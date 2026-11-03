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Lufthansa Quartalszahlen Q3: Rekordumsatz trifft auf gekappten Gewinnausblick

aktiencheck.de Redaktion 03.11.2026, 09:16 9 Min.

Lufthansa steigert den operativen Gewinn trotz höherer Spritkosten, senkt aber die Obergrenze der Jahresprognose.

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Rekordumsatz, ein höherer operativer Gewinn und zwei Geschäftsfelder mit kräftigen Ergebnissprüngen: Die Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker: LHA) liefert mit ihren Zahlen zum dritten Quartal 2026 Argumente für neues Anlegervertrauen. Trotz zusätzlicher Treibstoffkosten von 543 Millionen Euro steigert der Konzern sein bereinigtes operatives Ergebnis. Allerdings zeigt der Blick hinter die Schlagzeilen auch Schwächen: Die Konzernmarge sinkt, die Netzwerk-Airlines verdienen weniger und die Obergrenze der Jahresprognose wird reduziert. Kursplus von 4,13 Prozent: Lufthansa unter den MDAX-Tops Im vorliegenden Kursbild notiert die Lufthansa-Aktie bei 7,47 Euro und damit 0,30 Euro beziehungsweise 4,13 Prozent höher. Mit diesem deutlichen Aufschlag gehört sie in der zugehörigen Marktübersicht zu den größten Gewinnern im MDAX. Die zeitliche Einordnung ist jedoch entscheidend: Derselbe Kursstand wird bereits als Schlusskurs vom 2. November ausgewiesen. Die Quartalsmeldung erschien erst am 3. November um 7 Uhr. Der Anstieg lässt sich deshalb nicht belastbar als unmittelbare Reaktion auf die neuen Geschäftszahlen darstellen. Fundamental erhält die Aktie durch die Veröffentlichung dennoch neue Bewertungsgrundlagen. Lufthansa zeigt, dass starke Nachfrage und Kostendisziplin einen erheblichen externen Kostenschub auffangen können. Zugleich müssen Anleger prüfen, wie nachhaltig diese Widerstandskraft ist und wie stark das Ergebnis weiterhin von einzelnen Geschäftsfeldern abhängt. Rekordumsatz mit einem Schönheitsfehler Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal um neun Prozent auf 12,2 Milliarden Euro. Damit war es das umsatzstärkste Quartal in der Geschichte der Lufthansa Group. Das Adjusted EBIT erhöhte sich um sechs Prozent auf rund 1,4 Milliarden Euro. Angesichts der um 543 Millionen Euro gestiegenen Treibstoffkosten ist das eine bemerkenswerte Leistung. Höhere Erlöse und Kostenkontrolle konnten diese Mehrbelastung auf Konzernebene mehr als ausgleichen. Allerdings wuchs das operative Ergebnis langsamer als der Umsatz: Die bereinigte EBIT-Marge sank von 11,9 auf 11,5 Prozent. Dieser Unterschied ist für die Aktienanalyse wesentlich. Lufthansa verdient absolut mehr, behält aber von jedem Euro Umsatz operativ etwas weniger. Der Rekord bei den Erlösen bedeutet somit noch keinen Durchbruch bei der Profitabilität. Das Konzernergebnis erhöhte sich von 966 Millionen Euro auf rund 1,3 Milliarden Euro. Neben der operativen Verbesserung halfen positive Bewertungseffekte und der Vergleich mit einem Vorjahresquartal, das durch einen negativen Steuereffekt belastet war. Der stärkere Anstieg des Nettogewinns lässt sich deshalb nicht vollständig als Verbesserung des laufenden Geschäfts interpretieren. Premium-Nachfrage stützt die Ticketpreise Bei den Netzwerk-Airlines nahm die angebotene Sitzplatzkapazität um 1,6 Prozent zu. Die Durchschnittserlöse stiegen gleichzeitig um 6,8 Prozent. Besonders gefragt waren Premiumtickets sowie Verbindungen nach Asien und Nordamerika. Die Auslastung sank allerdings um 1,3 Prozentpunkte. Zusammengenommen führten die höheren Durchschnittserlöse und die niedrigere Auslastung zu einem Anstieg der Stückerlöse um 5,2 Prozent. Lufthansa erzielt damit mehr Erlös je angebotener Kapazität, obwohl die Flugzeuge etwas weniger stark ausgelastet waren. Das spricht für eine robuste Zahlungsbereitschaft im relevanten Kundenmix. Modernisierte Kabinen und attraktivere Premiumangebote könnten helfen, diese Position zu festigen. Vorstandschef Carsten Spohr betont entsprechend: "Unsere Investitionen in Modernisierung von Flotte und Produkt an Bord zahlen sich zunehmend aus." Die Kehrseite: Höhere Ticketpreise lassen sich nicht unbegrenzt durchsetzen. Sollte die Nachfrage nachlassen oder der Wettbewerb zusätzliche Kapazitäten anbieten, könnte der Spielraum schrumpfen. Gerade bei einem kapitalintensiven Geschäft mit hohen laufenden Kosten wirkt sich eine schwächere Erlösentwicklung schnell auf den Gewinn aus. Lufthansa Airlines bleibt die zentrale Baustelle Trotz der positiven Nachfrageentwicklung sank das Adjusted EBIT der Netzwerk-Airlines um 108 Millionen Euro auf 853 Millionen Euro. SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines übertrafen ihre Vorjahresergebnisse. Bei Lufthansa Airlines blieb die Lage dagegen schwieriger. Neben den höheren Treibstoffkosten belasteten rund 65 Millionen Euro, die aus den Streiks im ersten Halbjahr resultierten. Der finanzielle Turnaround der Kernmarke ist damit weiterhin eine der wichtigsten Aufgaben des Konzerns. Positiv fällt die Entwicklung der Stückkosten ohne Treibstoff- und Emissionsaufwendungen auf. Diese stiegen bei den Netzwerk-Airlines lediglich um 0,5 Prozent. Niedrigere Gebühren und Entgelte, reduzierte Projektkosten sowie Automatisierung und Digitalisierung halfen. Zusätzlich verteilten sich Fixkosten durch das moderate Kapazitätswachstum auf mehr Angebot. Für die Aktie liegt hier ein erheblicher möglicher Hebel: Gelingt es, die Kostenbasis dauerhaft zu verbessern und zugleich die Qualität zu sichern, könnten höhere Erlöse stärker im Ergebnis ankommen. Bleibt die Kernmarke dagegen hinter den übrigen Airlines zurück, begrenzt sie das Ertragspotenzial der gesamten Gruppe. Eurowings: Höhere Erlöse trotz kleinerem Angebot Auch das Punkt-zu-Punkt-Geschäft trug zur Ergebnisverbesserung bei. Eurowings reduzierte sein Angebot um 3,5 Prozent, unter anderem wegen der Aussetzung von Flügen in die Golfregion und deren Ersatz durch kürzere Verbindungen nach Südeuropa. Die Stückerlöse legten um zehn Prozent zu. Dazu trugen eine starke Nachfrage nach Premiumangeboten auf europäischen Strecken und zusätzliche Erlöse aus ergänzenden Leistungen bei. Gleichzeitig stiegen die Stückkosten ohne Treibstoff- und Emissionsaufwendungen um 4,8 Prozent. Hier zeigen sich die Grenzen eines kleineren Angebots: Fixkosten verteilen sich auf weniger Kapazität, während Personal, Gebühren und Entgelte teurer werden können. Dennoch verbesserte sich das Adjusted EBIT des Geschäftsfelds Punkt-zu-Punkt-Airlines um 16 Millionen Euro auf 214 Millionen Euro. Zum Ergebnis gehört auch der Beitrag des Gemeinschaftsunternehmens SunExpress. Dessen Beteiligungsergebnis stieg um 20 Millionen Euro auf 103 Millionen Euro. Der Erfolg des Geschäftsfelds ist damit breiter abgestützt als allein durch das operative Geschäft von Eurowings. Lufthansa Cargo: Mehr als eine Verdreifachung des Gewinns Besonders dynamisch entwickelte sich Lufthansa Cargo. Das Adjusted EBIT sprang von 49 auf 162 Millionen Euro und lag damit bei mehr als dem Dreifachen des Vorjahreswerts. Die bereinigte operative Marge stieg von 6,0 auf 15,6 Prozent. Das Angebot nahm um fünf Prozent zu, vor allem durch die Vermarktung der Frachtraumkapazitäten von ITA Airways. Die abgesetzte Menge wuchs um sieben Prozent. Gleichzeitig lagen die Durchschnittserlöse um 22 Prozent über dem Vorjahr. Für den Konzern erweist sich das Frachtgeschäft damit als wichtiger Ausgleich zu den Belastungen im Passagierverkehr. Die starke Nachfrage im Umfeld der Nahostkrise unterstützt die Erlöse. Gerade dieser Zusammenhang macht eine Fortschreibung der hohen Marge jedoch anspruchsvoll. Verändern sich Transportströme, verfügbare Kapazitäten oder die Nachfrage, können sich Frachtraten wieder normalisieren. Anleger sollten das außergewöhnlich starke Quartal deshalb nicht unverändert auf die kommenden Jahre übertragen. Lufthansa Technik gewinnt als Ertragsquelle an Gewicht Weniger unmittelbar vom Ticketgeschäft abhängig ist Lufthansa Technik. Der Umsatz stieg um 20 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro, hauptsächlich getragen vom Geschäft mit externen Kunden. Das Adjusted EBIT legte um 54 Prozent auf 200 Millionen Euro zu. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich um 1,9 Prozentpunkte auf 8,6 Prozent. Wartung, Überholung und Reparatur entwickeln sich damit zu einer wichtigen Stütze der Konzernprofitabilität. Die hohe externe Nachfrage ist besonders interessant: Lufthansa Technik kann auch dann Geschäft gewinnen, wenn andere Fluggesellschaften ihre Flotten betreiben oder modernisieren. Das verbreitert die Ertragsbasis über die eigenen Airlines hinaus. Dennoch bleibt auch dieses Geschäft anspruchsvoll. Wachstum muss personell und technisch bewältigt werden. Engpässe bei Fachkräften, Material oder Werkstattkapazitäten könnten die Umsetzung bremsen. Die Chance liegt darin, die hohe Nachfrage profitabel abzuarbeiten, ohne dass zusätzliche Kosten die Margenverbesserung wieder aufzehren. Liquidität schafft Spielraum – Cashflow verlangt genaue Prüfung Zum 30. September verfügte der Konzern über eine Liquidität von 11,8 Milliarden Euro. Die Netto-Kreditverschuldung einschließlich Netto-Pensionsverpflichtungen sank gegenüber Ende 2025 von 8,3 auf 7,3 Milliarden Euro. Das stärkt den finanziellen Handlungsspielraum. Gleichzeitig ging der operative Cashflow in den ersten neun Monaten um rund 500 Millionen Euro auf etwa 3,4 Milliarden Euro zurück. Als Gründe nennt Lufthansa ein niedrigeres operatives Ergebnis und geringere Ticketvorauszahlungen infolge kürzerer Buchungszyklen. Der Adjusted Free Cashflow lag mit 1,8 Milliarden Euro dennoch nahezu auf Vorjahresniveau. Dazu trugen niedrigere Nettoinvestitionen von 1,2 Milliarden Euro nach zuvor 1,8 Milliarden Euro bei. Diese Entwicklung beruhte wesentlich auf höheren Zuflüssen aus Sale-and-Lease-back-Transaktionen. Dabei werden Flugzeuge verkauft und anschließend zurückgeleast. Das schafft zunächst Liquidität, geht aber mit künftigen Leasingzahlungen einher. Die stabilisierte Cashflow-Kennzahl sollte deshalb nicht ausschließlich als Ausdruck einer stärkeren laufenden Ertragskraft verstanden werden. Jahresausblick: Höhere Treibstoffrechnung begrenzt die Erwartungen Finanzvorstand Till Streichert erwartet für das Gesamtjahr Treibstoffkosten von 9,3 Milliarden Euro. Die Ergebnisprognose für das Adjusted EBIT liegt nun bei 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro. Gegenüber der bisherigen Spanne von 1,7 bis 2,2 Milliarden Euro sinkt damit die Obergrenze. Das ist trotz der positiven Quartalsentwicklung ein dämpfendes Signal. Der Konzern traut sich weiterhin ein erhebliches operatives Ergebnis zu, räumt aber weniger Spielraum nach oben ein. Absicherungsgeschäfte sollen die Auswirkungen schwankender Treibstoffpreise begrenzen. Für die Passagier-Airlines nennt Lufthansa eine Sicherungsquote von rund 86 Prozent für 2026 und bereits mehr als 60 Prozent für 2027. Diese Quoten sind jedoch nicht mit einem vollständigen Schutz vor steigenden Kosten gleichzusetzen. Wo das Jahresergebnis innerhalb der neuen Spanne landet, hängt nach Einschätzung des Managements insbesondere von Treibstoffkosten, Nachfrage und Lufthansa Cargo im vierten Quartal ab. Damit bleibt ein Teil des Ergebnisses von Faktoren abhängig, die sich nur begrenzt steuern lassen. Fazit: Operative Stärke, aber noch kein abgeschlossener Turnaround Lufthansa zeigt im dritten Quartal eine beachtliche Widerstandskraft. Premium-Nachfrage, Kostendisziplin und die kräftigen Beiträge von Cargo und Technik gleichen einen erheblichen Treibstoffkostenschub aus. Die breite Aufstellung des Konzerns erweist sich als Vorteil. Für die Aktie bleiben jedoch drei Fragen entscheidend: Gelingt der finanzielle Turnaround der Kernmarke? Kann Lufthansa Cargo sein hohes Ergebnisniveau zumindest teilweise behaupten? Und lässt sich die Profitabilität trotz der gestiegenen Treibstoffrechnung verbessern? Der Rekordumsatz liefert Rückenwind, die niedrigere Konzernmarge und die gekappte Prognoseobergrenze mahnen zur Differenzierung. Aus dem Kurs von 7,47 Euro allein lässt sich zudem keine günstige Bewertung ableiten. Entscheidend sind die nachhaltig erzielbaren Gewinne und Mittelzuflüsse. Die operative Entwicklung macht Hoffnung. Für einen dauerhaft überzeugenden Investmentfall muss Lufthansa nun beweisen, dass die Kernmarke wieder stärker zum Ergebnis beiträgt und der Konzern nicht nur in einzelnen Geschäftsfeldern profitabler wird. Teile diesen Artikel mit deinen Freunden – hier fliegen nur Informationen, und selbst die wichtigste Erkenntnis darf ohne Aufpreis ins Handgepäck. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 3. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. 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