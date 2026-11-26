Die Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von Goldman Sachs vom 23.11.2026 ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, weshalb starke Quartalszahlen allein keine ausreichende Grundlage für eine positive Anlageentscheidung darstellen. Analyst Patrick Creuset erhöht das Kursziel von 90 auf 93 Euro, bestätigt jedoch das Rating "sell". Für Hapag-Lloyd sprechen die beeindruckende Ergebnisentwicklung im dritten Quartal, die erneut angehobene Jahresprognose, attraktive Frachtraten und strategische Wachstumsmöglichkeiten. Gegen die Aktie sprechen mögliche Überkapazitäten, die ausgeprägte Zyklik der Containerschifffahrt, volatile Transportpreise und die langfristig vorsichtigeren Ergebniserwartungen von Goldman Sachs. Beim aktuellen Tradegate-Kurs von 121,70 Euro signalisiert die Aktienanalyse ein rechnerisches Abwärtspotenzial von 23,58 Prozent. Die entscheidende Frage lautet daher nicht, wie viel Geld Hapag-Lloyd heute verdient, sondern wie viel davon in einem möglicherweise deutlich schwierigeren Marktumfeld ab 2028 übrig bleibt. Derzeit fährt die Hamburger Containerreederei mit kräftigem Rückenwind – doch Goldman Sachs sieht am Horizont bereits neue Sturmwolken aufziehen.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 26. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.