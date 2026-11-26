Zum dritten Mal höhere Ziele, zum dritten Mal besser als erwartet: Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) hat im laufenden Jahr eine bemerkenswerte Serie hingelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.
Merck Aktie: Aller guten Dinge sind drei
Bemerkenswerte Serie
Nach den jüngsten Quartalszahlen habe der Pharma- und Technologiekonzern seine Prognose erneut nach oben geschraubt. Für 2026 würden nun Umsätze von 21,5 bis 21,9 Mrd. Euro angepeilt. Zuletzt habe das Management 21,0 bis 21,8 Mrd. Euro in Aussicht gestellt. Auch beim bereinigten EBITDA werde Merck optimistischer und erwarte nun 6,2 bis 6,4 Mrd. Euro statt 5,9 bis 6,3 Mrd. Euro. Die jüngste Prognoseanhebung stütze sich auf eine breite operative Basis. Im dritten Quartal habe Merck den Umsatz organisch um 5,1 Prozent auf 5,63 Mrd. Euro gesteigert. Das bereinigte EBITDA habe 1,68 Mrd. Euro erreicht und damit über den Erwartungen der Analysten gelegen. Rückenwind habe der Konzern vor allem aus dem Geschäft mit Materialien für KI-Halbleiter sowie Produkten und Dienstleistungen rund um die Arzneimittelherstellung erhalten.
An der Börse hätten die guten Nachrichten allerdings nicht für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung gereicht. Zwar sei die Aktie unmittelbar nach den Zahlen auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren gesprungen, anschließend jedoch ins Minus gedreht. Für Verunsicherung hätten Aussagen zu einem Medikamentenkandidaten des Übernahmeziels Silence Therapeutics gesorgt. In einer Analystenkonferenz habe Merck erklärt, ein experimentelles Herzmedikament nicht weiterverfolgen zu wollen. Das habe für Diskussionen über das Potenzial einzelner Pipeline-Projekte des Akquiseziels gesorgt. Hinzu komme, dass die Prognoseanhebung für viele Analysten nicht überraschend gekommen und die Aktie bereits stark gelaufen sei. (Ausgabe 47/2026)
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