Die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) steht vor einer entscheidenden Bewährungsprobe. Während Europas Fluggesellschaften auf einen außergewöhnlich starken Oktober zurückblicken, ziehen am Himmel der Luftfahrtbranche bereits neue Gewitterwolken auf. Hohe Kerosinpreise, eine saisonal nachlassende Nachfrage und ein schwächeres Geschäftsreiseaufkommen könnten die Gewinne belasten. Doch ausgerechnet die Lufthansa könnte im vierten Quartal mit einer bemerkenswerten Entwicklung überraschen. Das US-Analysehaus Bernstein Research sieht Chancen auf einen prozentual zweistelligen Anstieg der Erlöse je angebotenem Sitzplatzkilometer. In seiner aktuellen Aktienanalyse vom 16. November 2026 bestätigt Analyst Alex Irving das Kursziel 9,50 Euro und hält am Rating "market perform" fest. Bei einem aktuellen Xetra-Kurs von 8,79 Euro, einem Tagesverlust von 1,5 Prozent, ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 8,1 Prozent. Ist die Lufthansa-Aktie damit ein unterschätzter Turnaround-Kandidat oder bleiben die Risiken für einen nachhaltigen Höhenflug zu groß?
Deutsche Lufthansa Aktie: Jetzt kommt die große Winter-Bewährungsprobe!
Zweistelliges Erlöswachstum möglich!
Bernstein Research: Kursziel 9,50 Euro und Rating "market perform" bestätigt
Die neue Lufthansa-Aktienanalyse von Bernstein Research fällt differenziert aus. Analyst Alex Irving bestätigt sowohl das Kursziel 9,50 Euro als auch das Rating "market perform". Damit erwartet das US-Analysehaus eine weitgehend marktgerechte Entwicklung der Lufthansa-Aktie und spricht ausdrücklich keine uneingeschränkte Kaufempfehlung aus. Vom aktuellen Kursniveau bei 8,79 Euro bis zum Kursziel 9,50 Euro beträgt der Abstand 0,71 Euro beziehungsweise rund 8,1 Prozent. Das ist ein positives, aber keineswegs spektakuläres Potenzial. Interessant ist jedoch, dass Bernstein Research trotz der angespannten Kostenlage auf eine starke Umsatzentwicklung im Schlussquartal verweist. Für Alex Irving steht damit die entscheidende Frage im Mittelpunkt, ob die Fluggesellschaft höhere Erlöse erzielen kann, ohne dass steigende Betriebskosten die zusätzlichen Einnahmen wieder aufzehren. Genau dieses Spannungsverhältnis bestimmt derzeit die Bewertung der Lufthansa-Aktie.
Starker Oktober: Europas Fluggesellschaften überraschen positiv
Ein wichtiges Argument in der aktuellen Aktienanalyse von Bernstein Research ist die erfreuliche Geschäftsentwicklung im Oktober. Analyst Alex Irving bezeichnet den Monat für die europäischen Fluggesellschaften sinngemäß als ausgesprochen stark. Diese Einschätzung deutet darauf hin, dass die Nachfrage nach Flugreisen trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten widerstandsfähig geblieben ist. Für die Lufthansa ist das von besonderer Bedeutung, weil bereits kleinere Veränderungen bei Auslastung und Ticketpreisen erhebliche Auswirkungen auf die Profitabilität haben können. Ein Flugzeug verursacht hohe Fixkosten, unabhängig davon, ob sämtliche Plätze verkauft werden. Steigt die Auslastung oder lassen sich höhere Durchschnittserlöse erzielen, kann sich die Wirtschaftlichkeit entsprechend verbessern. Bernstein Research sieht deshalb in den jüngsten Nachfragetrends einen wichtigen positiven Faktor. Allerdings bedeutet ein starker Oktober nicht automatisch, dass sich diese Entwicklung über die gesamte Wintersaison fortsetzt. Genau hier setzt die vorsichtige Haltung von Alex Irving an.
Lufthansa könnte im vierten Quartal zweistelliges Erlöswachstum erzielen
Besonders aufmerksam dürften Anleger auf die Erwartungen von Bernstein Research für das vierte Quartal reagieren. Nach Einschätzung von Analyst Alex Irving könnte die Lufthansa beim Erlös je angebotenem Sitzplatzkilometer einen prozentual zweistelligen Anstieg erreichen. Diese Kennzahl ist für Fluggesellschaften besonders wichtig, weil sie die Einnahmen ins Verhältnis zur angebotenen Transportkapazität setzt. Vereinfacht ausgedrückt zeigt sie, wie erfolgreich eine Airline ihre verfügbaren Sitzplätze wirtschaftlich nutzt. Ein deutlicher Anstieg kann durch höhere Ticketpreise, eine bessere Auslastung oder eine günstigere Zusammensetzung des Streckennetzes entstehen. Sollte Lufthansa tatsächlich einen zweistelligen Zuwachs erzielen, wäre dies ein bemerkenswertes Signal für die operative Entwicklung. Bernstein Research verweist entsprechend auf starke Trends für das Schlussquartal. Allerdings handelt es sich dabei um eine Erwartung und nicht um bereits bestätigte Geschäftszahlen. Für die Lufthansa-Aktie wird entscheidend sein, ob die tatsächlichen Erlöse die hohen Kosten ausreichend kompensieren können.
Kerosinpreise: Der größte Belastungsfaktor für die Lufthansa-Aktie?
Trotz der positiven Nachfrageentwicklung bleibt Bernstein Research vorsichtig. Analyst Alex Irving verweist ausdrücklich auf die hohen Kerosinpreise, mit denen Europas Fluggesellschaften in die Wintersaison starten. Treibstoff gehört zu den wichtigsten Kostenpositionen im Luftverkehr. Steigen die Preise, geraten die operativen Margen unter Druck, sofern die Mehrkosten nicht durch höhere Ticketpreise oder andere Einsparungen ausgeglichen werden können. Besonders problematisch ist dabei, dass Fluggesellschaften ihre Verkaufspreise nicht beliebig erhöhen können. Die Nachfrage reagiert auf teurere Tickets, während der Wettbewerb zwischen Airlines hoch bleibt. Zwar können Absicherungsgeschäfte kurzfristig einen Teil der Preisbewegungen abfedern, doch deren Wirkung ist zeitlich begrenzt und hängt von der jeweiligen Absicherungsstrategie ab. Für Lufthansa entsteht daraus eine anspruchsvolle Situation: Das Unternehmen muss seine Einnahmen steigern und gleichzeitig die Auswirkungen der hohen Energiekosten begrenzen. Das Rating "market perform" von Bernstein Research spiegelt diese Unsicherheit wider.
Geschäftsreisen bleiben ein Unsicherheitsfaktor
Ein weiterer kritischer Punkt in der Aktienanalyse von Bernstein Research ist das Geschäftsreiseaufkommen. Analyst Alex Irving weist darauf hin, dass die Nachfrage nach geschäftlich veranlassten Flugreisen zu Beginn der Wintersaison geringer ausfällt als gewöhnlich. Für Lufthansa ist dieser Bereich besonders wichtig, weil Geschäftsreisende häufig kurzfristiger buchen und auf bestimmten Strecken höhere Ticketpreise akzeptieren. Eine schwächere Nachfrage in diesem Segment kann deshalb die durchschnittlichen Erlöse belasten. Zwar verfügt Lufthansa mit ihren verschiedenen Fluggesellschaften über eine breite Kundenbasis, doch insbesondere das Premiumgeschäft ist für die Ertragskraft des Konzerns von Bedeutung. Sollte die Geschäftsreisenachfrage hinter den Erwartungen zurückbleiben, müsste das Unternehmen mögliche Einbußen durch andere Passagiergruppen oder höhere Erlöse auf stark nachgefragten Strecken ausgleichen. Bernstein Research betrachtet diese Entwicklung deshalb als einen der Gründe, weshalb trotz der positiven Signale aus dem Oktober Vorsicht angebracht bleibt.
Wintersaison: Warum gute Buchungszahlen allein nicht ausreichen
Die Luftfahrtbranche unterliegt ausgeprägten saisonalen Schwankungen. Während die Sommermonate traditionell von einer hohen touristischen Nachfrage profitieren, ist die Wintersaison häufig mit einer schwächeren Auslastung verbunden. Auch auf diese Entwicklung verweist Alex Irving in seiner aktuellen Lufthansa-Aktienanalyse. Für Fluggesellschaften entsteht daraus eine schwierige Kombination: geringere Nachfrage, hohe Fixkosten und gleichzeitig teurer Treibstoff. Die Lufthansa muss ihre Kapazitäten deshalb möglichst effizient steuern. Weniger rentable Verbindungen können reduziert, Flugzeuge auf stärker nachgefragten Strecken eingesetzt und Preise an die jeweilige Buchungslage angepasst werden. Allerdings lassen sich nicht sämtliche Kosten kurzfristig verändern. Personal, Flugzeuge, Wartung und Infrastruktur verursachen weiterhin erhebliche Aufwendungen. Entscheidend wird somit sein, wie gut Lufthansa die saisonalen Belastungen auffangen kann. Das Kursziel 9,50 Euro von Bernstein Research signalisiert, dass Analyst Alex Irving zwar begrenztes Aufwärtspotenzial erkennt, die Herausforderungen aber keineswegs unterschätzt.
Starke Quartalszahlen – doch die Gewinnprognose bleibt unter Druck
Bereits Anfang November hatte sich Bernstein Research mit der operativen Entwicklung der Lufthansa beschäftigt. Nach Einschätzung von Alex Irving übertraf das Unternehmen im dritten Quartal die Erwartungen beim operativen Ergebnis. Gleichzeitig sorgten die gestiegenen Treibstoffkosten dafür, dass Lufthansa den oberen Rand ihrer operativen Gewinnzielspanne für 2026 zurücknahm. Diese Kombination verdeutlicht die schwierige Lage: Einerseits kann die Fluggesellschaft operative Fortschritte erzielen, andererseits werden diese Erfolge durch externe Kostenbelastungen teilweise wieder aufgezehrt. In seiner vorherigen Aktienanalyse vom 5. November 2026 hatte Alex Irving das Kursziel von 9,00 auf 9,50 Euro angehoben und das Rating "market perform" bestätigt. Die aktuelle Studie vom 16. November hält an dieser Einschätzung fest. Damit bleibt Bernstein Research bei einer neutralen Bewertung, obwohl die Nachfrageentwicklung zuletzt positive Überraschungen geliefert hat.
Ticketpreise entscheiden über die weitere Entwicklung
Für die kommenden Monate dürfte eine Kennzahl besonders wichtig werden: der durchschnittliche Erlös je angebotener Sitzplatzkapazität. Bereits in seiner vorherigen Aktienanalyse hatte Alex Irving von Bernstein Research darauf hingewiesen, dass Lufthansa im vierten Quartal eine deutlich stärkere Erlösentwicklung als im dritten Quartal benötigen könnte. Die Anforderungen erschienen dem Analysten damals ambitioniert. Die jüngsten Aussagen über einen starken Oktober und mögliche zweistellige Zuwächse im Schlussquartal zeigen nun, dass eine solche Entwicklung zumindest realistisch erscheint. Dennoch bleibt die Umsetzung entscheidend. Höhere Ticketpreise können zwar die Umsätze verbessern, bergen aber das Risiko, preissensible Kunden abzuschrecken. Niedrigere Preise wiederum können die Auslastung steigern, ohne zwangsläufig die Profitabilität zu verbessern. Für Lufthansa kommt es deshalb auf das richtige Gleichgewicht zwischen Preisgestaltung, Nachfrage und Kapazitätsangebot an. Bernstein Research beobachtet diese Faktoren aufmerksam, ohne daraus bereits eine offensivere Anlageempfehlung abzuleiten.
Welche Chancen bietet die Lufthansa-Aktie?
Trotz der vorsichtigen Einstufung von Bernstein Research verfügt Lufthansa über mehrere mögliche Wachstumstreiber. Eine stabile Nachfrage nach internationalen Flugreisen könnte die Auslastung verbessern und höhere Ticketerlöse ermöglichen. Besonders attraktiv wären zusätzliche Einnahmen aus Premiumangeboten und stark nachgefragten Langstreckenverbindungen. Auch eine effizientere Flottenstruktur und operative Verbesserungen könnten langfristig zur Profitabilität beitragen. Darüber hinaus eröffnet die internationale Aufstellung des Konzerns Möglichkeiten, regionale Nachfrageschwankungen teilweise auszugleichen. Sollte sich der Treibstoffmarkt entspannen, könnten niedrigere Kosten die Ergebnisse zusätzlich unterstützen. Allerdings sind diese Chancen nicht automatisch Bestandteil konkreter Prognosen von Alex Irving. Sie stellen eine ergänzende redaktionelle Einordnung dar. Die aktuelle Aktienanalyse von Bernstein Research konzentriert sich insbesondere auf die Entwicklung der Ticket- und Kapazitätserlöse sowie auf die Belastungen durch hohe Kerosinpreise. Das bestätigte Kursziel 9,50 Euro lässt erkennen, dass Bernstein Research gegenwärtig nur begrenztes zusätzliches Bewertungspotenzial sieht.
Die größten Risiken: Ölpreise, Wettbewerb und schwächere Nachfrage
Die Risiken für Lufthansa bleiben erheblich. Neben hohen Treibstoffkosten und der saisonalen Abschwächung könnte auch ein intensiver Preiswettbewerb die Gewinnentwicklung beeinträchtigen. Fluggesellschaften konkurrieren auf zahlreichen Strecken um dieselben Passagiere. Zusätzliche Kapazitäten im Markt können deshalb Druck auf die Ticketpreise ausüben. Gleichzeitig bleibt die Branche anfällig für geopolitische Krisen, Einschränkungen im internationalen Flugverkehr und unerwartete operative Störungen. Auch die allgemeine Konjunkturentwicklung spielt eine wichtige Rolle, weil Unternehmen bei wirtschaftlicher Unsicherheit ihre Reisebudgets reduzieren und Privatreisende größere Ausgaben verschieben können. Hinzu kommen strukturell hohe Kosten für Personal, Wartung und den laufenden Flugbetrieb. Die aktuelle Aktienanalyse von Bernstein Research macht deutlich, dass selbst ein starkes Nachfrageumfeld nicht automatisch zu steigenden Gewinnen führt. Für Alex Irving ist insbesondere entscheidend, ob Lufthansa höhere Erlöse nachhaltig erzielen und damit die steigenden Kosten kompensieren kann.
Was bedeutet das Kursziel 9,50 Euro für Anleger?
Bei einem aktuellen Xetra-Kurs von 8,79 Euro liegt das Kursziel 9,50 Euro von Bernstein Research rund 8,1 Prozent über dem gegenwärtigen Börsenwert. Dieses Aufwärtspotenzial ist durchaus positiv, fällt aber im Vergleich zu den erheblichen Unsicherheiten der Luftfahrtbranche moderat aus. Anleger sollten zudem berücksichtigen, dass das Rating "market perform" keine klassische Kaufempfehlung darstellt. Analyst Alex Irving erwartet damit eine Entwicklung, die sich grundsätzlich im Rahmen des relevanten Marktes bewegt. Die Lufthansa-Aktie könnte von starken Buchungszahlen, höheren Ticketpreisen und einer Entspannung bei den Energiekosten profitieren. Umgekehrt drohen Rückschläge, wenn die Kerosinpreise hoch bleiben oder die Nachfrage schwächer ausfällt. Für die Bewertung der Aktie sind deshalb nicht allein die Umsätze entscheidend, sondern vor allem die daraus resultierenden operativen Gewinne und der Mittelzufluss. Das Kursziel 9,50 Euro ist eine Analystenschätzung und keine garantierte Kursmarke.
Fazit: Lufthansa vor entscheidenden Monaten – Bernstein Research bleibt vorsichtig
Die Lufthansa-Aktienanalyse von Bernstein Research vom 16. November 2026 liefert eine klare Botschaft: Die Nachfrageentwicklung ist erfreulich, doch die Kostenrisiken bleiben hoch. Analyst Alex Irving bestätigt das Kursziel 9,50 Euro und das Rating "market perform". Der starke Oktober und die Aussicht auf einen zweistelligen Anstieg der Erlöse je angebotenem Sitzplatzkilometer im vierten Quartal sprechen für eine grundsätzlich robuste operative Entwicklung. Gleichzeitig drohen hohe Kerosinpreise, eine schwächere Geschäftsreisenachfrage und die saisonale Abkühlung die Profitabilität zu belasten. Für die Lufthansa-Aktie entsteht daraus ein spannendes Spannungsfeld zwischen operativen Chancen und finanziellen Risiken. Sollte es dem Konzern gelingen, höhere Ticketerlöse tatsächlich in steigende Gewinne umzuwandeln, könnte sich die Stimmung am Aktienmarkt verbessern. Bleiben die Kosten dagegen hoch, dürfte die Bewertung weiterhin unter Druck stehen. Bernstein Research sieht mit dem Kursziel 9,50 Euro begrenztes Aufwärtspotenzial, wartet aber auf überzeugendere Belege für eine nachhaltige Verbesserung der Ertragskraft. Für Anleger lautet die entscheidende Frage deshalb nicht, ob die Flugzeuge voll sind, sondern wie viel Gewinn nach der Landung tatsächlich übrig bleibt.
Hat Ihnen diese Lufthansa-Aktienanalyse gefallen? Dann teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden! Schließlich kostet das Weiterleiten keinen Kerosinzuschlag, verursacht keine Verspätung und ist garantiert günstiger als ein Upgrade in die Business Class. Und wer weiß: Vielleicht hebt die Stimmung im Freundeskreis schneller ab als die Lufthansa-Aktie!
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 17. November 2026
Disclaimer
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.