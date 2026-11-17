Lycia Therapeutics entwickelt sogenannte Degrader, die schädliche Proteine außerhalb der Zellen gezielt abbauen. Das wichtigste Projekt LCA-0061 soll Immunglobulin E entfernen, den Antikörper hinter allergischen Reaktionen. In einer Phase-1-Studie senkte eine Einzeldosis den IgE-Spiegel bei sechs Probanden im Schnitt um 96 Prozent.

Lycia ging am 23. Oktober an die Nasdaq. Die Aktien wurden zu 18 US-Dollar platziert, der Erlös lag bei rund 317,5 Millionen US-Dollar.