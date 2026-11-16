L3Harris-Aktie: J.P.-Morgan-Analyst Seth Seifman bleibt bei „Overweight“ – Rekord-Auftragsbestand, Kursziel nicht genannt

L3Harris liefert Kommunikationstechnik, Sensoren, Satellitensysteme und über seine Tochter Aerojet Rocketdyne Raketenantriebe. Die Aktienanalyse von J.P. Morgan bleibt angesichts der hohen Verteidigungsnachfrage positiv.

Vorstandschef Sam Mehta will die Nachfrage nun konsequent in Umsatz umwandeln.