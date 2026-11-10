HUGO BOSS Aktie: Shortseller Susquehanna macht einen Rückzieher - jetzt wird es für die Börsen-Bären ungemütlich!

Bei der HUGO BOSS-Aktie tut sich hinter den Kulissen etwas Bemerkenswertes! Während der Aktienkurs des Metzinger Modekonzerns um 0,39 Prozent auf 38,29 Euro nachgibt, reduziert ein internationaler Finanzmarktakteur seine Wette auf fallende Kurse drastisch. Susquehanna International Group Limited hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 9. November 2026 von 0,55 Prozent auf nur noch 0,31 Prozent gesenkt. Das entspricht einem Rückgang um fast 44 Prozent! Doch während Susquehanna einen großen Teil seiner Short-Position abbaut, bleibt BlackRock mit einem deutlich größeren Engagement vertreten. Für Anleger entsteht damit eine spannende Konstellation: Beginnt bei HUGO BOSS ein Umdenken unter den Leerverkäufern oder bleibt die Skepsis gegenüber dem Modekonzern bestehen?