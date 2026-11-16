Freedom Broker habe das Kursziel für die Aktie von IAMGOLD Corp. (ISIN: CA4509131088, WKN: 899657, Ticker Symbol: IAL, NYSE-Symbol: IAG) von 22 auf 21,60 USD gesenkt, das Rating "buy" jedoch bestätigt. Nach Einschätzung des Finanzdienstleisters habe der kanadische Goldproduzent im dritten Quartal 2026 eine erfreuliche Geschäftsentwicklung gezeigt. Besonders positiv bewerte das Analysehaus die starke Generierung liquider Mittel, die steigende Verarbeitungseffizienz in der Goldmine Côté Gold sowie die soliden operativen Beiträge der Minen Essakane und Westwood. Obwohl die Goldproduktion bei Côté Gold weiterhin unter dem Vorjahresniveau gelegen habe, sehe Freedom Broker wichtige Fortschritte. Insbesondere der Wegfall der Gesteinszerkleinerung durch externe Dienstleister und die zunehmende Verarbeitungskapazität würden nach Ansicht der Analysten eine solide Grundlage für eine stärkere operative Entwicklung im Jahr 2027 schaffen.
IAMGold Aktie: Starke Cashflows und bessere Goldförderung machen Hoffnung auf 2027
Freedom Broker senkt Kursziel leicht
Zusätzliche positive Impulse verspreche sich Freedom Broker vom geplanten Rückkauf der Förderabgabe (Royalty) von Franco-Nevada. Dieser Schritt dürfte die Wirtschaftlichkeit der Côté-Goldmine weiter verbessern und IAMGOLD ermöglichen, künftig einen größeren Anteil der wirtschaftlichen Erträge aus dem Projekt selbst zu vereinnahmen. Darüber hinaus hebe Freedom Broker die deutlich gestärkte Bilanz des Goldproduzenten hervor. Die verbesserte Finanzlage schaffe zusätzlichen Spielraum, um weiterhin Kapital an die Aktionäre zurückzuführen und gleichzeitig in aussichtsreiche Wachstumsprojekte zu investieren.
Fazit: Trotz der leichten Kurszielsenkung bleibe Freedom Broker für IAMGOLD optimistisch. Die steigende Effizienz bei Côté Gold, die solide Cashflow-Entwicklung und die geplante Verbesserung der Minenwirtschaftlichkeit könnten die Grundlage für eine deutlich stärkere Geschäftsentwicklung im Jahr 2027 bilden, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 13.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.
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