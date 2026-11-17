Nach der Ruhephase kommt die Kaufempfehlung: TD-Cowen-Analyst Yaron Werber nimmt die Lycia-Aktie mit dem Rating „Buy“ in die Bewertung auf. Ein Kursziel nennt die Bank laut Ratingübersicht nicht. Die Aktie schloss am 16. November bei 28,61 US-Dollar.
Lycia-Aktie: TD Cowen startet mit Kaufempfehlung – Allergie-Biotech im Fokus
Nach dem Börsengang nimmt TD-Cowen-Analyst Yaron Werber die Lycia-Aktie mit „Buy“ in die Bewertung auf. Ein Kursziel nennt die Bank laut Ratingübersicht nicht.
Steckbrief
- Unternehmen
- Lycia Therapeutics, Inc.
- Handelssymbol
- LYCA (Nasdaq)
- Analyst
- Yaron Werber
- Bank
- TD Cowen
- Rating
- Buy (Erstbewertung)
- Kursziel
- nicht genannt
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Investing.com (17.11.2026)
TD Cowen zur Lycia-Aktie
Proteine gezielt abbauen – Werber startet positiv
Yaron Werber setzt auf die Technologieplattform von Lycia.
Lycia Therapeutics entwickelt sogenannte Degrader, die schädliche Proteine außerhalb der Zellen gezielt abbauen. Das wichtigste Projekt LCA-0061 soll Immunglobulin E entfernen, den Antikörper hinter allergischen Reaktionen. In einer Phase-1-Studie senkte eine Einzeldosis den IgE-Spiegel bei sechs Probanden im Schnitt um 96 Prozent.
Lycia ging am 23. Oktober an die Nasdaq. Die Aktien wurden zu 18 US-Dollar platziert, der Erlös lag bei rund 317,5 Millionen US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von TD-Cowen-Analyst Yaron Werber zu lesen ist:
Erstbewertung
TD Cowen startet mit „Buy“.
Neue Plattform
Die LYTAC-Technologie baut Proteine außerhalb der Zelle ab, ein laut TD Cowen differenzierter Wirkmechanismus.
Breites Potenzial
TD Cowen sieht Chancen in Immunologie und Entzündungskrankheiten.
Kein Kursziel
Die Bank nennt laut Ratingübersicht kein Kursziel.
Konsortialbanken starten gemeinsam
TD Cowen gehörte zu den Konsortialbanken des Börsengangs. Am selben Tag nahmen auch Jefferies, Evercore ISI und Guggenheim die Bewertung auf.
Die Aktie hatte in der Woche vor den Erstbewertungen rund 8,6 Prozent verloren.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist TD Securities (USA) LLC (TD Cowen), Analyst Yaron Werber. Die Erstbewertung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel ist laut Ratingübersicht nicht genannt. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.tdsecurities.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Lycia Therapeutics, Inc. (LYCA): Kaufen.
- Quelle
- Empfehlung von Yaron Werber, Aktienanalyst, TD Securities (USA) LLC (TD Cowen) vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:44 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:44 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Yaron Werber, Aktienanalyst, TD Securities (USA) LLC (TD Cowen).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.