Droht der Hapag-Lloyd-Aktie (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) nach einem spektakulär starken dritten Quartal ausgerechnet jetzt die nächste schwere Börsensturmflut? Die renommierte US-Investmentbank Goldman Sachs sorgt mit ihrer aktuellen Hapag-Lloyd-Aktienanalyse vom 23.11.2026 für ein bemerkenswertes Signal. Analyst Patrick Creuset hat das Kursziel für Deutschlands größte Containerreederei von 90 auf 93 Euro angehoben, hält jedoch unverändert am Rating "sell" fest. Während die Hapag-Lloyd-Aktie auf Tradegate aktuell um 1,4 Prozent auf 121,70 Euro zulegt, ergibt sich aus dem neuen Kursziel von Goldman Sachs ein erhebliches rechnerisches Abwärtspotenzial von 23,58 Prozent. Besonders brisant: Obwohl Patrick Creuset seine Ergebniserwartungen für das laufende Geschäftsjahr nach oben korrigiert, blickt der erfahrene Branchenexperte zunehmend skeptisch auf die langfristigen Perspektiven der Containerschifffahrt. Droht Hapag-Lloyd gegen Ende des Jahrzehnts eine gefährliche Kombination aus Überkapazitäten, sinkenden Frachtraten und schrumpfenden Gewinnen?
Hapag-Lloyd Aktie: Warum Goldman Sachs trotz Kurszielerhöhung skeptisch bleibt
Goldman Sachs erhöht Kursziel
Goldman Sachs bleibt skeptisch: Rating "sell" trotz höherem Kursziel bestätigt
Die aktuelle Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von Patrick Creuset offenbart einen bemerkenswerten Gegensatz zwischen kurzfristiger Ergebnisentwicklung und langfristigen Wachstumsperspektiven. Goldman Sachs erhöht das Kursziel um 3,33 Prozent von 90 auf 93 Euro, sieht jedoch weiterhin erhebliche Bewertungsrisiken. Nach Auswertung des jüngsten Quartalsberichts habe Patrick Creuset seine Schätzungen für das Gesamtjahr 2026 angehoben. Für die Geschäftsjahre ab 2028 habe der Analyst seine Prognosen hingegen etwas reduziert. Gegen Ende des Jahrzehnts rechne er mit einer zunehmenden Verschlechterung des Gleichgewichts zwischen Transportangebot und Nachfrage. Genau darin liegt die zentrale Warnung der Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von Goldman Sachs. Eine kurzfristig hervorragende Geschäftsentwicklung bedeutet nicht zwangsläufig, dass die derzeitige Börsenbewertung langfristig gerechtfertigt ist. Das bestätigte Rating "sell" und das neue Kursziel von 93 Euro verdeutlichen, dass Patrick Creuset die aktuell positiven Entwicklungen nicht für ausreichend hält, um seine negative Anlageempfehlung zu revidieren.
Gewinnexplosion im dritten Quartal: Hapag-Lloyd überrascht mit starken Zahlen
Die jüngsten Geschäftszahlen von Hapag-Lloyd liefern auf den ersten Blick reichlich Argumente für optimistische Anleger. Im dritten Quartal 2026 stieg der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 26 Prozent von 5,46 auf 6,88 Milliarden USD. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich von 866 Millionen USD auf 1,73 Milliarden USD und hat sich damit nahezu verdoppelt. Noch beeindruckender entwickelte sich das operative Ergebnis EBIT, das von 228 Millionen USD auf 1,09 Milliarden USD nach oben schoss. Der Konzerngewinn explodierte von 172 auf 999 Millionen USD. Die EBIT-Marge verbesserte sich von 4,2 auf 15,8 Prozent, während die EBITDA-Marge von 15,9 auf 25,1 Prozent kletterte. Diese außergewöhnlich starke Ergebnisentwicklung erklärt, weshalb Patrick Creuset von Goldman Sachs seine Gewinnschätzungen für das laufende Geschäftsjahr angehoben hat. Allerdings bleibt die entscheidende Frage bestehen: Wie nachhaltig sind diese beeindruckenden Gewinne in einer der zyklischsten Branchen der Weltwirtschaft?
Frachtraten als Gewinnmotor: Warum Hapag-Lloyd derzeit so viel Geld verdient
Einen entscheidenden Beitrag zur verbesserten Profitabilität leisteten die höheren Containerfrachtraten. Im dritten Quartal 2026 erzielte Hapag-Lloyd eine durchschnittliche Frachtrate von 1.808 USD je Standardcontainer (TEU), verglichen mit 1.413 USD im entsprechenden Vorjahresquartal. Das entspricht einem Anstieg von rund 28 Prozent. Gleichzeitig blieb das Transportvolumen mit 3,38 Millionen TEU nach 3,40 Millionen TEU weitgehend stabil. Die Kombination aus höheren Transportpreisen und nahezu unveränderten Beförderungsmengen zeigt eindrucksvoll, welchen Einfluss die Frachtraten auf die Ertragskraft einer Containerreederei besitzen. Allerdings funktioniert dieser Hebel in beide Richtungen. Sollten die Frachtraten wieder deutlich nachgeben, könnte die Profitabilität von Hapag-Lloyd ebenso schnell unter Druck geraten, wie sie zuletzt gestiegen ist. Für die fundamentale Einordnung der Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von Goldman Sachs mit dem Rating "sell" und dem Kursziel von 93 Euro ist dieser Zusammenhang von zentraler Bedeutung.
Hapag-Lloyd hebt Jahresprognose erneut an: Milliardengewinne in Sicht
Angesichts des günstigen Marktumfelds hat Hapag-Lloyd am 11. November 2026 seine Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr erneut verbessert. Das Management erwartet nun ein Konzern-EBITDA zwischen 4,0 und 4,4 Milliarden Euro, nachdem zuvor lediglich 3,4 bis 3,8 Milliarden Euro prognostiziert worden waren. Das operative Ergebnis EBIT soll zwischen 1,7 und 2,1 Milliarden Euro liegen. Zuvor hatte Hapag-Lloyd lediglich mit einem EBIT zwischen 1,1 und 1,5 Milliarden Euro gerechnet. Die Mitte der operativen Ergebnisprognose wurde damit um rund 46 Prozent angehoben. Für die Aktionäre ist dies ein erfreuliches Signal, das die kurzfristigen Ertragsperspektiven deutlich verbessert. Auch die Anpassung der Gewinnschätzungen durch Goldman Sachs-Analyst Patrick Creuset erscheint vor diesem Hintergrund nachvollziehbar. Allerdings weist Hapag-Lloyd selbst auf die Unsicherheiten hin, die sich aus volatilen Frachtraten und anhaltenden geopolitischen Herausforderungen ergeben.
Neunmonatszahlen zeigen die enormen Schwankungen im Reedereigeschäft
Trotz des außergewöhnlich profitablen dritten Quartals fällt die Bilanz der ersten neun Monate weniger spektakulär aus. Der Konzernumsatz erhöhte sich um rund 10 Prozent auf 17,64 Milliarden USD. Das EBITDA stieg von 2,79 auf 3,05 Milliarden USD, während das EBIT um 22 Prozent auf 1,10 Milliarden USD zulegte. Der Konzerngewinn ging hingegen von 946 auf 827 Millionen USD zurück. Bemerkenswert ist insbesondere, dass der im dritten Quartal erzielte Nettogewinn von 999 Millionen USD höher ausfiel als das Ergebnis der gesamten ersten neun Monate. Die Zahlen verdeutlichen, wie ausgeprägt die Ergebnisschwankungen innerhalb kurzer Zeiträume sein können. Anleger sollten daher nicht den Fehler begehen, die außergewöhnliche Profitabilität des jüngsten Quartals ungeprüft auf die kommenden Jahre hochzurechnen.
Ab 2028 droht Gegenwind: Patrick Creuset fürchtet eine Verschlechterung des Marktgleichgewichts
Der entscheidende Kritikpunkt der Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von Goldman Sachs betrifft die langfristigen Branchenperspektiven. Patrick Creuset hat seine Ergebniserwartungen ab 2028 reduziert, weil sich das Verhältnis zwischen verfügbarer Transportkapazität und weltweiter Nachfrage gegen Ende des Jahrzehnts ungünstiger entwickeln könnte. Aus fundamentaler Sicht stellt insbesondere ein wachsendes Angebot an Containerschiffen bei einer nicht entsprechend steigenden Nachfrage ein erhebliches Risiko dar. Die Auslieferung zusätzlicher Schiffe könnte den Wettbewerb zwischen den großen Reedereien verschärfen und einen Preiskampf auslösen. Für Hapag-Lloyd wäre dies besonders problematisch, da selbst bei stabilen Transportmengen sinkende Frachtraten erhebliche negative Auswirkungen auf die operativen Margen haben können. Die langfristigen Bedenken von Patrick Creuset erklären, weshalb Goldman Sachs trotz verbesserter kurzfristiger Gewinnperspektiven am Rating "sell" und am vergleichsweise niedrigen Kursziel von 93 Euro festhält.
Geopolitische Spannungen: Fluch und Segen für Hapag-Lloyd
Die geopolitische Lage bleibt einer der wichtigsten Einflussfaktoren für die internationale Containerschifffahrt. Sicherheitsrisiken auf bedeutenden Handelsrouten können Reedereien dazu zwingen, längere Ausweichrouten zu nutzen. Dadurch werden zusätzliche Schiffskapazitäten gebunden, während sich gleichzeitig die Transportzeiten und Betriebskosten erhöhen. Das eingeschränkte effektive Transportangebot kann kurzfristig höhere Frachtraten begünstigen. Eine nachhaltige Entspannung der geopolitischen Konflikte könnte jedoch zu einer Normalisierung der Handelsrouten führen und damit erhebliche Transportkapazitäten freisetzen. Für Hapag-Lloyd wäre eine solche Entwicklung zweischneidig. Einerseits könnten die Treibstoffkosten sinken und die Fahrpläne zuverlässiger werden. Andererseits könnten zusätzliche verfügbare Schiffskapazitäten die Frachtraten belasten. Anleger sollten deshalb berücksichtigen, dass geopolitische Entspannung für die Weltwirtschaft zwar grundsätzlich positiv sein kann, aber nicht zwangsläufig steigende Gewinne für Containerreedereien bedeutet.
Übernahme von ZIM: Strategischer Wachstumstreiber oder zusätzliches Risiko?
Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der fundamentalen Bewertung von Hapag-Lloyd ist die im Februar 2026 angekündigte Übernahme der israelischen Containerreederei ZIM Integrated Shipping Services. Die geplante Transaktion könnte die globale Marktposition von Hapag-Lloyd stärken, zusätzliche Transportnetzwerke erschließen und langfristig erhebliche Synergiepotenziale eröffnen. Eine größere Flotte und ein umfangreicheres Routennetz könnten zudem Effizienzsteigerungen ermöglichen. Allerdings bergen große Übernahmen in zyklischen Branchen erhebliche Risiken. Neben der Finanzierung und der regulatorischen Umsetzung spielen die Integration unterschiedlicher Unternehmensstrukturen und die zukünftige Auslastung der zusätzlichen Transportkapazitäten eine entscheidende Rolle. Sollte sich das Marktumfeld entsprechend den Befürchtungen von Patrick Creuset gegen Ende des Jahrzehnts verschlechtern, könnte sich eine größere operative Kapazität auch als Belastung erweisen. Der wirtschaftliche Erfolg der geplanten Transaktion dürfte daher maßgeblich vom zukünftigen Branchenumfeld abhängen.
Terminalgeschäft und Gemini Cooperation eröffnen langfristige Chancen
Trotz der skeptischen Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von Goldman Sachs besitzt der Hamburger Traditionskonzern mehrere strategische Möglichkeiten, seine Wettbewerbsposition nachhaltig zu verbessern. Der Ausbau des Terminal- und Infrastrukturgeschäfts könnte zusätzliche Einnahmequellen erschließen und die Abhängigkeit von schwankenden Frachtraten zumindest teilweise reduzieren. Gleichzeitig bietet die Gemini Cooperation mit der dänischen Reederei Maersk Chancen auf effizientere Transportnetzwerke, eine höhere Fahrplanzuverlässigkeit und eine verbesserte Auslastung der eingesetzten Schiffe. Für international tätige Großkunden ist eine zuverlässige Lieferkette von erheblichem wirtschaftlichem Wert. Sollte Hapag-Lloyd durch diese strategischen Maßnahmen strukturelle Kostenvorteile erzielen und seine Servicequalität verbessern, könnte der Konzern auch in einem schwierigeren Marktumfeld vergleichsweise widerstandsfähig bleiben. Diese Chancen bilden aus redaktioneller Sicht ein wichtiges Gegengewicht zur pessimistischen Langfristperspektive von Goldman Sachs.
Kursziel 93 Euro: So viel Geld könnten Hapag-Lloyd-Aktionäre verlieren
Beim aktuellen Tradegate-Kurs von 121,70 Euro liegt das von Patrick Creuset angehobene Kursziel von 93 Euro um 28,70 Euro unter dem gegenwärtigen Börsenkurs. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Abwärtspotenzial von 23,58 Prozent. Ein Aktieninvestment im Gegenwert von 10.000 Euro würde bei einer entsprechenden Kursentwicklung vor Dividenden, Steuern und Transaktionskosten auf rund 7.642 Euro zusammenschmelzen. Allerdings handelt es sich bei einem Analystenkursziel um eine Prognose und nicht um eine garantierte Kursentwicklung. Sollten die Frachtraten länger als erwartet auf einem attraktiven Niveau verharren, könnte Hapag-Lloyd die pessimistischen Erwartungen übertreffen. Umgekehrt könnten eine rasche Normalisierung der Transportpreise und zunehmende Überkapazitäten die Aktie erheblich unter Druck setzen.
Fazit der Hapag-Lloyd-Aktienanalyse: Kurzfristiger Gewinnboom trifft auf langfristige Risiken
Die Hapag-Lloyd-Aktienanalyse von Goldman Sachs vom 23.11.2026 ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, weshalb starke Quartalszahlen allein keine ausreichende Grundlage für eine positive Anlageentscheidung darstellen. Analyst Patrick Creuset erhöht das Kursziel von 90 auf 93 Euro, bestätigt jedoch das Rating "sell". Für Hapag-Lloyd sprechen die beeindruckende Ergebnisentwicklung im dritten Quartal, die erneut angehobene Jahresprognose, attraktive Frachtraten und strategische Wachstumsmöglichkeiten. Gegen die Aktie sprechen mögliche Überkapazitäten, die ausgeprägte Zyklik der Containerschifffahrt, volatile Transportpreise und die langfristig vorsichtigeren Ergebniserwartungen von Goldman Sachs. Beim aktuellen Tradegate-Kurs von 121,70 Euro signalisiert die Aktienanalyse ein rechnerisches Abwärtspotenzial von 23,58 Prozent. Die entscheidende Frage lautet daher nicht, wie viel Geld Hapag-Lloyd heute verdient, sondern wie viel davon in einem möglicherweise deutlich schwierigeren Marktumfeld ab 2028 übrig bleibt. Derzeit fährt die Hamburger Containerreederei mit kräftigem Rückenwind – doch Goldman Sachs sieht am Horizont bereits neue Sturmwolken aufziehen.
Teile diesen Artikel mit deinen Freunden! Bei Hapag-Lloyd kostet der Transport eines Containers derzeit ordentlich Geld, aber die Verschiffung dieses Artikels in den Gruppenchat ist vollkommen kostenlos – garantiert ohne Treibstoffzuschlag, Zollgebühren und drei Wochen Wartezeit im Hafen!
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 26. November 2026
Disclaimer
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.