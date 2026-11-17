Die Lufthansa-Aktienanalyse von Bernstein Research vom 16. November 2026 liefert eine klare Botschaft: Die Nachfrageentwicklung ist erfreulich, doch die Kostenrisiken bleiben hoch. Analyst Alex Irving bestätigt das Kursziel 9,50 Euro und das Rating "market perform". Der starke Oktober und die Aussicht auf einen zweistelligen Anstieg der Erlöse je angebotenem Sitzplatzkilometer im vierten Quartal sprechen für eine grundsätzlich robuste operative Entwicklung. Gleichzeitig drohen hohe Kerosinpreise, eine schwächere Geschäftsreisenachfrage und die saisonale Abkühlung die Profitabilität zu belasten. Für die Lufthansa-Aktie entsteht daraus ein spannendes Spannungsfeld zwischen operativen Chancen und finanziellen Risiken. Sollte es dem Konzern gelingen, höhere Ticketerlöse tatsächlich in steigende Gewinne umzuwandeln, könnte sich die Stimmung am Aktienmarkt verbessern. Bleiben die Kosten dagegen hoch, dürfte die Bewertung weiterhin unter Druck stehen. Bernstein Research sieht mit dem Kursziel 9,50 Euro begrenztes Aufwärtspotenzial, wartet aber auf überzeugendere Belege für eine nachhaltige Verbesserung der Ertragskraft. Für Anleger lautet die entscheidende Frage deshalb nicht, ob die Flugzeuge voll sind, sondern wie viel Gewinn nach der Landung tatsächlich übrig bleibt.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 17. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.