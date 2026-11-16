IAMGold Aktie: Starke Cashflows und bessere Goldförderung machen Hoffnung auf 2027

Freedom Broker habe das Kursziel für die Aktie von IAMGOLD Corp. (ISIN: CA4509131088, WKN: 899657, Ticker Symbol: IAL, NYSE-Symbol: IAG) von 22 auf 21,60 USD gesenkt, das Rating "buy" jedoch bestätigt. Nach Einschätzung des Finanzdienstleisters habe der kanadische Goldproduzent im dritten Quartal 2026 eine erfreuliche Geschäftsentwicklung gezeigt. Besonders positiv bewerte das Analysehaus die starke Generierung liquider Mittel, die steigende Verarbeitungseffizienz in der Goldmine Côté Gold sowie die soliden operativen Beiträge der Minen Essakane und Westwood. Obwohl die Goldproduktion bei Côté Gold weiterhin unter dem Vorjahresniveau gelegen habe, sehe Freedom Broker wichtige Fortschritte. Insbesondere der Wegfall der Gesteinszerkleinerung durch externe Dienstleister und die zunehmende Verarbeitungskapazität würden nach Ansicht der Analysten eine solide Grundlage für eine stärkere operative Entwicklung im Jahr 2027 schaffen.