Ein Sparprogramm soll die Zeit bis zu den entscheidenden Studiendaten überbrücken: Piper-Sandler-Analyst Edward Tenthoff bleibt bei „Buy“ für die Milestone-Pharmaceuticals-Aktie und senkt das Kursziel von 7 auf 3 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 0,36 US-Dollar vom 16. November errechnet sich ein rechnerisches Potenzial von über 700 Prozent.
Milestone-Pharmaceuticals-Aktie: Alles auf die Vorhofflimmer-Studie – Piper Sandler kappt das Ziel um mehr als die Hälfte
Milestone streckt mit einem Sparprogramm die Finanzierung bis Ende 2028. Piper-Sandler-Analyst Edward Tenthoff bleibt bei „Buy“ für die Milestone-Pharmaceuticals-Aktie, senkt das Kursziel aber kräftig.
Steckbrief
- Unternehmen
- Milestone Pharmaceuticals Inc.
- Handelssymbol
- MIST (Nasdaq)
- Analyst
- Edward Tenthoff
- Bank
- Piper Sandler
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 3 US-Dollar (zuvor 7 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht vom 17.11.2026
Piper Sandler zur Milestone-Pharmaceuticals-Aktie
Zeit kaufen bis 2028 – Tenthoff bleibt beim Kauf
Edward Tenthoff senkt sein Kursziel deutlich. Die Kaufempfehlung behält er bei.
Mit dem Sparprogramm will Milestone die Phase-3-Studie ReVeRA-301 zu Vorhofflimmern mit schnellem Puls bis zu den Daten finanzieren. Diese werden in der zweiten Hälfte 2028 erwartet.
Das Nasenspray CARDAMYST ist bereits gegen anfallsartiges Herzrasen zugelassen, der Umsatz lag im dritten Quartal aber erst bei rund 1,0 Million US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Piper-Sandler-Analyst Edward Tenthoff zu lesen ist:
Großer Zielmarkt
Bei Vorhofflimmern mit schnellem Puls sieht Milestone 3 bis 4 Millionen mögliche Patienten in den USA, abhängig vom Studienerfolg.
Finanzierung gestreckt
Die Barmittel sollen nun bis Ende 2028 reichen.
Mehr Zeit bei Schulden
Eine Vereinbarung mit dem Kreditgeber verlängert die Zahlung von Zinsen in Form neuer Schulden bis März 2029.
Wachsende Rezepte
Im dritten Quartal stieg die Zahl der Rezepte auf rund 1.800 nach über 1.200 im Vorquartal.
Weniger Vertrieb, mehr Geduld
Für die Ersparnis verkleinert Milestone den Vertrieb und die Verwaltung. Das kann das Wachstum von CARDAMYST bremsen.
Der Verlust je Aktie lag im dritten Quartal bei 0,18 US-Dollar und damit besser als erwartet.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Piper Sandler & Co., Analyst Edward Tenthoff. Die Bestätigung mit Kurszielsenkung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 3 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.pipersandler.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST): Kaufen, Kursziel 3,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Edward Tenthoff, Aktienanalyst, Piper Sandler & Co. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:33 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:33 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Edward Tenthoff, Aktienanalyst, Piper Sandler & Co..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.