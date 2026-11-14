Für die Lufthansa war es das umsatzstärkste Quartal ihrer Geschichte. Von Juli bis September stieg der Umsatz um 9 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro, das bereinigte operative Ergebnis um 6 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Die Frachtsparte verdreifachte ihren Gewinn. Und doch musste der Konzern die Jahresprognose kappen. Der Grund heißt Kerosin: Wegen des Krieges im Nahen Osten rechnet die Lufthansa für 2026 mit rund 2 Milliarden Euro höheren Treibstoffkosten. Wie viel Höhenflug ist für die Lufthansa-Aktie noch drin?
Lufthansa-Aktie: Rekordumsatz, Fracht verdreifacht, aber 2 Milliarden Euro Kerosin-Schock – wie viel Höhenflug ist noch drin?
Die Lufthansa erzielt den höchsten Quartalsumsatz ihrer Geschichte, die Frachtsparte verdreifacht ihren Gewinn, die Technik legt um 54 Prozent zu. Doch der Krieg im Nahen Osten treibt die Kerosinkosten 2026 um rund 2 Milliarden Euro nach oben, und die Gewinnprognose wurde gesenkt. Die große Lufthansa Aktienanalyse: Zahlen, Ölpreis, ITA Airways und alle Chancen und Risiken für die Lufthansa-Aktie.
Lufthansa Aktienanalyse
Fracht und Technik retten das Quartal
Die eigentlichen Stars des Quartals fliegen keine Passagiere. Lufthansa Cargo verdreifachte das operative Ergebnis auf 162 Millionen Euro, weil Störungen im Nahen Osten die Luftfracht verknappten und die Preise steigen ließen. Lufthansa Technik steigerte ihr Ergebnis um 54 Prozent auf 200 Millionen Euro. Bei den Netzwerk-Airlines dagegen sank das Ergebnis um 108 Millionen auf 853 Millionen Euro, belastet durch höhere Treibstoffkosten und rund 65 Millionen Euro an Streikkosten. Die operative Marge des Konzerns fiel auf 11,5 Prozent.
The past quarter was the strongest in terms of revenue in the history of the Lufthansa Group.
Übersetzt: Das vergangene Quartal sei das umsatzstärkste in der Geschichte der Lufthansa Group gewesen.
Das große Bild
Der Ölpreis fliegt immer mit
Für eine Fluggesellschaft ist Treibstoff einer der größten Kostenblöcke. Jeder Ausschlag des Ölpreises schlägt direkt aufs Ergebnis durch.
Die Lufthansa erwartet für 2026 nun ein bereinigtes EBIT von 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro, nachdem zuvor bis zu 2,2 Milliarden möglich schienen. Das obere Ende der früheren Spanne sei nicht mehr zu erreichen. Gleichzeitig zeigt das Quartal, dass die Nachfrage – vor allem nach Premiumtickets – robust ist. Für die Aktie bedeutet das: Jede Entspannung im Nahen Osten und jeder Rückgang des Ölpreises verbessert die Aussichten, jede Eskalation verschlechtert sie.
Die Passagiere sind da – die Frage ist, was der Sprit kostet.
Häufige Fragen zur Lufthansa-Aktie
Wie lief das dritte Quartal bei der Lufthansa?
Der Umsatz stieg um 9 Prozent auf den Rekordwert von 12,2 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT um 6 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro.
Warum hat die Lufthansa die Prognose gesenkt?
Wegen deutlich höherer Kerosinkosten infolge des Krieges im Nahen Osten. Das bereinigte EBIT soll 2026 bei 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro liegen.
Welche Sparten laufen besonders gut?
Lufthansa Cargo verdreifachte ihr Ergebnis auf 162 Millionen Euro, Lufthansa Technik steigerte es um 54 Prozent auf 200 Millionen Euro.
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