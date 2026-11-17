Ein Auftragsbestand wie nie zuvor: BofA-Analyst Ronald Epstein bestätigt für die L3Harris-Aktie das Rating „Buy“ und das Kursziel von 375 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 261,75 US-Dollar vom 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 43 Prozent.
L3Harris-Aktie: Aufträge für 19 Milliarden Dollar in einem Quartal – BofA sieht über 40 Prozent Potenzial
L3Harris hat seinen Auftragsbestand auf einen Rekordwert getrieben und die Prognose erhöht. BofA-Analyst Ronald Epstein bleibt bei „Buy“ für die L3Harris-Aktie.
Steckbrief
- Unternehmen
- L3Harris Technologies, Inc.
- Handelssymbol
- LHX (NYSE)
- Analyst
- Ronald Epstein
- Bank
- BofA Securities
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 375 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht vom 17.11.2026
BofA Securities zur L3Harris-Aktie
Rekord-Auftragsbestand – Epstein bleibt beim Kauf
Ronald Epstein hält an seiner Kaufempfehlung fest. Der US-Rüstungskonzern wächst mit voller Auftragslage.
L3Harris liefert Satelliten, Funktechnik, Sensoren und über Aerojet Rocketdyne Raketenantriebe. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 7 Prozent auf 6,06 Milliarden US-Dollar, der Gewinn je Aktie um 33 Prozent auf 3,28 US-Dollar.
Die Auftragseingänge erreichten 19,3 Milliarden US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von BofA-Analyst Ronald Epstein zu lesen ist:
Rekord-Auftragsbestand
Der Auftragsbestand stieg auf 53,2 Milliarden US-Dollar.
Hohe Nachfrage
Das Verhältnis von Aufträgen zu Umsatz lag bei 3,2.
Mehr Cash
Der freie Mittelzufluss stieg um 195 Prozent auf 1,3 Milliarden US-Dollar.
Prognose erhöht
L3Harris hob die Gewinnprognose für 2026 auf 12,25 bis 12,35 US-Dollar je Aktie an.
Jetzt muss die Umsetzung folgen
Das Management will die hohen Aufträge nun in Umsatz umwandeln. Die Umsatzprognose für 2026 liegt bei 23,5 bis 23,7 Milliarden US-Dollar.
Die Verschuldung lag zum Quartalsende bei 11,0 Milliarden US-Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist BofA Securities, Inc., Analyst Ronald Epstein. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 375 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: business.bofa.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
L3Harris Technologies, Inc. (LHX): Kaufen, Kursziel 375,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Ronald Epstein, Aktienanalyst, BofA Securities, Inc. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:31 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:31 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Ronald Epstein, Aktienanalyst, BofA Securities, Inc..
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