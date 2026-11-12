Merck Q3 2026 Zahlen: Prognose-Hammer! EBITDA pre soll bis zu 6,4 Mrd. EUR erreichen

aktiencheck.de Redaktion 12.11.2026, 08:51 9 Min.

Starke Quartalszahlen und höhere Jahresprognose sorgen für Zuversicht! Der Technologiekonzern Merck steigert seinen Umsatz im dritten Quartal auf 5,6 Mrd. EUR und hebt seine Jahresziele für 2026 an. Besonders das Geschäft mit Halbleitertechnologien, Life Science und seltenen Erkrankungen treibt das Wachstum voran

Bild: Merck KGaA

Der Darmstädter Wissenschafts- und Technologiekonzern Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, FSE: MRK, NASDAQ OTC: MKGAF) meldet für das dritte Quartal 2026 ein organisches Umsatzwachstum von 5,1% auf 5,6 Mrd. EUR und überzeugt zugleich mit einem kräftigen Anstieg des Free Cashflows. Besonders das Geschäft mit Halbleitermaterialien, biotechnologischen Anwendungen und Therapien gegen seltene Erkrankungen liefert positive Impulse. Doch trotz der operativen Fortschritte bleiben Herausforderungen: Die Gewinnmarge steht unter Druck, der Generikawettbewerb belastet das Pharmageschäft und milliardenschwere Übernahmen erhöhen die Anforderungen an die Integration. Kann Merck seine Wachstumsstrategie erfolgreich umsetzen und damit neue Impulse für die Merck Aktie schaffen? Merck Aktie: Umsatz wächst deutlich, Gewinn bleibt stabil Merck hat im dritten Quartal 2026 seine Konzernumsatzerlöse von 5,3 Mrd. EUR auf 5,6 Mrd. EUR gesteigert. Organisch entspricht dies einem Wachstum von 5,1%. Positive Währungseffekte von 1,5% unterstützten die Entwicklung zusätzlich. Besonders bemerkenswert: Alle drei Unternehmensbereiche konnten ihre Umsätze steigern. Damit demonstriert Merck die Widerstandsfähigkeit seines breit aufgestellten Geschäftsmodells. Beim operativen Ergebnis fällt die Bilanz allerdings differenzierter aus. Das EBITDA pre erreichte 1,7 Mrd. EUR und lag damit auf dem Niveau des Vorjahres. Organisch verzeichnete Merck lediglich einen Zuwachs von 0,4%. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Vergleichsquartal 2025 von zwei positiven Einmaleffekten im jeweils mittleren zweistelligen Millionenbereich profitiert hatte. Die EBITDA-pre-Marge sank dennoch von 31,4% auf 29,9%. Auch das Ergebnis je Aktie pre stagnierte bei 2,32 EUR. Für Anleger ergibt sich daraus ein gemischtes Bild: Merck wächst beim Umsatz solide, muss aber noch beweisen, dass sich die zusätzliche Geschäftsdynamik nachhaltig in höheren Gewinnmargen niederschlägt. Prognose angehoben: Merck erwartet bis zu 21,9 Mrd. EUR Umsatz Das wichtigste Signal für die Merck Aktie kommt vom Ausblick auf das Gesamtjahr. Der Konzern hat seine Finanzprognose für 2026 angehoben und erwartet nun Umsatzerlöse zwischen 21,5 Mrd. EUR und 21,9 Mrd. EUR. Beim EBITDA pre stellt das Management 6,2 Mrd. EUR bis 6,4 Mrd. EUR in Aussicht. Organisch soll der Konzernumsatz um 3% bis 4% wachsen. Für das EBITDA pre prognostiziert Merck einen organischen Anstieg zwischen 3% und 5%. Das bereinigte Ergebnis je Aktie dürfte zwischen 8,30 EUR und 8,70 EUR liegen. Die Prognoseanhebung beruht insbesondere auf einer besseren operativen Entwicklung und günstigeren Wechselkursannahmen. Allerdings enthält der Ausblick auch einen wichtigen Vorbehalt. Merck berücksichtigt die geplante Übernahme von Bio-Techne bereits für Dezember 2026. Sollte sich der Abschluss verzögern, könnte der erwartete Portfolioeffekt geringer ausfallen. Dennoch sendet die Prognoseanhebung ein positives Signal: Das Management sieht genügend operative Stärke, um seine bisherigen Erwartungen nach oben zu korrigieren. KI-Boom und Halbleiterfertigung: Ein Wachstumstreiber für Merck Ein besonders spannender Bereich für die langfristige Bewertung der Merck Aktie ist Semiconductor Solutions. Das Unternehmen profitiert von seiner Position als Anbieter spezialisierter Materialien und Technologien für die Halbleiterfertigung. Die zunehmende Bedeutung künstlicher Intelligenz und fortschrittlicher Chiparchitekturen eröffnet hier zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten. Moderne Halbleiter werden immer komplexer. Fortschrittliche Fertigungsverfahren und sogenannte Advanced Nodes stellen hohe Anforderungen an Materialien, Prozesse und Qualität. Genau in diesem technologisch anspruchsvollen Umfeld positioniert sich Merck als wichtiger Partner der Halbleiterindustrie. Für Anleger liegt darin eine interessante Wachstumschance. Steigende Investitionen in leistungsfähige Chips könnten die Nachfrage nach spezialisierten Lösungen von Merck unterstützen. Allerdings ist das Halbleitergeschäft konjunkturabhängig. Schwächere Investitionen der Chiphersteller, Verzögerungen beim Ausbau neuer Produktionskapazitäten oder eine Abkühlung der KI-Investitionen könnten die Entwicklung bremsen. Life Science: Bio-Techne-Übernahme soll Wachstum beschleunigen Mit der geplanten Übernahme von Bio-Techne verfolgt Merck eine ambitionierte Expansionsstrategie. Der vereinbarte Unternehmenswert beträgt rund 11,3 Mrd. USD beziehungsweise 9,9 Mrd. EUR. Bio-Techne ist auf Werkzeuge, Analytik-Technologien und Verbrauchsmaterialien für die Life-Science-Industrie spezialisiert. Durch den Zusammenschluss will Merck sein Angebot entlang der gesamten biowissenschaftlichen Wertschöpfungskette erweitern. Das Spektrum reicht von der Grundlagenforschung über die Entwicklung neuer Therapien bis zur biotechnologischen Herstellung. Besonders im Bereich Process Solutions könnte die zusätzliche technologische Kompetenz langfristig neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Für die Merck Aktie bietet die Transaktion erhebliches strategisches Potenzial. Ein breiteres Portfolio könnte Kundenbeziehungen stärken und zusätzliche Umsatzquellen erschließen. Gleichzeitig ist die Übernahme mit Risiken verbunden. Der hohe Kaufpreis erhöht die Anforderungen an zukünftige Erträge, während Integrationskosten und mögliche Verzögerungen die Profitabilität vorübergehend belasten könnten. Pharmageschäft: Neue Therapien treffen auf Generikadruck Auch im Unternehmensbereich Healthcare setzt Merck auf eine gezielte Weiterentwicklung seines Portfolios. Im Oktober 2026 kündigte der Konzern die geplante Übernahme des britischen Biotechnologieunternehmens Silence Therapeutics an. Im Mittelpunkt steht die Prüftherapie Divesiran, die für die Behandlung von Polycythaemia vera entwickelt wird, einer seltenen Form von Blutkrebs. Das Medikament basiert auf der siRNA-Technologie und steht vor dem Übergang in die klinische Phase III. Die vorgesehene Verabreichung erfolgt einmal alle drei Monate. Sollte Divesiran in den weiteren klinischen Studien überzeugen und später eine Zulassung erhalten, könnte Merck sein Geschäft mit zielgerichteten Spezialtherapien deutlich stärken. Dem stehen allerdings Belastungen durch den Generikawettbewerb gegenüber. Für das Multiple-Sklerose-Medikament Mavenclad rechnet Merck in den USA ab November 2026 mit keinen weiteren Umsätzen. Zuvor hatte das Unternehmen diesen Effekt bereits ab August erwartet. Die spätere Annahme entlastet damit den aktuellen Jahresausblick, beseitigt jedoch nicht die langfristigen Herausforderungen durch günstigere Konkurrenzprodukte. Free Cashflow steigt kräftig: Merck baut Schulden ab Ein besonders positives Signal liefert die Entwicklung des Free Cashflows. Im dritten Quartal 2026 stieg dieser gegenüber dem Vorjahr um 22,7% auf 1,3 Mrd. EUR. Im Vergleichszeitraum waren es noch 1,1 Mrd. EUR gewesen. Damit zeigt Merck, dass der Konzern trotz stagnierender operativer Ergebniskennzahlen erhebliche liquide Mittel erwirtschaftet. Die starke Cash-Generierung unterstützt zugleich den Schuldenabbau. Bis zum Ende des dritten Quartals gingen die Nettofinanzverbindlichkeiten gegenüber dem Jahresbeginn um 10,3% zurück. Das verbessert die finanzielle Ausgangsposition des Unternehmens und schafft zusätzlichen Spielraum für Investitionen. Für Anleger ist diese Entwicklung besonders relevant, weil Merck gleichzeitig mehrere strategische Transaktionen vorantreibt. Allerdings könnte die Finanzierung der geplanten Akquisitionen die Verschuldung künftig wieder erhöhen. Entscheidend wird deshalb sein, ob der Konzern seine hohe Cashflow-Generierung auch nach den Übernahmen aufrechterhalten kann. Asien-Pazifik treibt das Wachstum: Merck profitiert von internationaler Nachfrage Die regionale Geschäftsentwicklung liefert weitere Hinweise auf die Wachstumsperspektiven. Asien-Pazifik war im dritten Quartal mit einem Umsatzanteil von 34,8% der größte Absatzmarkt von Merck. Gleichzeitig erzielte die Region ein Wachstum von 12,1% und entwickelte sich damit besonders dynamisch. Europa folgte mit einem Umsatzanteil von 29,1%, während Nordamerika 24,5% zum Konzernumsatz beitrug. Die internationale Aufstellung eröffnet Merck Zugang zu unterschiedlichen Wachstumsregionen und reduziert die Abhängigkeit von einzelnen nationalen Märkten. Gleichzeitig entstehen daraus Risiken. Handelskonflikte, geopolitische Spannungen, regulatorische Veränderungen und Wechselkursschwankungen können die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Gerade die starke Position in Asien-Pazifik bietet erhebliche Chancen, macht Merck aber auch von der wirtschaftlichen Entwicklung dieser Region abhängig. Chancen für die Merck Aktie: Wo das größte Potenzial liegt Die fundamentalen Perspektiven der Merck Aktie werden von mehreren Wachstumstreibern geprägt. Besonders attraktiv erscheint die Kombination aus Life-Science-Technologien, Halbleitermaterialien und spezialisierten Arzneimitteln. Diese Geschäftsfelder profitieren von langfristigen Entwicklungen, die über kurzfristige Konjunkturzyklen hinausreichen. Zu den wichtigsten Chancen gehören: KI und Halbleiter: Fortschrittliche Chipfertigung könnte die Nachfrage nach spezialisierten Materialien erhöhen.

Life Science: Die Bio-Techne-Übernahme könnte das Produktportfolio erweitern und zusätzliche Wachstumsfelder erschließen.

Healthcare: Neue Therapien gegen seltene Erkrankungen könnten langfristig zusätzliche Umsätze ermöglichen.

Cashflow: Die hohe Mittelgenerierung stärkt die finanzielle Flexibilität des Konzerns.

Prognoseanhebung: Die verbesserten Jahresziele signalisieren Vertrauen des Managements in die operative Entwicklung. Besonders interessant ist dabei die Möglichkeit, dass mehrere Wachstumstreiber gleichzeitig an Dynamik gewinnen. Sollte Merck zusätzlich seine Gewinnmargen stabilisieren oder verbessern, könnte dies die fundamentale Attraktivität der Aktie erhöhen. Risiken für die Merck Aktie: Margendruck und Übernahmen im Fokus Trotz der positiven Geschäftsentwicklung sollten Anleger die bestehenden Unsicherheiten nicht unterschätzen. Die rückläufige EBITDA-pre-Marge zeigt, dass steigende Umsätze nicht automatisch zu einer höheren Profitabilität führen. Gleichzeitig entstehen durch die geplanten Akquisitionen zusätzliche finanzielle und operative Herausforderungen. Die wichtigsten Risiken im Überblick: Margenentwicklung: Die EBITDA-pre-Marge sank von 31,4% auf 29,9%.

Generikawettbewerb: Der erwartete Umsatzwegfall bei Mavenclad belastet die Perspektiven im Pharmageschäft.

Akquisitionsrisiken: Bio-Techne und Silence Therapeutics müssen erfolgreich integriert beziehungsweise weiterentwickelt werden.

Halbleiterzyklus: Eine schwächere Nachfrage könnte das Wachstum bei Semiconductor Solutions bremsen.

Wechselkurse: Internationale Umsätze bleiben anfällig für Währungsschwankungen.

Forschung und Entwicklung: Klinische Rückschläge könnten die erwarteten Erträge neuer Medikamente gefährden. Hinzu kommt das Bewertungsrisiko. Ohne einen aktuellen Aktienkurs und belastbare Bewertungskennzahlen lässt sich nicht beurteilen, in welchem Umfang die positiven Geschäftsperspektiven bereits im Börsenkurs enthalten sind. Selbst eine operative Verbesserung muss deshalb nicht zwangsläufig zu steigenden Aktienkursen führen. Fazit: Merck Aktie zwischen Wachstumsfantasie und Margendruck Merck liefert im dritten Quartal 2026 überzeugende Argumente für eine positive fundamentale Einschätzung. Das organische Umsatzwachstum von 5,1%, der um 22,7% gestiegene Free Cashflow und die angehobene Jahresprognose unterstreichen die operative Stärke des Konzerns. Gleichzeitig eröffnet die strategische Ausrichtung auf Life Science, Halbleitertechnologien und seltene Erkrankungen langfristige Wachstumschancen. Die entscheidende Herausforderung bleibt jedoch die Profitabilität. Trotz höherer Umsätze stagnierte das EBITDA pre, während die operative Marge zurückging. Hinzu kommen die finanziellen Anforderungen milliardenschwerer Übernahmen und die Belastungen durch den Generikawettbewerb. Für Anleger dürfte deshalb entscheidend sein, ob Merck seine Wachstumstreiber künftig in nachhaltig steigende Gewinne und Cashflows umwandeln kann. Gelingt die Integration der geplanten Akquisitionen und stabilisieren sich die Margen, könnte die Merck Aktie fundamental an Attraktivität gewinnen. Bleiben die Erträge dagegen hinter der Umsatzentwicklung zurück, dürfte der Bewertungsdruck bestehen bleiben. Die Ausgangslage ist spannend: Merck verfügt über mehrere aussichtsreiche Wachstumsmotoren und eine verbesserte Jahresprognose. Ob daraus auch eine überzeugende Aktienperformance entsteht, hängt nun vor allem von der Umsetzung der Strategie, der künftigen Ertragskraft und der Bewertung am Aktienmarkt ab. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 12. November 2026 Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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