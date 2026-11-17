Mit dem Sparprogramm will Milestone die Phase-3-Studie ReVeRA-301 zu Vorhofflimmern mit schnellem Puls bis zu den Daten finanzieren. Diese werden in der zweiten Hälfte 2028 erwartet.

Das Nasenspray CARDAMYST ist bereits gegen anfallsartiges Herzrasen zugelassen, der Umsatz lag im dritten Quartal aber erst bei rund 1,0 Million US-Dollar.