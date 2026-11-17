Der Lithiumpreis rutscht weiter ab: Batteriegrad-Lithiumcarbonat kostete am Montag in China laut dem Preisdienst SMM 89.550 Yuan je Tonne, ein Minus von 3,03 Prozent an einem Tag. Der Terminkontrakt an der Guangzhou Futures Exchange für Januar 2027 schloss bei 88.240 Yuan, 3,65 Prozent tiefer. An der Wall Street zog das die Lithium-Aktien mit: Die Albemarle Aktie (NYSE: ALB) fiel um 5,74 Prozent auf 88,16 Dollar, die Aktie von SQM um 4,63 Prozent auf 51,13 Dollar – ein 12-Monats-Tief. Auch der größte Lithium-ETF, der Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT), schloss mit 56,84 Dollar auf dem tiefsten Stand seit einem Jahr.