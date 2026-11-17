Bei der Wahl am 27. Oktober verlor Netanyahus rechter Block laut Outlook India und IBTimes seine Mehrheit: Er kam auf 53 der 120 Sitze, die zionistischen Oppositionsparteien auf 48, die arabisch geführten Parteien auf 19. Präsident Isaac Herzog beauftragte am 8. November Gadi Eisenkot, Chef der Partei Yashar, mit der Regierungsbildung.

Den bisherigen Sprecher Amir Ohana (Likud), seit 2022 im Amt, abzulösen, war für Eisenkot der erste Schritt. Laut Brussels Signal wollte er keine Regierung vereidigen lassen, solange ein Netanyahu-Vertrauter das Parlament leitet. Die Debatte vor der Abstimmung dauerte laut AP rund sieben Stunden. Ynet berichtet, beide Lager hätten sich nach stundenlangen Verhandlungen geeinigt, einen langen Filibuster zu vermeiden; im Gegenzug verzichtete Eisenkots Block darauf, die Rücknahme der Justizreform bis Montag voranzutreiben.

Kahana bekam laut i24NEWS alle 66 Stimmen aus dem Oppositionsblock – also auch die der arabisch geführten Parteien. In seiner Antrittsrede versprach er, Sprecher für alle Bürger zu sein.