Gold dreht, und einer der großen kanadischen Produzenten zieht mit: Die IAMGOLD Aktie (ISIN: CA4509131088, WKN: 899657, Handelssymbol Toronto: IMG, deutsches Handelssymbol: IAL, US-Handelssymbol: IAG) gehört mit einem Plus von 4,74 Prozent zu den S&P/TSX Composite Gewinnern am Mittwoch. Der Kurs steigt um 1,03 Dollar auf 22,76 kanadische Dollar.
IAMGOLD Aktie: S&P/TSX Composite Gewinner – Côté-Betreiber legt 4,7 Prozent zu und holt sich Lizenzrechte zurück
Die IAMGOLD Aktie steigt in Toronto um 4,74 Prozent auf 22,76 kanadische Dollar und zählt zu den S&P/TSX Composite Gewinnern des Tages. Der Goldproduzent profitiert von der Wende beim Goldpreis. Operativ liegt der Konzern auf Kurs zu seinen Jahreszielen und kauft einen Teil der Lizenzabgabe auf seine Vorzeigemine zurück.
Die Gründe für den Kursgewinn
Erholung am Goldmarkt: was den S&P/TSX Composite Gewinner antreibt
Der Goldpreis fiel am Morgen auf 3.476 US-Dollar je Unze und damit auf den tiefsten Stand seit 14 Monaten. Dann setzten Käufe ein, gegen Mittag lag der Preis wieder nahe 3.500 Dollar. Minenaktien reagierten mit einer kräftigen Gegenbewegung. In Toronto zog der Materialsektor den S&P/TSX Composite nach einem Einbruch von mehr als 700 Punkten ins Plus. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht.
Gegenbewegung im Goldsektor
Nach den Verlusten der Vortage kehrten Käufer zu den Produzenten zurück.
Jahresziele in Reichweite
Mit den Zahlen vom 5. November bestätigte IAMGOLD, auf Kurs zur Jahresprognose zu sein.
Mehr Ertrag aus Côté
Der Konzern kauft die Hälfte einer Lizenzabgabe von 7,5 Prozent auf die Côté-Mine zurück.
Einordnung
Côté ist der Dreh- und Angelpunkt
Die Mine Côté in Ontario ist das wichtigste Projekt des Konzerns. Bisher floss ein Teil der Erlöse als Lizenzabgabe an Franco-Nevada. Mit dem Rückkauf der Hälfte dieser Abgabe behält IAMGOLD künftig mehr vom geförderten Gold. Das stärkt die Ertragskraft, kostet aber zunächst Geld. Das Umfeld bleibt schwierig: Gold hat seit Jahresbeginn fast 19 Prozent verloren.
Häufige Fragen zur IAMGOLD Aktie
Warum ist die IAMGOLD Aktie S&P/TSX Composite Gewinner?
Die Aktie stieg um 4,74 Prozent auf 22,76 kanadische Dollar. Auslöser war die Erholung des Goldpreises vom tiefsten Stand seit 14 Monaten.
Liegt IAMGOLD im Plan für 2026?
Ja, mit den Zahlen vom 5. November bestätigte das Unternehmen, auf Kurs zur Jahresprognose zu sein.
Was hat es mit der Lizenzabgabe auf Côté auf sich?
IAMGOLD kauft die Hälfte einer Abgabe von 7,5 Prozent zurück, die bisher an Franco-Nevada ging.
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