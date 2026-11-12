Aktien des Tages LHA aktien neutral Industrie

Lufthansa Aktie: 1,4 Mrd. EUR operativer Gewinn! Ist das die große Trendwende?

aktiencheck.de Redaktion 12.11.2026, 12:38 1 Min. ZertifikateJournal

Lufthansa Aktie im Aufwind: Ist die Trendwende geschafft? Nach monatelanger Talfahrt sorgen sinkende Ölpreise und überraschend starke Quartalszahlen für neue Hoffnung. Der operative Gewinn steigt auf 1,4 Mrd. EUR, während der Umsatz die Erwartungen übertrifft. Trotz hoher Kerosinkosten gewinnt die Kranich-Airline wieder an Stärke. Kann die Lufthansa Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetzen?

Bild: Unsplash

Monatelang kannte die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, FSE: LHA, NASDAQ OTC: DLAKF) nahezu nur eine Richtung: nach unten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. Inzwischen habe der Wind gedreht. Auftrieb komme dabei gleich von zwei Seiten. Zum einen hätten sich die Ölpreise zuletzt deutlich von ihren Höchstständen entfernt. Zum anderen habe die Fluggesellschaft überraschend starke Zahlen für das dritte Quartal geliefert. Von Juli bis September sei das bereinigte operative Ergebnis um 6 Prozent auf 1,4 Mrd. Euro gestiegen. Analysten hätten im Schnitt lediglich mit 1,37 Mrd. Euro gerechnet. Auch beim Umsatz habe die Kranich-Airline die Erwartungen übertroffen. Die Erlöse seien um 9 Prozent auf 12,2 Mrd. Euro geklettert. Besonders gefragt gewesen seien höherpreisige Tickets im Premiumsegment, die erneut für eine überdurchschnittliche Profitabilität gesorgt hätten. Das überrasche umso mehr, als die Lufthansa gleichzeitig mit massiv gestiegenen Treibstoffkosten zu kämpfen gehabt habe. Allein im dritten Quartal sei die Kerosinrechnung wegen der Verwerfungen am Ölmarkt mehr als 500 Mio. Euro höher ausgefallen als im Vorjahr. Für das Gesamtjahr rechne der Konzern inzwischen sogar mit Mehrkosten von rund 2 Mrd. Euro statt bislang 1,5 Mrd. Euro. Mutige Anleger würden mit einem Discount Call (ISIN: DE000MN8S2B8, WKN: MN8S2B) von Morgan Stanley darauf setzen, dass die Aktie einen Großteil ihrer Gewinne bis März verteidigen könne. Gehe das Kalkül auf, würden bis 13,6 Prozent Rendite winken. (Ausgabe 45/2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.