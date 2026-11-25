Der KI-Handel verbindet Chip-Hersteller, Zulieferer und Transporteure. In der Wertschöpfungskette stehen Halbleiter- und Ausrüstungswerte wie Infineon Aktie, ASML Aktie, Siltronic Aktie und SUSS MicroTec Aktie, die am Mittwoch im globalen Chip-Ausverkauf unter Druck standen, auf der einen Seite; Container- und Logistikwerte wie die Hapag-Lloyd Aktie sowie die DHL Aktie auf der anderen. Nach Einschätzung der Redaktion – nicht belegt – hängt das Handelswachstum damit stärker von wenigen Branchen ab als in früheren Zyklen: Ein Rückschlag bei den KI-Investitionen träfe Hersteller und Transporteure gleichzeitig. Die Kursbewegungen des Tages zeigen die Nervosität: Der Nikkei fiel in Asien um 2,85 Prozent auf 56.970,59 Punkte.