Der DAX eröffnete laut dpa-AFX rund 0,8 Prozent leichter bei etwa 26.393 Punkten und lag gegen 9:12 Uhr bei 26.359 Punkten. Auslöser der Schwäche sind neue US-Exportbeschränkungen für KI-Chips, ein Ausverkauf an der Nasdaq und die Unsicherheit vor den Nvidia-Zahlen am Abend. Versicherer haben mit dem KI-Zyklus wenig zu tun – ihre Erträge hängen vor allem an Prämien, Schadenverläufen und Kapitalanlagen.

Dass die Branche in solchen Phasen als Gegengewicht gilt, zeigte sich bereits in der Vorwoche: Als die Chip-Exportdebatte am 13. November den Halbleiterindex SOX um 5,7 Prozent drückte, hieß es bei stock3: „Ein Gegengewicht bieten die Versicherer Munich Re, Hannover Rück und Allianz“. Für den heutigen Dienstag fehlt eine konkrete Unternehmensnachricht – die Rotation in defensive Werte ist daher eine Einordnung, kein belegter Auslöser.