Während die Welt auf die Straße von Hormus schaut, verschiebt sich an der zweiten großen Meerenge des Nahen Ostens die Macht. Die proiranische Huthi-Miliz ist nach Angaben aus jemenitischen Militär- und Regierungskreisen bis auf 60 Kilometer an die Hafenstadt Aden herangerückt, den Sitz der international anerkannten Regierung. Laut AFP haben die Huthis die Bezirke al-Makatira und al-Madariba eingenommen. Zuvor hatte die von einer saudisch geführten Militärkoalition unterstützte Regierung den Abzug ihrer Truppen von der Meerenge Bab al-Mandab abgeschlossen. Die Soldaten sollen nun Aden und die umliegenden Provinzen sichern. Rund um die Stadt werden Sandsäcke gestapelt und Tunnel gegraben.
Huthis 60 Kilometer vor Aden: Jemens Regierung räumt Bab al-Mandab – die zweite Meerenge der Weltwirtschaft wackelt
Die proiranische Huthi-Miliz rückt auf Aden vor, den Sitz der international anerkannten Regierung im Jemen. Die von Saudi-Arabien unterstützten Truppen haben sich von der Meerenge Bab al-Mandab zurückgezogen und heben um Aden Gräben aus. Während am Golf der Iran-Krieg tobt, gerät damit auch der Zugang zum Roten Meer unter Kontrolle der Huthis. Die Analyse: Was in Jemen passiert, warum das für Welthandel, Reedereien und Ölpreis zählt.
Die Lage
Ein Blitzvorstoß an die Küste
Die Huthis hatten in einer Blitzoffensive bereits große Teile der strategisch und wirtschaftlich wichtigen Küste an der Meerenge eingenommen. Mit dem Rückzug der Regierungstruppen können sie ihre Kontrolle dort weiter festigen. In den vergangenen Wochen griffen sie Aden mehrfach an, am 15. Oktober zielten sie auf den Präsidentenpalast. Seit die Miliz 2014 die Hauptstadt Sanaa eroberte, regiert die anerkannte Regierung aus Aden. Fällt die Stadt, verlöre sie ihr letztes großes Machtzentrum.
Warum das zählt
Das Tor zum Suezkanal
Bab al-Mandab, das „Tor der Tränen“, ist nur rund 30 Kilometer breit. Durch die Meerenge zwischen Jemen und Dschibuti muss jedes Schiff, das zwischen Europa und Asien den Suezkanal nutzt.
Die Huthis haben bereits seit Ende 2023 immer wieder Handelsschiffe im Roten Meer angegriffen. Viele große Reedereien schickten ihre Containerschiffe daraufhin um das Kap der Guten Hoffnung – ein Umweg von mehreren tausend Seemeilen, der Frachtraten, Lieferzeiten und Versicherungsprämien in die Höhe trieb. Kontrollieren die Huthis nun auch die Küstenlinie an der Meerenge dauerhaft, dürfte eine Rückkehr der Schifffahrt ins Rote Meer noch weiter in die Ferne rücken.
Hinzu kommt der Iran-Krieg, der seit rund acht Monaten andauert. Am Golf meldeten die Revolutionsgarden am Wochenende Angriffe und Minen in der Straße von Hormus, mit der USS Theodore Roosevelt ist ein dritter US-Flugzeugträger in der Region eingetroffen. Damit stehen beide zentralen Seewege der Region – Hormus und Bab al-Mandab – gleichzeitig unter Druck. Dass der Ölpreis trotzdem nachgibt, liegt am wachsenden Angebotsüberschuss: Brent kostete am Montagmorgen 95,74 Dollar je Barrel.
Das große Bild
Ein Krieg mit vielen Fronten
Der Vormarsch im Jemen zeigt, wie eng die Konflikte der Region verflochten sind. Iran und seine Verbündeten setzen die USA und die Golfstaaten an mehreren Stellen zugleich unter Druck. Saudi-Arabien, das seit Jahren die Regierung in Aden unterstützt, muss abwägen, ob es militärisch nachlegt oder einen Ausgleich sucht. Für die Weltwirtschaft geht es um mehr als Öl: Über die Route durch das Rote Meer läuft ein großer Teil des Containerhandels zwischen Asien und Europa – und damit Lieferketten für Autoteile, Elektronik und Konsumgüter.
Häufige Fragen zur Lage im Jemen
Wie nah sind die Huthis an Aden?
Laut AFP-Quellen aus Militär und Regierung rund 60 Kilometer (Stand 15. November 2026).
Warum ist Bab al-Mandab so wichtig?
Die Meerenge verbindet das Rote Meer mit dem Golf von Aden. Wer den Suezkanal nutzt, muss sie passieren.
Was bedeutet das für den Ölpreis?
Zusätzliche Risiken für Seewege können Preise stützen. Derzeit überwiegt am Ölmarkt aber das hohe Angebot.
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