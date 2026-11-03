Lufthansa Aktie: Leichter Konsensüberflug, tieferes Jahresziel

Die Umsatzerlöse der Deutschen Lufthansa seien im dritten Quartal 2026 um 9% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 12,24 Mrd. gestiegen und hätten damit den höchsten Quartalswert der Unternehmensgeschichte erreicht. Damit seien die Schätzungen von rund EUR 12,12 Mrd. übertroffen worden. Das Wachstum sei wesentlich preisgetrieben geblieben. Bei den Netzwerk-Airlines hätten sich die Durchschnittserlöse um rund 7% erhöht. Dies sei auf eine starke Nachfrage nach Premiumtickets sowie auf den Strecken nach Asien und Nordamerika zurückzuführen. Die angebotene Sitzkapazität sei um 1,6% gestiegen, während die Auslastung um 1,3 Prozentpunkte zurückgegangen sei. Zusätzlich habe der Bereich Cargo mit einem Umsatzplus von 26% die positive Entwicklung gestützt. Diese sei durch die erhöhte Nachfrage im Luftfrachtgeschäft, die durch die Krise im Nahen Osten ausgelöst worden sei, begünstigt worden. Der Bereich Technik habe den Umsatz um 20% gesteigert, vor allem dank der hohen Wartungsnachfrage externer Kunden.