Gregor Koppensteiner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.
Lufthansa Aktie: Leichter Konsensüberflug, tieferes Jahresziel
Höhere Treibstoffkosten dämpfen Aussichten
Die Umsatzerlöse der Deutschen Lufthansa seien im dritten Quartal 2026 um 9% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 12,24 Mrd. gestiegen und hätten damit den höchsten Quartalswert der Unternehmensgeschichte erreicht. Damit seien die Schätzungen von rund EUR 12,12 Mrd. übertroffen worden. Das Wachstum sei wesentlich preisgetrieben geblieben. Bei den Netzwerk-Airlines hätten sich die Durchschnittserlöse um rund 7% erhöht. Dies sei auf eine starke Nachfrage nach Premiumtickets sowie auf den Strecken nach Asien und Nordamerika zurückzuführen. Die angebotene Sitzkapazität sei um 1,6% gestiegen, während die Auslastung um 1,3 Prozentpunkte zurückgegangen sei. Zusätzlich habe der Bereich Cargo mit einem Umsatzplus von 26% die positive Entwicklung gestützt. Diese sei durch die erhöhte Nachfrage im Luftfrachtgeschäft, die durch die Krise im Nahen Osten ausgelöst worden sei, begünstigt worden. Der Bereich Technik habe den Umsatz um 20% gesteigert, vor allem dank der hohen Wartungsnachfrage externer Kunden.
Das Adjusted EBIT habe sich um 6% im Jahresvergleich auf EUR 1,41 Mrd. (Konsens: EUR 1,38 Mrd.) erhöht, die entsprechende Marge sei jedoch von 11,9% auf 11,5% gesunken. Höhere Erlöse und Kostendisziplin hätten die um EUR 543 Mio. gestiegenen Treibstoffkosten ausgegelichen. Bei den Netzwerk-Airlines sei der Anstieg der Stückkosten ohne Berücksichtigung von Treibstoff- und Emissionsaufwendungen mit 0,5% begrenzt geblieben. Dennoch sei deren Adjusted EBIT um 11% auf EUR 853 Mio. gesunken, insbesondere Lufthansa Airlines sei mit EUR 300 Mio. unter dem Vorjahreswert von EUR 454 Mio. geblieben. Zusätzlich hätten die Folgekosten der Streiks im ersten Halbjahr belastet. Dagegen habe Cargo das Adjusted EBIT von EUR 49 Mio. auf EUR 162 Mio. gesteigert und Technik um 54% auf EUR 200 Mio. zugelegt.
Ausblick: Für 2026 erwarte man nun ein Adjusted EBIT von EUR 1,7 bis 2,0 Mrd., nachdem man bislang von EUR 1,7 bis 2,2 Mrd. ausgegangen sei. Die Analystenschätzungen lägen mit EUR 1,73 Mrd. innerhalb dieser Bandbreite. Ausschlaggebend hierfür seien neben dem fortgeschrittenen Jahresverlauf nochmals höhere erwartete Treibstoffkosten. Diese sollten mit EUR 9,3 Mrd. rund EUR 600 Mio. über der bisherigen Planung liegen. Für das Schlussquartal werde weiterhin ein gesundes Nachfrageumfeld erwartet, wobei insbesondere die Ergebnisentwicklung von Cargo entscheidend bleibe. Die Nettoinvestitionen würden wegen geringerer Flugzeugauslieferungen von EUR 2,5 Mrd. auf rund EUR 2,1 Mrd. reduziert. Der erwartete Adjusted Free Cashflow bleibe mit rund EUR 0,9 Mrd. unverändert.
Die letzte Empfehlung der RBI zur Aktie von Lufthansa habe kaufen gelautet, so Gregor Koppensteiner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:
Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.