Der Lithiumpreis rutscht weiter ab: Batteriegrad-Lithiumcarbonat kostete am Montag in China laut dem Preisdienst SMM 89.550 Yuan je Tonne, ein Minus von 3,03 Prozent an einem Tag. Der Terminkontrakt an der Guangzhou Futures Exchange für Januar 2027 schloss bei 88.240 Yuan, 3,65 Prozent tiefer. An der Wall Street zog das die Lithium-Aktien mit: Die Albemarle Aktie (NYSE: ALB) fiel um 5,74 Prozent auf 88,16 Dollar, die Aktie von SQM um 4,63 Prozent auf 51,13 Dollar – ein 12-Monats-Tief. Auch der größte Lithium-ETF, der Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT), schloss mit 56,84 Dollar auf dem tiefsten Stand seit einem Jahr.
Lithiumpreis: Minus 3 Prozent in China, Albemarle bricht ein, Lithium-ETF auf 12-Monats-Tief – wird aus dem Defizit jetzt die nächste Schwemme?
Der Lithiumpreis in China fällt unter 90.000 Yuan je Tonne und hat sich seit Mai mehr als halbiert. Albemarle verliert an einem Tag fast 6 Prozent, SQM und der größte Lithium-ETF markieren Jahrestiefs. Hinter dem Ausverkauf stehen wieder anlaufende Minen, schwache Nachfrage und eine Zinswende. Was Anleger zu Lithium und Lithium-Aktien jetzt wissen müssen.
Der Absturz
Warum fällt der Lithiumpreis so stark?
Vor sechs Monaten feierte die Lithium-Branche noch ein Zwei-Jahres-Hoch. Jetzt kommen alle Belastungen gleichzeitig.
Mitte Mai 2026 lag der Lithiumpreis in China laut mining.com über 200.000 Yuan je Tonne. Seither hat er sich mehr als halbiert, allein im vergangenen Monat ging es laut Trading Economics um 13 Prozent nach unten. Am Spotmarkt beobachtet SMM nur sporadische Käufe zu niedrigen Geboten; Verarbeiter kaufen nur noch, was sie unmittelbar brauchen.
Drei Kräfte treiben den Ausverkauf. Erstens das Angebot: Stillgelegte Minen in Australien laufen wieder an, darunter Bald Hill von Mineral Resources und Finniss von Core Lithium, und Rio Tinto investiert laut Trading Economics 1,4 Milliarden Dollar in seine argentinischen Projekte. Zweitens die Nachfrage: Chinas Speicher-Installationen sanken im ersten Halbjahr laut dem Branchenverband CNESA um 16 Prozent, und die EU plant laut Trading Economics, Importe chinesischer Elektroautos zu deckeln. Drittens das Umfeld: Schwache China-Daten für Oktober – Industrieproduktion plus 4,8 Prozent, Einzelhandel nur plus 0,4 Prozent – und US-Anleiherenditen von 5,14 Prozent drücken auf alle zyklischen Rohstoffe.
Think of lithium miners as a bet on factories that have not been built yet.
Das große Bild
Droht beim Lithium wieder ein Überangebot?
Genau an dieser Frage scheiden sich die Geister. Goldman Sachs erwartete laut Yicai Mitte Oktober für 2026 noch ein Defizit von 404.000 Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent, für 2028 aber einen Überschuss von 444.000 Tonnen. CITIC Securities sieht laut The Elec bereits 2027 einen Überschuss von 38.000 Tonnen. Benchmark Mineral Intelligence rechnet dagegen laut Kalkine Media auch im nächsten Jahr noch mit einem Defizit. Die US-Bank Citi senkte Anfang November ihre Preisprognose für Lithiumcarbonat 2027 von 20.000 auf 12.000 Dollar je Tonne.
|Haus
|Datum
|Aussage
|Goldman Sachs
|Okt. 2026
|2026 Defizit 404.000 t LCE, 2028 Überschuss 444.000 t; China-Spot Ø ca. 100.000 ¥/t 2027
|CITIC Securities
|Okt. 2026
|Überschuss 38.000 t im Jahr 2027
|Citi
|ca. 2.11.2026
|Carbonat 2027: 12.000 $/t statt 20.000 $/t
|Scotiabank
|9.11.2026
|LCE 2027 unter 15 $/kg statt 19 $/kg
Prognosen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de. LCE = Lithiumcarbonat-Äquivalent.
Quelle: Yicai (13.10.2026), The Elec (18.10.2026), geomechanics.io/Börse Global (ca. 2.11.2026), Investing.com (9.11.2026)
Ein Lichtblick für die Bullen sind die Kosten. Hochkosten-Produzenten in China, die Erz zukaufen müssen, liegen laut Yicai bei rund 140.000 Yuan je Tonne – weit über dem aktuellen Lithiumpreis. Einschätzung der Redaktion: Hält der Preis länger auf diesem Niveau, dürften teure Produzenten Förderung drosseln. Ob und wann das geschieht, ist offen.
Unsicher bleibt der Faktor CATL. Ob die große Lepidolith-Mine Jianxiawo des Batterieriesen wieder fördert, ist nach Berichten unterschiedlicher Quellen unklar; ihre Kapazität entspricht laut OilPrice rund 3 Prozent des Weltangebots. In Simbabwe gilt ab 1. Januar 2027 laut mining.com eine Pflicht zur Verarbeitung im Land statt des Exports von Konzentrat.
Die Aktien
Was bedeutet der Lithiumpreis für Albemarle, SQM und Pilbara?
Lithium-Aktien reagieren gehebelt auf den Lithiumpreis. Die Albemarle Aktie liegt laut Rio Times rund 59 Prozent unter ihrem Hoch vom 16. April, der LIT-ETF rund 38 Prozent unter dem Hoch vom 11. Mai. In Australien setzte sich der Ausverkauf am Dienstag fort: PLS (früher Pilbara Minerals) fiel laut Kalkine Media im Handelsverlauf um 5,71 Prozent auf 2,73 australische Dollar, Liontown um 6,25 Prozent auf 0,60 australische Dollar. PLS belastet zusätzlich die Streichung aus dem MSCI-Australien-Index.
|Wert
|Kurs
|Veränderung
|Stand
|Albemarle (NYSE)
|88,16 $
|−5,74 %
|Schluss 16.11.
|SQM ADR (NYSE)
|51,13 $
|−4,63 %
|Schluss 16.11.
|Global X Lithium ETF (LIT)
|56,84 $
|−3,27 %
|Schluss 16.11.
|PLS (ASX)
|2,73 A$
|−5,71 %
|17.11., 04:25 MEZ
|Liontown (ASX)
|0,60 A$
|−6,25 %
|17.11., 06:10 MEZ
Quelle: Rio Times (Schluss 16.11.2026), Kalkine Media (17.11.2026, ASX)
Die Termine
Welche Termine bewegen den Lithiumpreis?
26. November: Start der Lithiumhydroxid-Futures an der Guangzhou Futures Exchange, Optionen einen Tag später
9. Dezember: Zinsentscheid der Fed
1. Januar 2027: Exportbeschränkung für Lithiumkonzentrat in Simbabwe
Häufige Fragen zum Lithiumpreis
Wie hoch ist der Lithiumpreis aktuell?
Batteriegrad-Lithiumcarbonat kostete am 16. November in China 89.550 Yuan je Tonne (SMM), 3,03 Prozent weniger als am Vortag.
Warum ist der Lithiumpreis seit Mai so stark gefallen?
Stillgelegte Minen laufen wieder an, die Nachfrage aus Speichern und China bleibt schwach, und steigende Zinsen belasten Rohstoffe.
Was sagt die „Lithium Prognose“ der Banken?
Die Spanne ist groß: Goldman Sachs sieht 2028 einen Überschuss, Benchmark weiter ein Defizit; Citi senkte die Preisprognose 2027 auf 12.000 Dollar je Tonne.
Wie stark fällt die Albemarle Aktie?
Am 16. November um 5,74 Prozent auf 88,16 Dollar, rund 59 Prozent unter dem Hoch vom April.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.