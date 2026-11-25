Der Welthandel wächst schneller als gedacht – und der Motor sitzt in den Rechenzentren: Laut Welthandelsorganisation WTO gehen 47 Prozent des wertmäßigen Handelswachstums im ersten Halbjahr 2026 auf KI-bezogene Güter zurück, obwohl diese nur 14,8 Prozent des Handels ausmachen. Ein Mittagsüberblick von Dow Jones vom 25. November berichtet, die Handelsströme hätten in den drei Monaten bis September stark zugenommen, getrieben von KI-Gütern.
Welthandel: KI-Güter treiben 47 Prozent des Wachstums – wie lange trägt der Chip-Boom Hapag-Lloyd Aktie und Exportwerte?
Trotz Zöllen und Iran-Krieg legt der Welthandel zu: Die WTO erwartet 2026 ein Plus von 3,9 Prozent, getragen von KI-Gütern wie Chips und Servern. Was das für Hapag-Lloyd Aktie, DAX und Exportwerte heißt und wo die Risiken liegen.
Für Anleger verbindet das Thema Politik und Börse: Die USA wollen laut Reuters (25. November, 10:26 Uhr) Ergebnisse einer Untersuchung zu industriellen Überkapazitäten bei 16 Handelspartnern, darunter China und die EU, veröffentlichen; Börsianer fürchten neue Strafzölle. Der DAX (ISIN DE0008469008) lag laut Reuters um 10:26 Uhr bei 25.084 Punkten (+0,3 Prozent). Für die Hapag-Lloyd Aktie (ISIN DE000HLAG475, Xetra: HLAG) und andere Logistik- und Exportwerte sind Handelsvolumen und Zollpolitik zentrale Treiber. Ein aktueller Kurs von Hapag-Lloyd konnte nicht belegt werden und fehlt deshalb.
Die WTO-Zahlen
Wie stark wächst der Welthandel 2026 und 2027?
|Kennzahl
|Aktuell
|März-Prognose
|Warenhandel 2026
|+3,9 %
|+1,9 %
|Warenhandel 2027
|+4,1 %
|+2,6 %
|Dienstleistungshandel 2026
|+3,3 %
|+4,8 %
Warenhandelsvolumen, Prognose-Update vom 8. Oktober 2026 gegenüber der Prognose vom März.
Quelle: Börsen-Zeitung, 08.10.2026, 13:00 Uhr
Die WTO hat ihre Prognose für den Warenhandel 2026 damit verdoppelt, während der Dienstleistungshandel schwächer ausfällt als erwartet. Der wertmäßige Anstieg KI-bezogener Güter lag im ersten Halbjahr bei 67 Prozent im Jahresvergleich. Ein Teil davon ist ein Preiseffekt: Die Importpreise für KI-Güter stiegen laut EZB-Schätzung im ersten Halbjahr um 20 bis 30 Prozent. Europa trug 10,6 Prozent der KI-Güterexporte des Jahres 2025 bei.
Zölle und Geopolitik
Bremsen Zölle und der Iran-Krieg den Handel?
Bislang weniger als befürchtet: Die WTO hat festgestellt, dass US-Zölle den Handel meist nur umgelenkt und weniger gebremst haben. Zugleich belastet der Iran-Krieg Energie- und Düngemittelpreise; die Rohölexporte aus dem Mittleren Osten fielen im ersten Halbjahr um rund 24 Prozent, bei Flüssigerdgas um fast 50 Prozent. Neue Zolldrohungen der US-Regierung bergen deshalb ein doppeltes Risiko: Sie treffen einen Handel, der vom KI-Boom abhängt – und der nach WTO-Warnung selbst erheblich leiden könnte, falls die KI-Investitionen nachlassen.
Der Kampf um die 25.000 Punkte ist noch nicht ausgefochten
Das große Bild
Welche Aktien hängen am KI-Handel?
Der KI-Handel verbindet Chip-Hersteller, Zulieferer und Transporteure. In der Wertschöpfungskette stehen Halbleiter- und Ausrüstungswerte wie Infineon Aktie, ASML Aktie, Siltronic Aktie und SUSS MicroTec Aktie, die am Mittwoch im globalen Chip-Ausverkauf unter Druck standen, auf der einen Seite; Container- und Logistikwerte wie die Hapag-Lloyd Aktie sowie die DHL Aktie auf der anderen. Nach Einschätzung der Redaktion – nicht belegt – hängt das Handelswachstum damit stärker von wenigen Branchen ab als in früheren Zyklen: Ein Rückschlag bei den KI-Investitionen träfe Hersteller und Transporteure gleichzeitig. Die Kursbewegungen des Tages zeigen die Nervosität: Der Nikkei fiel in Asien um 2,85 Prozent auf 56.970,59 Punkte.
Was Anleger jetzt beobachten
Veröffentlichung der US-Untersuchung zu industriellen Überkapazitäten bei 16 Handelspartnern.
Entwicklung der KI-Investitionen und der Chip-Nachfrage nach dem Ausverkauf vom Mittwoch.
Zinsentscheid der Fed am 8./9. Dezember 2026 und der EZB im Dezember als Rahmen für Kapital- und Frachtmärkte.
Häufige Fragen zum Welthandel 2026
Wie stark wächst der Welthandel 2026? Die WTO erwartet für das Warenhandelsvolumen ein Plus von 3,9 Prozent, nach einer Märzprognose von 1,9 Prozent.
Welchen Anteil haben KI-Güter? Im ersten Halbjahr 2026 stehen sie für 47 Prozent des wertmäßigen Handelswachstums bei einem Handelsanteil von 14,8 Prozent.
Bremsen Zölle den Handel? Laut WTO haben US-Zölle den Handel bislang eher umgelenkt als gebremst.
Welche Aktien sind betroffen? Betroffen sind unter anderem Chip- und Ausrüstungswerte sowie Logistik- und Reedereiwerte wie die Hapag-Lloyd Aktie.
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