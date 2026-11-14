Lufthansa-Aktie: Rekordumsatz, Fracht verdreifacht, aber 2 Milliarden Euro Kerosin-Schock – wie viel Höhenflug ist noch drin?

Wie lief das dritte Quartal bei der Lufthansa?

Der Umsatz stieg um 9 Prozent auf den Rekordwert von 12,2 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT um 6 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro.

Warum hat die Lufthansa die Prognose gesenkt?

Wegen deutlich höherer Kerosinkosten infolge des Krieges im Nahen Osten. Das bereinigte EBIT soll 2026 bei 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro liegen.

Welche Sparten laufen besonders gut?

Lufthansa Cargo verdreifachte ihr Ergebnis auf 162 Millionen Euro, Lufthansa Technik steigerte es um 54 Prozent auf 200 Millionen Euro.