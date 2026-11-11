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Ionis Pharmaceuticals Aktie: Cash-Break-even erst 2029 – Kursziel sinkt

aktiencheck.de Redaktion 11.11.2026, 15:51 1 Min. Goldman Sachs

Goldman Sachs senkt das Kursziel für Ionis Pharmaceuticals auf 41 USD, während Markteinführungsrisiken und ein späterer Cash-Break-even die Aussichten belasten.

Bild: Julia Koblitz / Unsplash

Die Analysten von Goldman Sachs haben das Kursziel für die Aktie von Ionis Pharmaceuticals (ISIN: US4622221004, WKN: A2ACMZ, Ticker: IONS) von 58 auf 41 USD gesenkt und das Votum auf "neutral" belassen. Ionis sehe sich kurzfristig mit Gegenwind bei der Markteinführung spezialisierter Herz-Kreislauf-Medikamente sowie mit Unsicherheiten hinsichtlich des Wettbewerbs im Vorfeld der erwarteten Markteinführung von Redemplo im zweiten Halbjahr 2027 konfrontiert. Zugleich falle das Spitzenumsatzpotenzial von Tryngolza geringer aus, und das Erreichen des Cash-Break-even verschiebe sich auf 2029. Potenzial für positive Überraschungen würden dagegen die für das zweite Halbjahr 2027 erwarteten Phase-3-Daten zum Angelman-Syndrom, Fortschritte in der Entwicklungspipeline sowie Geschäftsentwicklungsaktivitäten bieten. Die Analysten von Goldman Sachs bestätigen für die Ionis Pharmaceuticals-Aktie das Rating "neutral" mit einem von 58 auf 41 USD gesenkten Kursziel. (Analyse vom 10.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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