Mehr Gewinn, mehr Dividende, mehr Rückkäufe – und trotzdem fällt die Aktie. Die Imperial Brands Aktie (Ticker IMB, ISIN GB0004544929) schloss am Dienstag an der Londoner Börse 1,98 Prozent tiefer bei 2.918 Pence; an der Börse Stuttgart kostete sie am Abend um 21:55 Uhr 35,27 Euro. Der britische Tabakkonzern, Mutter des Hamburger Zigarettenherstellers Reemtsma, legte solide Jahreszahlen vor, kündigte aber gleichzeitig an, bis 2030 bis zu 4.600 Stellen abzubauen und das Werk im niedersächsischen Langenhagen zu schließen. Diese Imperial Brands Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Umbau steckt, wie günstig die Aktie bewertet ist und was die Imperial Brands Aktienprognose jetzt bestimmt.
Imperial Brands Aktienanalyse: Bis zu 4.600 Jobs weg, Werk Langenhagen schließt, 1,5 Milliarden Pfund für Rückkäufe – wie lange trägt das Tabak-Geschäftsmodell noch?
Imperial Brands hat den Gewinn zum sechsten Mal in Folge gesteigert und kündigt zugleich einen tiefen Umbau mit Tausenden Stellenstreichungen an. Die Imperial Brands Aktie gab trotzdem nach. Unsere Imperial Brands Aktienanalyse ordnet Zahlen, Dividende, Bewertung und Analystenstimmen ein und zeigt, woran sich die Imperial Brands Aktienprognose entscheidet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Imperial Brands PLC, Bristol
- Ticker / ISIN
- IMB / GB0004544929
- Kurs Börse Stuttgart
- 35,27 Euro (−1,12 %)
- Index
- FTSE 100
- Konzernchef
- Lukas Paravicini (seit Oktober 2025)
- Dividende
- 166,72 Pence je Aktie (Geschäftsjahr 2026)
- Nächster Ex-Tag
- 26. November 2026
Stand: 17.11.2026, Schlusskurs London und Börse Stuttgart 17.11.2026
Sechstes Plus in Folge
Der bereinigte operative Gewinn stieg um 3,6 Prozent auf 4,13 Milliarden Pfund, leicht über dem Konsens.
Tiefer Umbau
Bis zu 4.600 Stellen fallen bis 2030 weg, das Werk Langenhagen schließt, Kosten rund 740 Millionen Pfund.
Aktionäre profitieren
Dividende plus 4 Prozent, neues Rückkaufprogramm über 1,5 Milliarden Pfund.
Volumen schrumpfen
Der Zigarettenabsatz sank um 3,4 Prozent, in Europa sogar um 7,8 Prozent.
Der Auslöser
Was ist passiert – und warum streicht Imperial Brands Tausende Stellen?
Der Konzern verdient noch gut mit Zigaretten, bereitet sich aber auf eine Zukunft mit deutlich weniger Rauchern vor.
Der Umbau ist größer als erwartet. Bis 2030 sollen bis zu 4.600 Arbeitsplätze wegfallen, das sind 16 bis 18 Prozent der rund 25.800 Beschäftigten. 2.100 Stellen wurden bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr gestrichen, davon rund 700 durch zwei Werksschließungen. Besonders betroffen ist Deutschland: Die Zigarettenfabrik in Langenhagen bei Hannover schließt im kommenden Jahr, die Belastung dafür lag bereits bei 182 Millionen Pfund. Ein Werk in Taiwan wurde verkauft. Insgesamt kostet das Programm rund 740 Millionen Pfund, davon etwa 600 Millionen in bar. Ab 2030 soll es jährlich mindestens 320 Millionen Pfund einsparen. Setzen will das Management dabei auch auf künstliche Intelligenz und Software.
Konzernchef Lukas Paravicini, seit Oktober 2025 im Amt, will Imperial Brands nach eigenen Worten agiler, datengetriebener und effizienter machen. Gegenüber dem irischen Sender RTE betonte er, man sei sich der Folgen für die betroffenen Mitarbeiter voll bewusst. Für Aktionäre ist die Botschaft klar: Die Kostensenkungen sollen helfen, das Gewinnwachstum zu halten, während der Zigarettenabsatz weiter schrumpft.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Imperial Brands sein Geld? Preise rauf, Volumen runter
Imperial Brands ist der viertgrößte internationale Tabakkonzern. Zu den bekanntesten Marken gehören Davidoff, West, JPS und Gauloises; in Deutschland ist der Konzern über Reemtsma präsent. Das Geschäftsmodell ist simpel: Die Zahl der verkauften Zigaretten sinkt Jahr für Jahr, Preiserhöhungen gleichen das mehr als aus. Im abgelaufenen Jahr stiegen die Preise um 5,1 Prozent, der Absatz fiel um 3,4 Prozent auf 180,6 Milliarden Stück. Neue Produkte wie E-Zigaretten, Tabakerhitzer und Nikotinbeutel (Next Generation Products) wuchsen um 11,4 Prozent auf 419 Millionen Pfund Nettoumsatz, schreiben aber noch Verluste. Ab dem neuen Geschäftsjahr fasst der Konzern sie mit Zigarren und Feinschnitt in einer neuen Sparte „Smokeless“ zusammen.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen und wie günstig ist die Imperial Brands Aktie?
Im Geschäftsjahr 2026 (bis Ende September) steigerte Imperial Brands den bereinigten operativen Gewinn um 3,6 Prozent auf 4,13 Milliarden Pfund, der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte dank der Rückkäufe um 8,3 Prozent auf 341,0 Pence. Beides lag leicht über der vom Unternehmen gesammelten Analystenschätzung. Berichtet sank der Gewinn je Aktie dagegen um 3,3 Prozent – belastet durch Restrukturierungskosten und einen Vergleich in einem US-Rechtsstreit über 313 Millionen Pfund. Der freie Cashflow erreichte 2,6 Milliarden Pfund, die Verschuldung liegt beim Zweifachen des operativen Ergebnisses vor Abschreibungen und damit am unteren Ende des Zielkorridors.
|Kennzahl
|GJ 2026
|GJ 2025
|Veränderung
|Tabak- und NGP-Nettoumsatz
|8.506 Mio. £
|8.316 Mio. £
|+2,3 %
|Bereinigter operativer Gewinn
|4.130 Mio. £
|3.988 Mio. £
|+3,6 %
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|341,0 p
|315,0 p
|+8,3 %
|Berichteter Gewinn je Aktie
|242,9 p
|251,1 p
|−3,3 %
|Dividende je Aktie
|166,72 p
|160,32 p
|+4,0 %
|Bereinigte Nettoverschuldung
|8.786 Mio. £
|8.406 Mio. £
|–
Geschäftsjahr bis 30. September. Bereinigt = ohne Sondereffekte laut Unternehmen. kWk = zu konstanten Wechselkursen.
Quelle: Imperial Brands, Jahresergebnis vom 17. November 2026
Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet das Management ein ähnliches Gewinnwachstum wie zuletzt, stärker im zweiten Halbjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll mindestens im hohen einstelligen Prozentbereich zulegen, der freie Cashflow mindestens 2,2 Milliarden Pfund erreichen. Im ersten Halbjahr belasten ein Angriff auf einen Standort in der Ukraine und die höhere deutsche Tabaksteuer. Die Bewertung bleibt niedrig: Auf Basis des Konsensgewinns 2027 von 363,9 Pence ergibt sich ein KGV von rund 8, die Dividendenrendite liegt bei rund 5,7 Prozent. Rechnet man die Rückkäufe hinzu, fließen den Aktionären jährlich rund 3 Milliarden Pfund zu – gut 13 Prozent des Börsenwerts.
|Kennzahl
|Wert
|KGV auf Basis GJ 2026 (bereinigt)
|rund 8,6
|KGV auf Basis Konsens GJ 2027
|rund 8,0
|Dividendenrendite
|rund 5,7 %
|Aktienrückkauf GJ 2027
|1,5 Mrd. £
|Freier Cashflow GJ 2027 (Ziel)
|mind. 2,2 Mrd. £
Kennzahlen auf Basis des Schlusskurses von 2.918 Pence am 17.11.2026 (eigene Rechnung). Konsens vom Unternehmen gesammelt, Stand 2.11.2026.
Quelle: Imperial Brands; eigene Rechnung
Die Analysten
Was sagen Analysten zur Imperial Brands Aktienprognose?
Die Analysten sehen die Imperial Brands Aktie mehrheitlich positiv. Laut MarketScreener lautet der Konsens von 13 Analysten „Outperform“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 31,98 Pfund und damit knapp 10 Prozent über dem Schlusskurs vom Dienstag. Die jüngsten Kursziele reichen von 27 bis 36 Pfund. Reaktionen der Analysten auf die Jahreszahlen und den Umbau standen am Mittwochmorgen noch aus. Alle Angaben sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose der Redaktion.
Charttechnik
Wie steht die Imperial Brands Aktie charttechnisch da?
Eine aktuelle charttechnische Analyse von Drittanbietern lag bis Redaktionsschluss nicht vor; die folgende Einordnung ist eine Einschätzung der Redaktion auf Basis der Kursspannen. In Euro bewegte sich die Aktie in den vergangenen zwölf Monaten zwischen 28,42 Euro (September) und 38,38 Euro (Februar). Mit rund 35 Euro liegt sie damit im oberen Drittel dieser Spanne, nachdem sie sich seit dem Herbsttief deutlich erholt hat. Auf Jahressicht liegt die Aktie laut ii rund 6 Prozent im Minus, während der FTSE 100 um 12 Prozent zulegte; über drei Jahre steht dagegen ein Plus von 61 Prozent. Der Ex-Dividenden-Tag am 26. November dürfte den Kurs rechnerisch um die Ausschüttung von 41,68 Pence drücken. Eine Prognose der Redaktion ist damit nicht verbunden.
Chancen und Risiken
Was spricht für, was gegen die Imperial Brands Aktie?
Die Szenarien
Imperial Brands Aktienprognose: welche Wege der Markt diskutiert
Für die Imperial Brands Aktienprognose zeichnen sich drei Wege ab, wie sie am Markt diskutiert werden. Es handelt sich um eine Einordnung der Redaktion, nicht um eine eigene Kursprognose.
Szenario 1: Dividendenmaschine überzeugt
Die Einsparungen greifen, die Preise halten, und der Gewinn je Aktie wächst wie angekündigt. Dann könnte die Aktie Richtung Analystenkonsens und Jahreshoch tendieren.
Szenario 2: Seitwärts mit Ausschüttung
Der Markt bleibt skeptisch gegenüber dem schrumpfenden Kerngeschäft, die Aktie pendelt in ihrer Spanne. Anleger erhalten Dividende und Rückkäufe, aber wenig Kursfantasie.
Szenario 3: Volumen brechen schneller ein
Steuererhöhungen, Regulierung oder ein schwächeres erstes Halbjahr drücken stärker als erwartet. Dann rückt der untere Bereich der Zwölfmonatsspanne in den Blick.
Termine
Was Anleger bei der Imperial Brands Aktie jetzt beobachten sollten
Häufige Fragen zur Imperial Brands Aktienanalyse
Warum baut Imperial Brands Stellen ab?
Der Zigarettenabsatz sinkt, der Konzern will die Kosten bis 2030 um mindestens 320 Millionen Pfund im Jahr senken. Dazu fallen bis zu 4.600 Stellen weg, das Werk Langenhagen schließt.
Wie hoch ist die Dividende der Imperial Brands Aktie?
Für das Geschäftsjahr 2026 zahlt der Konzern 166,72 Pence je Aktie, ein Plus von 4 Prozent. Das entspricht rund 5,7 Prozent Rendite. Der nächste Ex-Tag ist der 26. November.
Wie günstig ist die Imperial Brands Aktie?
Auf Basis des Konsensgewinns 2027 liegt das KGV bei rund 8 (eigene Rechnung).
Was sagen Analysten zur Imperial Brands Aktienprognose?
Laut MarketScreener lautet der Konsens von 13 Analysten „Outperform“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 31,98 Pfund. Das sind Einschätzungen Dritter.
Was bedeutet der Umbau für Deutschland?
Die Zigarettenfabrik in Langenhagen bei Hannover wird im kommenden Jahr geschlossen; die Kosten dafür hat Imperial Brands bereits im Geschäftsjahr 2026 verbucht.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.