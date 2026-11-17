Milestone vertreibt CARDAMYST, ein Nasenspray mit dem Wirkstoff Etripamil gegen anfallsartiges Herzrasen (PSVT). Im dritten Quartal stieg der Produktumsatz um 73 Prozent zum Vorquartal auf rund 1,0 Million US-Dollar.

Zugleich kündigte das Unternehmen an, die Betriebskosten um rund 30 Prozent zu senken. Der Außendienst wurde bereits verkleinert.