Während Europas Regierungen Milliarden für ihre Armeen mobilisieren, füllen sich die Auftragsbücher eines Konzerns, den viele deutsche Anleger kaum auf dem Zettel haben. Die Elbit Systems Aktie (Handelssymbol: ESLT, ISIN: IL0010811243) legte am Dienstag in Tel Aviv kräftig zu, nachdem der israelische Rüstungs- und Elektronikkonzern Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt hatte. Die Botschaft: mehr Umsatz, höhere Margen und ein Auftragsbestand auf Rekordniveau – und das Wachstum kommt zunehmend aus Europa.
Elbit-Systems-Aktie: Rekord-Auftragsbestand von 33 Mrd. Dollar – Europa rüstet, Elbit liefert
Die Elbit Systems Aktie springt in Tel Aviv um rund 6 %: Umsatz +17 % auf 2,25 Mrd. Dollar, Auftragsbestand auf Rekord von 33 Mrd. Dollar – getrieben vor allem von Europa.
Steckbrief
- Unternehmen
- Elbit Systems Ltd.
- Handelssymbol
- ESLT (Tel Aviv, Nasdaq)
- ISIN
- IL0010811243
- Kurs Tel Aviv
- +6,4 % auf 2.381 Schekel
- Dividende
- 1,00 $ je Aktie, Zahlung am 04.01.2027
Stand: 17.11.2026, Unternehmensangaben; Kurs Tel Aviv 13:22 Uhr MEZ laut TheMarker
ESLTESLT
Quartalszahlen
Wie fielen die Quartalszahlen von Elbit Systems aus?
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 17 Prozent auf 2,252 Mrd. US-Dollar. Das operative Ergebnis nach US-Bilanzierungsregeln kletterte auf 232,5 Mio. Dollar, die Marge von 8,9 auf 10,3 Prozent.
Unter dem Strich verdiente Elbit 177,9 Mio. Dollar nach 133,4 Mio. Dollar im Vorjahr, je Aktie 3,70 Dollar. Bereinigt um Sondereffekte stieg der Gewinn je Aktie von 3,35 auf 4,36 Dollar. Der freie Cashflow lag im Quartal laut Unternehmen bei 276 Mio. Dollar. Vorstandschef Bezhalel Machlis sprach von einem weiteren starken Quartal mit Wachstum im hohen Zehnerbereich und steigenden Margen. Sein Satz des Tages: „Backlog increased to a record level of $33 billion.“ Sinngemäß: Der Auftragsbestand ist auf das Rekordniveau von 33 Mrd. Dollar gestiegen.
Gegenüber den Erwartungen fällt das Bild solide aus: Laut Investing.com lag der Umsatz im Rahmen der Prognosen von rund 2,25 Mrd. Dollar, der Gewinn je Aktie mit 3,70 Dollar leicht über den erwarteten 3,65 Dollar. Die israelische Wirtschaftszeitung Globes sprach beim bereinigten Gewinn von einem Wert deutlich über den Analystenschätzungen.
|Sparte
|Q3 2026
|Q3 2025
|Veränderung
|Aerospace
|498,9 Mio. $
|477,7 Mio. $
|+4 %
|C4I und Cyber
|269,7 Mio. $
|243,3 Mio. $
|+11 %
|ISTAR und EW
|449,7 Mio. $
|340,7 Mio. $
|+32 %
|Land und Munition
|758,7 Mio. $
|593,7 Mio. $
|+28 %
|TSDEF (USA)
|446,7 Mio. $
|407,7 Mio. $
|+10 %
Quelle: Elbit Systems, Ergebnis Q3 2026
Europa als Wachstumsmotor
Warum profitiert die Elbit Systems Aktie von Europas Aufrüstung?
Der wichtigste Satz steht unscheinbar im Bericht: Der Zuwachs beim Auftragsbestand im Quartal stammt nach Angaben von Elbit vor allem aus Europa. Rund 74 Prozent der Aufträge im Wert von 33,0 Mrd. Dollar kommen von Kunden außerhalb Israels. Im dritten Quartal stand Europa bereits für 556,9 Mio. Dollar oder knapp ein Viertel des Umsatzes.
Die Liste der jüngsten Aufträge liest sich wie ein Spiegel der europäischen Sicherheitslage. Allein am 12. November meldete Elbit einen Vertrag über rund 260 Mio. Dollar mit einem nicht genannten europäischen Nato-Mitglied über Raketenartilleriesysteme vom Typ PULS samt Munition. Bereits im Oktober kam ein Auftrag über etwa 235 Mio. Dollar für Raketen und PULS-Systeme von einem europäischen Kunden hinzu. PULS ist bereits in den Niederlanden, Dänemark und Griechenland im Einsatz oder bestellt.
Auch Deutschland ist Kunde: Gemeinsam mit dem Panzerbauer KNDS hat Elbit im März das Gemeinschaftsunternehmen EuroPULS gegründet; die Bundeswehr führt das System laut dem Fachmagazin ESUT als „MARS 3“ ein, die ersten Systeme sollen 2027 geliefert werden. Bloomberg hatte im März über ein mögliches Geschäft mit rund 500 Werfern im Wert von etwa 6 Mrd. Euro berichtet – Elbit wollte das nicht kommentieren.
Kurs und Bewertung
Wie hat die Elbit-Aktie reagiert – und wie teuer ist sie?
In Tel Aviv stieg die Aktie laut der Finanzseite TheMarker bis zum frühen Nachmittag um 6,4 Prozent auf 2.381 Schekel. An der Nasdaq hatte sie am Montag 3,7 Prozent tiefer bei 680,74 Dollar geschlossen. Laut Investing.com liegt der Kurs über zwölf Monate rund 35 Prozent im Plus, über drei Monate allerdings gut 8 Prozent im Minus. Billig ist das Papier nicht: GuruFocus beziffert das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der vergangenen zwölf Monate auf gut 53.
Kursziel der Analysten
Was sagen Analysten zur Elbit Systems Aktie?
Vor den Zahlen waren die Analysten zurückhaltend. Laut stockanalysis.com lautet das Konsensvotum von sechs Analysten „Halten“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 802 Dollar. Morgan Stanley bestätigte Mitte Oktober „Hold“ mit einem Ziel von 850 Dollar, Jefferies senkte Anfang Oktober sein Ziel auf 790 Dollar („Hold“). Die Bank of America sieht die Aktie mit „Buy“ und einem Kursziel von 960 Dollar, J.P. Morgan mit „Hold“ und 885 Dollar.
Häufige Fragen zur Elbit-Systems-Aktie
Wie hoch ist der Auftragsbestand von Elbit Systems? Zum 30. September 2026 lag er auf dem Rekordwert von 33,0 Mrd. US-Dollar, rund 74 Prozent davon von Kunden außerhalb Israels.
Wie viel Umsatz machte Elbit im dritten Quartal? 2,252 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 17 Prozent.
Zahlt Elbit Systems eine Dividende? Ja, 1,00 US-Dollar je Aktie; Stichtag ist der 21. Dezember 2026, ausgezahlt wird am 4. Januar 2027.
Wo wird die Elbit-Aktie gehandelt? An der Börse Tel Aviv und an der Nasdaq unter dem Kürzel ESLT, in Deutschland unter anderem in Frankfurt unter EB2.
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