Der wichtigste Satz steht unscheinbar im Bericht: Der Zuwachs beim Auftragsbestand im Quartal stammt nach Angaben von Elbit vor allem aus Europa. Rund 74 Prozent der Aufträge im Wert von 33,0 Mrd. Dollar kommen von Kunden außerhalb Israels. Im dritten Quartal stand Europa bereits für 556,9 Mio. Dollar oder knapp ein Viertel des Umsatzes.

Die Liste der jüngsten Aufträge liest sich wie ein Spiegel der europäischen Sicherheitslage. Allein am 12. November meldete Elbit einen Vertrag über rund 260 Mio. Dollar mit einem nicht genannten europäischen Nato-Mitglied über Raketenartilleriesysteme vom Typ PULS samt Munition. Bereits im Oktober kam ein Auftrag über etwa 235 Mio. Dollar für Raketen und PULS-Systeme von einem europäischen Kunden hinzu. PULS ist bereits in den Niederlanden, Dänemark und Griechenland im Einsatz oder bestellt.