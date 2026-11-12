IONOS Aktie: Hedgefonds zieht sich deutlich zurück - jetzt kommt neue Fantasie in den Cloud-Spezialisten!

Besonders interessant ist die Entwicklung der Netto-Leerverkaufsposition im jüngsten Verlauf. Am 10. November 2026 lag das Engagement von Covalis Capital noch bei 0,69 Prozent. Bereits am 11. November erfolgte die Reduzierung auf 0,59 Prozent. Damit hat der Hedgefonds innerhalb eines Tages einen erheblichen Teil seiner zuvor gemeldeten Netto-Short-Position abgebaut. Die Position liegt nun auch unter dem am 24. September 2026 gemeldeten Stand von 0,77 Prozent. Gegenüber diesem Niveau ergibt sich ein Rückgang um 0,18 Prozentpunkte beziehungsweise rund 23,4 Prozent. Das deutet auf eine spürbare Verringerung des negativen Engagements dieses Investors hin. Allerdings lässt sich aus den Positionsmeldungen allein nicht ableiten, ob Covalis Capital grundsätzlich optimistischer für IONOS geworden ist. Institutionelle Investoren können Short-Positionen auch zur Absicherung anderer Engagements einsetzen. Dennoch ist die Entwicklung bemerkenswert: Der Hedgefonds hält inzwischen eine deutlich kleinere negative Position als noch vor wenigen Wochen.