Starker Start für den IgE-Abbau: Evercore-ISI-Analyst Gavin Clark-Gartner nimmt die Lycia-Aktie mit „Outperform“ und einem Kursziel von 43 US-Dollar in die Bewertung auf. Zum Schlusskurs von 28,61 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 50 Prozent.
Lycia-Aktie: Evercore ISI startet mit „Outperform“ – erste Dosis übertrifft Erwartungen
Evercore-ISI-Analyst Gavin Clark-Gartner nimmt die Lycia-Aktie mit „Outperform“ und einem Kursziel von 43 US-Dollar in die Bewertung auf.
Steckbrief
- Unternehmen
- Lycia Therapeutics, Inc.
- Handelssymbol
- LYCA (Nasdaq)
- Analyst
- Gavin Clark-Gartner
- Bank
- Evercore ISI
- Rating
- Outperform (Erstbewertung)
- Kursziel
- 43 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Investing.com (17.11.2026)
Evercore ISI zur Lycia-Aktie
Erste Dosis überzeugt – Clark-Gartner startet positiv
Evercore ISI verweist auf die ersten Daten am Menschen.
Lycia Therapeutics entwickelt sogenannte Degrader, die schädliche Proteine außerhalb der Zellen gezielt abbauen. Das wichtigste Projekt LCA-0061 soll Immunglobulin E entfernen, den Antikörper hinter allergischen Reaktionen. In einer Phase-1-Studie senkte eine Einzeldosis den IgE-Spiegel bei sechs Probanden im Schnitt um 96 Prozent.
Lycia ging am 23. Oktober an die Nasdaq. Die Aktien wurden zu 18 US-Dollar platziert, der Erlös lag bei rund 317,5 Millionen US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Evercore-ISI-Analyst Gavin Clark-Gartner zu lesen ist:
Erstbewertung
Evercore ISI startet mit „Outperform“.
Daten über Erwartung
Die erste am Menschen getestete Dosis des IgE-Degraders übertraf laut Evercore die Erwartungen.
Allergie als Kern
Das Modell ordnet 65 Prozent des Barwerts der Nahrungsmittelallergie zu.
Abstand zum Kursziel
Das Kursziel liegt rund 50 Prozent über dem Schlusskurs.
Mehrere Banken starten
Evercore ISI war Konsortialbank beim Börsengang. Jefferies nennt ein Ziel von 50 US-Dollar, Guggenheim von 75 US-Dollar.
Die Aktie war am ersten Handelstag um 47 Prozent gestiegen, gab danach aber wieder nach.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Evercore Group L.L.C. (Evercore ISI), Analyst Gavin Clark-Gartner. Die Erstbewertung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 43 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: evercoreisi.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Lycia Therapeutics, Inc. (LYCA): Kaufen, Kursziel 43,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Gavin Clark-Gartner, Aktienanalyst, Evercore Group L.L.C. (Evercore ISI) vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:50 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:50 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Gavin Clark-Gartner, Aktienanalyst, Evercore Group L.L.C. (Evercore ISI).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.