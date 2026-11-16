Ein Pennystock mit großem Ziel: H.C.-Wainwright-Analyst Brandon Folkes bleibt bei „Buy“ für die Milestone-Pharmaceuticals-Aktie, senkt das Kursziel aber von 8 auf 6 US-Dollar. Die Aktie notierte laut Ratingübersicht bei 0,45 US-Dollar – das Ziel liegt damit beim Vielfachen des Kurses. Milestone vermarktet das Nasenspray CARDAMYST gegen anfallsartiges Herzrasen.
Milestone-Pharmaceuticals-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Brandon Folkes bleibt bei „Buy“ – Kursziel sinkt auf 6 Dollar
H.C.-Wainwright-Analyst Brandon Folkes bleibt bei „Buy“ für die Milestone-Pharmaceuticals-Aktie, senkt das Kursziel aber von 8 auf 6 US-Dollar. Die Aktie notiert bei nur 0,45 US-Dollar. Das Nasenspray CARDAMYST gegen Herzrasen ist seit Jahresbeginn auf dem Markt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Milestone Pharmaceuticals Inc.
- Handelssymbol
- MIST (Nasdaq)
- Analyst
- Brandon Folkes
- Bank
- H.C. Wainwright
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 6 US-Dollar (zuvor 8 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
H.C. Wainwright zur Milestone-Pharmaceuticals-Aktie
Holpriger Marktstart – Folkes bleibt dennoch beim Kauf
Brandon Folkes nimmt sein Kursziel nach den Zahlen zum dritten Quartal zurück, hält aber an der Kaufempfehlung fest.
Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte CARDAMYST im Dezember 2025 zugelassen – als erste neue Therapie gegen paroxysmale supraventrikuläre Tachykardie (PSVT) seit mehr als 30 Jahren. Seit Januar ist das Spray in US-Apotheken erhältlich.
Die Aktie hat seither stark nachgegeben: Anfang November lag der Kurs noch bei 0,72 US-Dollar.
Die Argumente von Brandon Folkes
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Brandon Folkes stützt:
Neuartige Behandlung
CARDAMYST ist die erste von der FDA zugelassene Therapie, die Patienten bei einem Anfall selbst anwenden können.
Neue Daten
Auf dem Kongress der American Heart Association zeigte Milestone, dass das Spray auch bei Patienten nach einer Katheterablation etwa zwei Drittel der Anfälle beendete.
Zweite Indikation
Etripamil wird in einer Phase-3-Studie auch gegen Vorhofflimmern-Anfälle getestet.
Markteinführung braucht Zeit
Milestone verhandelt weiter mit Krankenversicherern über die Erstattung. Für Patienten mit kommerzieller Versicherung ist die Zuzahlung auf 25 US-Dollar begrenzt.
Ob die Verkäufe schnell genug wachsen, um die Kosten des Vertriebs zu decken, ist offen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Brandon Folkes. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 6 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST): Kaufen, Kursziel 6,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Brandon Folkes, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:09 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:09 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Brandon Folkes, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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