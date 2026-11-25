Der Goldpreis fiel am Morgen auf 3.476 US-Dollar je Unze und damit auf den tiefsten Stand seit 14 Monaten. Dann setzten Käufe ein, gegen Mittag lag der Preis wieder nahe 3.500 Dollar. Minenaktien reagierten mit einer kräftigen Gegenbewegung. In Toronto zog der Materialsektor den S&P/TSX Composite nach einem Einbruch von mehr als 700 Punkten ins Plus. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht.