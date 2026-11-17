Großes Ziel für ein junges Biotech: Jefferies-Analyst Faisal Khurshid nimmt die Lycia-Aktie mit „Buy“ und einem Kursziel von 50 US-Dollar in die Bewertung auf. Zum Schlusskurs von 28,61 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 75 Prozent.
Lycia-Aktie: Jefferies sieht 75 Prozent Potenzial – Hoffnung für Allergiker
Jefferies nimmt die Lycia-Aktie mit „Buy“ und einem Kursziel von 50 US-Dollar in die Bewertung auf. Im Fokus steht ein Wirkstoff gegen Nahrungsmittelallergien.
Steckbrief
- Unternehmen
- Lycia Therapeutics, Inc.
- Handelssymbol
- LYCA (Nasdaq)
- Analyst
- Faisal Khurshid
- Bank
- Jefferies
- Rating
- Buy (Erstbewertung)
- Kursziel
- 50 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Investing.com (17.11.2026)
Jefferies zur Lycia-Aktie
Nahrungsmittelallergie als erster Markt – Jefferies startet positiv
Jefferies sieht in Lycia eine differenzierte Plattform für den Abbau von Proteinen außerhalb der Zellen.
Lycia Therapeutics entwickelt sogenannte Degrader, die schädliche Proteine außerhalb der Zellen gezielt abbauen. Das wichtigste Projekt LCA-0061 soll Immunglobulin E entfernen, den Antikörper hinter allergischen Reaktionen. In einer Phase-1-Studie senkte eine Einzeldosis den IgE-Spiegel bei sechs Probanden im Schnitt um 96 Prozent.
Lycia ging am 23. Oktober an die Nasdaq. Die Aktien wurden zu 18 US-Dollar platziert, der Erlös lag bei rund 317,5 Millionen US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Jefferies-Analyst Faisal Khurshid zu lesen ist:
Erstbewertung
Jefferies startet mit „Buy“.
Differenzierte Plattform
Jefferies bezeichnet die Degrader-Plattform als differenziert.
Erste Daten
Die frühen Phase-1-Daten zeigen laut Jefferies, dass der Wirkmechanismus funktioniert.
Großer Abstand
Das Kursziel liegt rund 75 Prozent über dem Schlusskurs.
Weitere Banken starten
Jefferies gehörte zu den Konsortialbanken des Börsengangs. TD Cowen, Evercore ISI und Guggenheim nahmen die Bewertung ebenfalls auf.
Lycia hatte angegeben, rund 80 Millionen US-Dollar für die Phase-2-Entwicklung von LCA-0061 zu benötigen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Jefferies LLC, Analyst Faisal Khurshid. Die Erstbewertung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 50 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: jefferies.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Lycia Therapeutics, Inc. (LYCA): Kaufen, Kursziel 50,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Faisal Khurshid, Aktienanalyst, Jefferies LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:50 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:50 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Faisal Khurshid, Aktienanalyst, Jefferies LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.