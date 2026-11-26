Nach den jüngsten Quartalszahlen habe der Pharma- und Technologiekonzern seine Prognose erneut nach oben geschraubt. Für 2026 würden nun Umsätze von 21,5 bis 21,9 Mrd. Euro angepeilt. Zuletzt habe das Management 21,0 bis 21,8 Mrd. Euro in Aussicht gestellt. Auch beim bereinigten EBITDA werde Merck optimistischer und erwarte nun 6,2 bis 6,4 Mrd. Euro statt 5,9 bis 6,3 Mrd. Euro. Die jüngste Prognoseanhebung stütze sich auf eine breite operative Basis. Im dritten Quartal habe Merck den Umsatz organisch um 5,1 Prozent auf 5,63 Mrd. Euro gesteigert. Das bereinigte EBITDA habe 1,68 Mrd. Euro erreicht und damit über den Erwartungen der Analysten gelegen. Rückenwind habe der Konzern vor allem aus dem Geschäft mit Materialien für KI-Halbleiter sowie Produkten und Dienstleistungen rund um die Arzneimittelherstellung erhalten.