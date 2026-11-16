Volle Auftragsbücher: J.P.-Morgan-Analyst Seth Seifman bestätigt laut einer Analysten-Ratingübersicht vom 16. November seine Kaufempfehlung „Overweight“ für die L3Harris-Aktie. Ein Kursziel weist die Übersicht nicht aus. Die Aktie notierte dort bei 264,89 US-Dollar. Der US-Rüstungskonzern hat im dritten Quartal Aufträge über 19,3 Milliarden US-Dollar hereingeholt.
L3Harris-Aktie: J.P.-Morgan-Analyst Seth Seifman bleibt bei „Overweight“ – Rekord-Auftragsbestand, Kursziel nicht genannt
J.P.-Morgan-Analyst Seth Seifman bestätigt laut Analysten-Ratingübersicht die Kaufempfehlung „Overweight“ für die L3Harris-Aktie; ein Kursziel nennt die Übersicht nicht. Der Rüstungskonzern meldete einen Rekord-Auftragsbestand von 53,2 Milliarden US-Dollar und hob seine Gewinnprognose an.
Steckbrief
- Unternehmen
- L3Harris Technologies, Inc.
- Handelssymbol
- LHX (NYSE)
- Analyst
- Seth Seifman
- Bank
- J.P. Morgan
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- in der Übersicht nicht genannt
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
J.P. Morgan zur L3Harris-Aktie
Nachfrage auf Rekordniveau – Seifman bleibt beim Kauf
Seth Seifman bleibt bei seiner positiven Haltung. Das Quartal brachte einen Rekord-Auftragsbestand und eine höhere Gewinnprognose.
L3Harris liefert Kommunikationstechnik, Sensoren, Satellitensysteme und über seine Tochter Aerojet Rocketdyne Raketenantriebe. Die Aktienanalyse von J.P. Morgan bleibt angesichts der hohen Verteidigungsnachfrage positiv.
Vorstandschef Sam Mehta will die Nachfrage nun konsequent in Umsatz umwandeln.
Die Argumente von Seth Seifman
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von J.P.-Morgan-Analyst Seth Seifman stützt:
Rekord-Auftragsbestand
Der Auftragsbestand erreichte 53,2 Milliarden US-Dollar, das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz lag bei 3,2.
Wachstum
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 7 Prozent auf 6,06 Milliarden US-Dollar, der Gewinn je Aktie um 33 Prozent auf 3,28 US-Dollar.
Höhere Prognose
Für 2026 erwartet L3Harris nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 12,25 bis 12,35 US-Dollar.
Raketenmotoren
L3Harris plant Investitionen von 3 Milliarden US-Dollar in Raketenkapazitäten; die Auslieferungen von PAC-3-Motoren sollen sich 2027 erneut verdoppeln.
Weniger Cash als geplant
Gleichzeitig senkte L3Harris das Ziel für den freien Cashflow im Jahr 2028 von 3,5 auf 3 Milliarden US-Dollar. Das spiegelt die hohen Investitionen in neue Produktionskapazitäten wider.
Zudem kam es zuletzt zu Lieferengpässen bei Komponenten im Kommunikationsgeschäft, die laut Management weitgehend behoben sind.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities LLC, Analyst Seth Seifman. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel ist in der Übersicht nicht genannt. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
L3Harris Technologies, Inc. (LHX): Kaufen.
- Quelle
- Empfehlung von Seth Seifman, Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:06 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:06 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Seth Seifman, Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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