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Ionis Pharmaceuticals Aktie: Oppenheimer warnt vor schleppendem Tryngolza-Start - Kursziel sinkt

aktiencheck.de Redaktion 11.11.2026, 14:51 1 Min. Oppenheimer

Durchwachsene Quartalszahlen und ein schleppender Marktstart von Tryngolza sorgen für Ernüchterung, während andere Geschäftsbereiche Wachstum zeigen. Auch mögliche Konkurrenzprodukte erhöhen den Druck. Kann die Ionis Pharmaceuticals Aktie dennoch wieder überzeugen?

Bild: Ionis Pharmaceuticals Inc.

Justin Kim, Analyst von Oppenheimer, wiederholt das Rating "outperform" für die Aktie von Ionis Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US4622221004, WKN: A2ACMZ, Ticker-Symbol: ISI, NASDAQ-Symbol: IONS) mit einem von 85 auf 70 USD reduzierten Kursziel. Ionis habe gemischte Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt, erkläre Oppenheimer. Der schwache Marktstart von Tryngolza zur Behandlung schwerer Hypertriglyzeridämie (sHTG) habe das Wachstum in anderen Geschäftsbereichen überschattet und gleichzeitig das Interesse am Neurologiebereich verstärkt. Das Management führe die langsamere Marktdurchdringung auf das Verschreibungsverhalten der Ärzte, Hürden bei der Kostenerstattung sowie die Nutzung des Quick-Start-Programms zurück. Darüber hinaus berücksichtige Oppenheimer auch den potenziellen Wettbewerb durch Plozasiran. Ionis Pharmaceuticals Einschätzung im Überblick: Kursziel: ⬇️ 70 USD (zuvor: 85 USD)

Rating: 🟢 "outperform" (unverändert)

Analyst: 🏛️ Justin Kim, Oppenheimer | 10.11.2026 Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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