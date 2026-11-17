In Israel hat sich die politische Machtbalance am Dienstagabend sichtbar verschoben. Das Parlament wählte Matan Kahana von der Partei Yashar mit 66 Stimmen zum neuen Knesset-Sprecher, der Likud-Kandidat Ofir Katz kam laut i24NEWS und AP auf 52 Stimmen. Damit verliert das Lager von Benjamin Netanyahu die Kontrolle über die Tagesordnung des Parlaments – ein Signal, das Anleger am Mittwoch bei Schekel, israelischen Staatsanleihen und Aktien wie der Elbit Systems Aktie (ESLT) und der Teva Aktie (TEVA) einpreisen dürften.
Die Abstimmung fiel nach Handelsschluss in Tel Aviv. Eine unmittelbare Marktreaktion auf das Ergebnis lag bei Redaktionsschluss deshalb noch nicht vor.