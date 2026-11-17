Ein Nasenspray gegen Herzrasen, das sich langsamer verkauft als gedacht: TD-Cowen-Analystin Ritu Baral bleibt bei „Buy“ für die Milestone-Pharmaceuticals-Aktie und senkt das Kursziel von 8 auf 5 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 0,36 US-Dollar vom 16. November ergibt sich rechnerisch ein Vielfaches des Kurses.
Milestone-Pharmaceuticals-Aktie: Herz-Spray kommt langsamer in Fahrt – TD Cowen bleibt trotzdem beim Kauf
Milestone Pharmaceuticals spart 30 Prozent der Kosten, um bis zu wichtigen Studiendaten 2028 durchzuhalten. TD-Cowen-Analystin Ritu Baral bleibt bei „Buy“ für die Milestone-Pharmaceuticals-Aktie, senkt aber das Kursziel.
Steckbrief
- Unternehmen
- Milestone Pharmaceuticals Inc.
- Handelssymbol
- MIST (Nasdaq)
- Analystin
- Ritu Baral
- Bank
- TD Cowen
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 5 US-Dollar (zuvor 8 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht vom 17.11.2026
TD Cowen zur Milestone-Pharmaceuticals-Aktie
Sparen für den Durchbruch – Baral bleibt beim Kauf
Ritu Baral senkt das Kursziel, hält aber an ihrer Kaufempfehlung fest. Milestone stellt sich auf einen längeren Weg ein.
Milestone vertreibt CARDAMYST, ein Nasenspray mit dem Wirkstoff Etripamil gegen anfallsartiges Herzrasen (PSVT). Im dritten Quartal stieg der Produktumsatz um 73 Prozent zum Vorquartal auf rund 1,0 Million US-Dollar.
Zugleich kündigte das Unternehmen an, die Betriebskosten um rund 30 Prozent zu senken. Der Außendienst wurde bereits verkleinert.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von TD-Cowen-Analystin Ritu Baral zu lesen ist:
Mehr Verordnungen
Bis Ende September verschrieben rund 1.600 Ärzte etwa 3.400 Rezepte.
Bessere Erstattung
Rund zwei Drittel der kommerziell Versicherten haben inzwischen Zugang zu CARDAMYST.
Längere Reichweite
Das Geld soll nun bis Ende 2028 reichen statt bis in die zweite Hälfte 2027.
Nächster Meilenstein
Phase-3-Daten bei Vorhofflimmern mit schnellem Puls werden in der zweiten Hälfte 2028 erwartet.
Der Start bleibt zäh
Der Umsatz ist noch sehr klein. Ein Teil der Ärzte bleibt bei bisherigen Behandlungen, der Außendienst schrumpfte auf 45 Mitarbeiter.
Die Aktie notiert weit unter einem Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist TD Securities (USA) LLC (TD Cowen), Analystin Ritu Baral. Die Bestätigung mit Kurszielsenkung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 5 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.tdsecurities.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST): Kaufen, Kursziel 5,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Ritu Baral, Aktienanalystin, TD Securities (USA) LLC (TD Cowen) vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:34 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:34 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Ritu Baral, Aktienanalystin, TD Securities (USA) LLC (TD Cowen).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.