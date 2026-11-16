Milestone-Pharmaceuticals-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Brandon Folkes bleibt bei „Buy“ – Kursziel sinkt auf 6 Dollar

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte CARDAMYST im Dezember 2025 zugelassen – als erste neue Therapie gegen paroxysmale supraventrikuläre Tachykardie (PSVT) seit mehr als 30 Jahren. Seit Januar ist das Spray in US-Apotheken erhältlich.

Die Aktie hat seither stark nachgegeben: Anfang November lag der Kurs noch bei 0,72 US-Dollar.