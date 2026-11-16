Huthis 60 Kilometer vor Aden: Jemens Regierung räumt Bab al-Mandab – die zweite Meerenge der Weltwirtschaft wackelt

Wie nah sind die Huthis an Aden?

Laut AFP-Quellen aus Militär und Regierung rund 60 Kilometer (Stand 15. November 2026).

Warum ist Bab al-Mandab so wichtig?

Die Meerenge verbindet das Rote Meer mit dem Golf von Aden. Wer den Suezkanal nutzt, muss sie passieren.

Was bedeutet das für den Ölpreis?

Zusätzliche Risiken für Seewege können Preise stützen. Derzeit überwiegt am Ölmarkt aber das hohe Angebot.