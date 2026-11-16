L3Harris-Aktie unter Druck: FAA-Stillstand rückt den Netzbetreiber in den Fokus der Ermittler

Die FAA hatte am Freitag den gesamten Flugverkehr in den USA für mehr als vier Stunden gestoppt – nach Medienberichten der längste landesweite Stillstand seit dem 11. September 2001. Nach Angaben von FAA-Chef Bryan Bedford konnten an diesem Tag rund 12.000 Flüge nicht durchgeführt werden, darunter etwa 9.000 kommerzielle Verbindungen. Die Folgen hielten übers Wochenende an: Laut FlightAware wurden allein am Samstag mehr als 6.400 Flüge in den USA gestrichen.

Als Ursache nannte Duffy auf einer Pressekonferenz am Samstag Routinearbeiten eines Auftragnehmers, der Telefon- und Datenleitungen von Kupfer auf Glasfaser umstellte. Ein Router habe dabei andere Router mit mehr als 1.000 Verbindungsversuchen binnen weniger Sekunden überflutet und so die Kommunikation der Flugsicherung gestört. Auf die Frage nach dem Verantwortlichen sagte Duffy laut Fox Business sinngemäß: Das sei L3Harris. Hinweise auf einen Cyberangriff gebe es nicht.