-2,33 Prozent), Microsoft (-2,26 Prozent), Meta Platforms (-1,97 Prozent) und Amazon (-1,74 Prozent).
Warum ist die CoreWeave Aktie so stark gestiegen?
CoreWeave hat im dritten Quartal 168 Prozent mehr umgesetzt, die Jahresprognose angehoben und einen Auftragsbestand von 132,5 Milliarden Dollar gemeldet. Zudem will das Unternehmen zu den aktuellen Renditen keine unbesicherten Anleihen mehr aufnehmen.
Warum ist die Airbnb Aktie gefallen?
Laut einem Bericht hat OpenAI die KI-Reiseplanungsplattform Odessia übernommen. Das schürt die Sorge, KI-Assistenten könnten Reisen künftig selbst buchen und Vermittler wie Airbnb verdrängen.
Wie hat sich der Nasdaq 100 entwickelt?
Der Nasdaq 100 stieg am 11. November 2026 um 2,29 Prozent auf 28.376 Punkte.
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