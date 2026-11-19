Nach der Meldung handelt es sich um eine „Plain Vanilla Listed Bond“, also eine klassische festverzinsliche Anleihe ohne Sonderstruktur, die am Main Market der Londoner Börse zugelassen ist. Die Transaktion folgt laut Meldung auf die Umwandlung bestehender Sterling-Anleihen im Umfang von rund 1,4 Milliarden Pfund in ein Format, das auch für Privatanleger zugänglich ist. Eine Mindeststückelung von 1.000 Pfund bedeutet, dass die Anleihe in Stücken von je 1.000 Pfund gehandelt wird; sie ist damit auch für Kleinanleger interessant. Den Verwendungszweck nennt die Meldung nicht. Sie ordnet die Emission als nicht ergebnisrelevant ein.

Als Fremdwährungsanleihe trägt sie für Euro-Anleger ein Währungsrisiko: Das Pfund kann gegenüber dem Euro schwanken, was Erträge und Rückzahlung in Euro beeinflusst.