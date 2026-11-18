Eine aktuelle charttechnische Analyse von Drittanbietern lag bis Redaktionsschluss nicht vor; die folgende Einordnung ist eine Einschätzung der Redaktion auf Basis der Kursspannen. In Euro bewegte sich die Aktie in den vergangenen zwölf Monaten zwischen 28,42 Euro (September) und 38,38 Euro (Februar). Mit rund 35 Euro liegt sie damit im oberen Drittel dieser Spanne, nachdem sie sich seit dem Herbsttief deutlich erholt hat. Auf Jahressicht liegt die Aktie laut ii rund 6 Prozent im Minus, während der FTSE 100 um 12 Prozent zulegte; über drei Jahre steht dagegen ein Plus von 61 Prozent. Der Ex-Dividenden-Tag am 26. November dürfte den Kurs rechnerisch um die Ausschüttung von 41,68 Pence drücken. Eine Prognose der Redaktion ist damit nicht verbunden.