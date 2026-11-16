Ein Router, ein Netz, ein Land ohne Flugverkehr: Nach dem landesweiten Flugstopp in den USA am Freitag, 13. November 2026, rückt L3Harris Technologies ins Zentrum der Aufarbeitung. US-Verkehrsminister Sean Duffy nannte den Konzern als Auftragnehmer, dessen Wartungsarbeiten am Kommunikationsnetz der Flugaufsicht FAA die Störung ausgelöst haben könnten. Die L3Harris-Aktie (NYSE: LHX, ISIN US5024311095) verlor am Montag vorbörslich rund 3,9 Prozent.
L3Harris-Aktie unter Druck: FAA-Stillstand rückt den Netzbetreiber in den Fokus der Ermittler
Nach dem landesweiten Flugstopp in den USA am Freitag zeigt US-Verkehrsminister Sean Duffy auf L3Harris: Arbeiten des Rüstungs- und Technologiekonzerns am FAA-Kommunikationsnetz stehen im Mittelpunkt der Untersuchung. Die Aktie gab vorbörslich am Montag deutlich nach.
Der Auslöser
Was ist am Freitag genau passiert?
Die FAA hatte am Freitag den gesamten Flugverkehr in den USA für mehr als vier Stunden gestoppt – nach Medienberichten der längste landesweite Stillstand seit dem 11. September 2001. Nach Angaben von FAA-Chef Bryan Bedford konnten an diesem Tag rund 12.000 Flüge nicht durchgeführt werden, darunter etwa 9.000 kommerzielle Verbindungen. Die Folgen hielten übers Wochenende an: Laut FlightAware wurden allein am Samstag mehr als 6.400 Flüge in den USA gestrichen.
Als Ursache nannte Duffy auf einer Pressekonferenz am Samstag Routinearbeiten eines Auftragnehmers, der Telefon- und Datenleitungen von Kupfer auf Glasfaser umstellte. Ein Router habe dabei andere Router mit mehr als 1.000 Verbindungsversuchen binnen weniger Sekunden überflutet und so die Kommunikation der Flugsicherung gestört. Auf die Frage nach dem Verantwortlichen sagte Duffy laut Fox Business sinngemäß: Das sei L3Harris. Hinweise auf einen Cyberangriff gebe es nicht.
Die Rolle von L3Harris
Warum steht ausgerechnet L3Harris im Fokus?
L3Harris betreibt seit mehr als zwei Jahrzehnten die FAA Telecommunications Infrastructure (FTI), das Kommunikationsrückgrat der US-Flugsicherung. Den Auftrag hatte die Vorgängergesellschaft Harris Corp. im Jahr 2002 gewonnen. Das Netz verbindet nach Angaben von Newsweek mehr als 4.400 FAA-Einrichtungen. Duffy bezeichnete L3Harris als Altanbieter, dem das Netz gehöre, und machte deutlich, dass die Behörde ohnehin an einer Ablösung arbeitet: Im August 2026 hatte die FAA AT&T ausgewählt, um ein neues Netz aufzubauen.
Noch ist offen, ob ein fehlerhaftes Gerät oder ein Installationsfehler die Störung verursacht hat. Duffy kündigte an, man werde Verantwortliche zur Rechenschaft ziehen, ohne Details zu nennen. Konkrete Sanktionen, Vertragsprüfungen oder Strafen gegen L3Harris wurden bislang nicht angekündigt.
Die Reaktion
Was sagt das Unternehmen?
L3Harris erklärte, man nehme den landesweiten Flugstopp ernst und unterstütze die FAA bei der Untersuchung der Umstände. Gegenüber Fox Business betonte der Konzern zudem, bereits mehr als 70 Prozent der geplanten Umstellung von Kupfer auf Glasfaser abgeschlossen zu haben. Auf die Kritik des Ministers ging L3Harris inhaltlich nicht ein.
Die FAA will nach den Berichten künftig prüfen, ob Wartungsarbeiten am Netz weiter tagsüber stattfinden sollen; bei rund 60 Routern desselben Typs wurde die betroffene Funktion vorsorglich deaktiviert. Parallel will das Verkehrsministerium dem Kongress am Montag eine neue Finanzierungsanfrage für die Modernisierung der Flugsicherung vorlegen. Abgeordnete beider Parteien kündigten eine Aufarbeitung an.
Einordnung
Was bedeutet das für Anleger?
Für die L3Harris-Aktie ist der Vorfall in erster Linie ein Reputations- und Haftungsthema. Das FTI-Netz ist zwar nur ein Baustein im breit aufgestellten Geschäft des Konzerns, der im vergangenen Jahr rund 21,9 Milliarden US-Dollar umsetzte und vor allem für Verteidigung und Raumfahrt arbeitet. Doch die öffentliche Schuldzuweisung durch einen Minister trifft einen Konzern, dessen Geschäft stark von staatlichen Aufträgen abhängt. Entscheidend wird, was die Untersuchung zur Ursache ergibt und ob daraus finanzielle oder vertragliche Konsequenzen folgen.
Häufige Fragen zur L3Harris-Aktie und dem FAA-Stillstand
Warum steht die L3Harris-Aktie unter Druck? US-Verkehrsminister Sean Duffy hat Wartungsarbeiten von L3Harris am Kommunikationsnetz der FAA als mögliche Ursache des landesweiten Flugstopps vom 13. November 2026 genannt. Die Aktie fiel am Montag vorbörslich um rund 3,9 Prozent.
Welche Rolle spielt L3Harris für die FAA? L3Harris betreibt seit mehr als 20 Jahren die FAA Telecommunications Infrastructure, das Kommunikationsnetz der US-Flugsicherung mit mehr als 4.400 angebundenen Einrichtungen.
Gibt es bereits Konsequenzen für L3Harris? Bislang nicht. Duffy kündigte an, Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen, nannte aber keine Details. L3Harris unterstützt nach eigenen Angaben die Untersuchung.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die L3Harris-Aktie gehandelt? An der New York Stock Exchange unter dem Kürzel LHX, die ISIN lautet US5024311095.
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