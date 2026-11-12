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Merck Aktie: Halbleitergeschäft boomt! Semiconductor Solutions wächst um 18,7%

aktiencheck.de Redaktion 12.11.2026, 09:25 1 Min. Raiffeisen Bank International AG

Starke Quartalszahlen und erneut höhere Jahresprognose! Der Darmstädter Konzern überrascht mit einem Umsatzplus von 5,8% auf 5,63 Mrd. EUR und übertrifft die Erwartungen der Analysten. Besonders das boomende Geschäft mit Halbleitermaterialien sorgt für kräftiges Wachstum

Bild: Merck KGaA

Julian Lindinger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, FSE: MRK, NASDAQ OTC: MKGAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe. Merck KGaA habe im dritten Quartal 2026 einen um 5,8% höheren Umsatz von EUR 5,63 Mrd. erzielt und habe dabei die Konsensschätzungen von EUR 5,47 Mrd. übertreffen können. Das EBITDA vor Sondereinflüssen sei um 0,8% auf EUR 1,68 Mrd. gewachsen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sei im Vergleich zum Vorjahr unverändert bei EUR 2,32 geblieben und habe die Erwartungen von durchschnittlich EUR 2,19 ebenfalls übertreffen können. Der Umsatz der Sparte Life Sciences habe organisch um 6,1% zulegen können. Die Subsparte Semiconductor Solutions (+18,7%) habe von einer starken Nachfrage nach Materialien für die Halbleiterindustrie profitiert und habe somit dem Segment Electronics zu einem Umsatzwachstum von 13,3% verholfen. Die Sparte Healthcare habe ein leichtes Wachstum von 0,9% verzeichnet. Der Ausblick für 2026 sei dank der starken operativen Entwicklung und günstigerer Währungseffekte erneut angehoben worden. Der Konzern erwarte nun einen Umsatz zwischen EUR 21,5 Mrd. und EUR 21,9 Mrd. (zuvor: EUR 21,0 Mrd. und EUR 21,8 Mrd.). Das bereinigte EBITDA solle nun zwischen EUR 6,2 Mrd. und EUR 6,4 Mrd. (zuvor: EUR 5,9 Mrd. und EUR 6,3 Mrd.) liegen. Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research lautete "Halten", so Julian Lindinger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, zur Merck-Aktie. (Analyse vom 12.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity

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