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Milestone-Pharmaceuticals-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Brandon Folkes bleibt bei „Buy“ – Kursziel sinkt auf 6 Dollar

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

H.C.-Wainwright-Analyst Brandon Folkes bleibt bei „Buy“ für die Milestone-Pharmaceuticals-Aktie, senkt das Kursziel aber von 8 auf 6 US-Dollar. Die Aktie notiert bei nur 0,45 US-Dollar. Das Nasenspray CARDAMYST gegen Herzrasen ist seit Jahresbeginn auf dem Markt.

Stethoskop und Notizbuch auf einem Schreibtisch
Bild: Foto: Pexels (https://www.pexels.com/photo/stethoscope-and-notebook-on-desk-5407238/)
Rating H.C. Wainwright (bestätigt)
Buy
Kursziel (zuvor 8 $)
6 $
Kurs 16.11.2026
0,45 $
Abstand zum Kursziel
+1.233 %

Steckbrief

Unternehmen
Milestone Pharmaceuticals Inc.
Handelssymbol
MIST (Nasdaq)
Analyst
Brandon Folkes
Bank
H.C. Wainwright
Rating
Buy (bestätigt)
Kursziel
6 US-Dollar (zuvor 8 US-Dollar)

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Ein Pennystock mit großem Ziel: H.C.-Wainwright-Analyst Brandon Folkes bleibt bei „Buy“ für die Milestone-Pharmaceuticals-Aktie, senkt das Kursziel aber von 8 auf 6 US-Dollar. Die Aktie notierte laut Ratingübersicht bei 0,45 US-Dollar – das Ziel liegt damit beim Vielfachen des Kurses. Milestone vermarktet das Nasenspray CARDAMYST gegen anfallsartiges Herzrasen.

H.C. Wainwright zur Milestone-Pharmaceuticals-Aktie

Holpriger Marktstart – Folkes bleibt dennoch beim Kauf

Brandon Folkes nimmt sein Kursziel nach den Zahlen zum dritten Quartal zurück, hält aber an der Kaufempfehlung fest.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte CARDAMYST im Dezember 2025 zugelassen – als erste neue Therapie gegen paroxysmale supraventrikuläre Tachykardie (PSVT) seit mehr als 30 Jahren. Seit Januar ist das Spray in US-Apotheken erhältlich.

Die Aktie hat seither stark nachgegeben: Anfang November lag der Kurs noch bei 0,72 US-Dollar.

Die Argumente von Brandon Folkes

Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Brandon Folkes stützt:

  1. Neuartige Behandlung

    CARDAMYST ist die erste von der FDA zugelassene Therapie, die Patienten bei einem Anfall selbst anwenden können.

  2. Neue Daten

    Auf dem Kongress der American Heart Association zeigte Milestone, dass das Spray auch bei Patienten nach einer Katheterablation etwa zwei Drittel der Anfälle beendete.

  3. Zweite Indikation

    Etripamil wird in einer Phase-3-Studie auch gegen Vorhofflimmern-Anfälle getestet.

Markteinführung braucht Zeit

Milestone verhandelt weiter mit Krankenversicherern über die Erstattung. Für Patienten mit kommerzieller Versicherung ist die Zuzahlung auf 25 US-Dollar begrenzt.

Ob die Verkäufe schnell genug wachsen, um die Kosten des Vertriebs zu decken, ist offen.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Brandon Folkes. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 6 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST): Kaufen, Kursziel 6,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Brandon Folkes, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 16:09 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 16:09 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Brandon Folkes, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.