Während SIH Partners seine Position deutlich reduziert, bleibt BlackRock Investment Management (UK) Limited mit einer zuletzt am 7. Oktober 2026 gemeldeten Netto-Leerverkaufsposition von 1,01 Prozent vertreten. Damit liegt das Engagement des Vermögensverwalters deutlich über der verbliebenen Position von SIH Partners in Höhe von 0,57 Prozent. Zusammengenommen ergeben diese beiden zuletzt gemeldeten Netto-Leerverkaufspositionen 1,58 Prozent des HUGO BOSS-Aktienkapitals. Allerdings stammen die Meldungen von unterschiedlichen Tagen und bilden deshalb keine vollständig zeitgleiche Erfassung sämtlicher Short-Engagements ab. Auch weitere institutionelle Investoren waren in der Vergangenheit auf der Short-Seite aktiv. So wurde für Citadel Advisors LLC am 21. Mai 2025 eine Position von 0,70 Prozent gemeldet. Noch ältere Meldungen betreffen Tybourne Equity Master Fund mit 0,72 Prozent vom März 2020 sowie Adage Capital Management L.P. mit 0,56 Prozent vom September 2017. Diese historischen Angaben erlauben jedoch keine belastbare Aussage über die aktuelle Positionierung der betreffenden Investoren. Für die gegenwärtige Einschätzung sind deshalb insbesondere die jüngeren Engagements von SIH Partners und BlackRock relevant. Dass BlackRock zuletzt weiterhin mit mehr als einem Prozent des Aktienkapitals auf der Short-Seite positioniert war, verdeutlicht, dass die institutionelle Skepsis gegenüber HUGO BOSS nicht vollständig verschwunden ist.