Honeywell ist nicht mehr der Konzern, den Anleger jahrzehntelang kannten. Erst wurde die Chemiesparte Solstice abgespalten, Ende Juni folgte die Luftfahrtsparte, die seither als Honeywell Aerospace eigenständig an der Börse notiert. Übrig geblieben ist Honeywell Technologies – ein reiner Spezialist für die Automatisierung von Gebäuden, Fabriken und Industrieanlagen. Das erste volle Quartal in neuer Form fiel stark aus: Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 34 Prozent, die Prognose wurde angehoben. Die Honeywell-Aktie notiert bei 222,46 Dollar. Diese Honeywell Aktienanalyse zeigt, was der neue Konzern kann und was das für die Honeywell Aktienprognose bedeutet.
Honeywell Aktienanalyse: Gewinn je Aktie plus 34 Prozent nach der Aufspaltung – was der neue Automatisierungs-Riese kann
Seit Ende Juni ist Honeywell ein reiner Automatisierungskonzern, die Luftfahrtsparte ist abgespalten. Das erste volle Quartal überzeugt: 7 Prozent organisches Wachstum, Gewinn je Aktie plus 34 Prozent, eine höhere Prognose. Unsere Honeywell Aktienanalyse zerlegt die Zahlen: Gebäudeautomation, Prozesstechnik, Industrie, Ausblick, Bewertung und Analystenziele – und zeigt, was die Honeywell Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Honeywell Technologies (Honeywell International Inc.)
- Sitz
- Charlotte, North Carolina
- Ticker
- HON (Nasdaq)
- Kurs
- 222,46 Dollar
- Umsatzprognose 2026
- 20,0 bis 20,1 Milliarden Dollar
- KGV 2026 (Prognose)
- rund 26
- Abgespalten
- Honeywell Aerospace (Juni 2026), Solstice (2025)
- Vorstandschef
- Vimal Kapur
Stand: 14.11.2026, Kurs Nasdaq-Schluss 13.11.2026; KGV eigene Überschlagsrechnung auf Basis der Unternehmensprognose
Die Ausgangslage
Aus drei mach eins: die neue Honeywell-Aktie
Wer die Honeywell Aktie bewerten will, muss zunächst verstehen, was nach der Aufspaltung übrig geblieben ist.
Der frühere Mischkonzern hat sich in drei Unternehmen aufgeteilt. Honeywell Technologies konzentriert sich auf drei Bereiche: die Gebäudeautomation mit Brandschutz-, Sicherheits- und Steuerungstechnik, die Prozessautomation und -technologie für Raffinerien, Chemieanlagen und Flüssiggasterminals sowie die Industrieautomation für Fabriken. Kleinere Randgeschäfte wie Lagerlogistik und Scanner-Lösungen wurden im dritten Quartal verkauft. Auf einem Investorentag im Juni hatte das Management Ziele bis 2029 vorgestellt. Die Idee dahinter: Ein schlanker, klar fokussierter Automatisierungskonzern soll an der Börse höher bewertet werden als das frühere Konglomerat.
Die Quartalszahlen
Mehr Wachstum, viel mehr Marge: Honeywell übertrifft die eigenen Ziele
Für jede Honeywell Aktienanalyse ist das organische Wachstum entscheidend – also ohne Effekte aus Zu- und Verkäufen.
Der Umsatz stieg im dritten Quartal auf 5,0 Milliarden Dollar. Ausgewiesen ist das nur ein Plus von 1 Prozent, weil Geschäftsbereiche verkauft wurden. Organisch wuchs Honeywell aber um 7 Prozent – mehr als die eigenen Ziele vom Investorentag. Noch stärker legte der Gewinn zu: Das bereinigte Ergebnis je Aktie kletterte um 34 Prozent auf 2,27 Dollar, die Segmentmarge um 3,7 Punkte auf 21,3 Prozent. Preiserhöhungen und Kostensenkungen zahlten sich aus. Der ausgewiesene Gewinn je Aktie sank zwar um 20 Prozent auf 2,40 Dollar, doch nur, weil im Vorjahr ein Einmalgewinn aus einer Vereinbarung mit Resideo angefallen war. Der Auftragsbestand stieg um 7 Prozent auf fast 19 Milliarden Dollar.
Honeywell: Organisches Wachstum im dritten Quartal 2026
Prozent
Organisch: ohne Währungs-, Kauf- und Verkaufseffekte. Projektgeschäft und Gebäudeprodukte als Teilbereiche der Segmente.
Quelle: Honeywell Technologies, Mitteilung vom 22. Oktober 2026; Indian Chemical News
Daten als Tabelle
|Bereich
|Wachstum
|Projektgeschäft Prozesstechnik
|14
|Gebäudeprodukte (Brandschutz, Sicherheit)
|11
|Gebäudeautomation gesamt
|8
|Prozessautomation gesamt
|8
|Konzern
|7
Die Geschäftsbereiche
Flüssiggas und Brandschutz: die Wachstumstreiber
Zwei der drei Sparten entwickelten sich besonders stark.
Die Gebäudeautomation steigerte den Umsatz um 8 Prozent auf 2,0 Milliarden Dollar. Besonders gefragt waren Brandschutz- und Sicherheitsprodukte mit einem Plus von 11 Prozent, auch Rechenzentren sorgen für Nachfrage. Die Prozessautomation wuchs organisch um 8 Prozent. Das Projektgeschäft legte um 14 Prozent zu, getragen von Anlagen für Flüssiggas und Petrochemie. Das Servicegeschäft für Raffinerien wuchs um 4 Prozent. In der Industrieautomation sank der ausgewiesene Umsatz wegen der Verkäufe, die Marge stieg aber um 3,5 Punkte auf 18,4 Prozent. Hier wirkte vor allem die konsequente Preis- und Kostendisziplin.
Honeywell Technologies hat in unserem ersten Quartal als eigenständiges Unternehmen im gesamten Geschäft starke Ergebnisse erzielt.
Der Ausblick
Bis zu 8,45 Dollar je Aktie: Honeywell hebt die Prognose an
Für 2026 erwartet Honeywell nun einen Umsatz von 20,0 bis 20,1 Milliarden Dollar und ein organisches Wachstum von 4 bis 5 Prozent statt bisher 3 bis 4 Prozent. Im vierten Quartal soll das Plus sogar 5 bis 6 Prozent betragen. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll auf 8,40 bis 8,45 Dollar steigen – 30 bis 31 Prozent mehr als im Vorjahr und deutlich über den Analystenschätzungen von 8,29 Dollar. Die Segmentmarge soll rund 20,5 Prozent erreichen, der freie Cashflow rund 2,1 Milliarden Dollar. Vorstandschef Vimal Kapur zeigt sich zuversichtlich, die Ziele bis 2029 zu erreichen.
Die Bewertung
KGV um 26: ein Aufschlag für den reinen Automatisierer
Gemessen an der Mitte der Gewinnprognose kommt die Honeywell-Aktie auf ein KGV von rund 26. Das ist deutlich mehr als bei vielen klassischen Industriekonzernen, liegt aber im Bereich anderer reiner Automatisierungsspezialisten. Genau darauf zielt die Aufspaltung: Anleger sollen für das wachstumsstärkere, margenstarke Automatisierungsgeschäft einen höheren Preis zahlen als für das alte Konglomerat. Honeywell hat seine Dividende zudem über viele Jahre regelmäßig erhöht. Für die Honeywell Aktienprognose heißt das: Die Bewertung setzt voraus, dass das Wachstum von 7 Prozent kein Strohfeuer bleibt.
Die Analysten
Kursziele bis 271 Dollar: die Experten bleiben positiv
Die Analysten zeigten sich nach den Zahlen zufrieden, Änderungen an den Kurszielen fielen aber klein aus. Die Citigroup erhöhte leicht von 270 auf 271 Dollar und bleibt bei „Kaufen“. RBC Capital nahm das Ziel minimal von 270 auf 269 Dollar zurück, bleibt aber positiv. JPMorgan erhöhte von 240 auf 241 Dollar. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut MarketBeat bei rund 250 Dollar, rund 12 Prozent über dem aktuellen Kurs. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Honeywell-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten nach den Zahlen
Dollar
Kurs am 13. November 2026: 222,46 Dollar (Nasdaq-Schluss). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Longbridge, MarketBeat; Stand Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Kursziel
|Citigroup
|271
|RBC Capital
|269
|Durchschnitt
|250
|JPMorgan
|241
|Schlusskurs 13. November
|222,46
Die Szenarien
Honeywell Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Der reine Automatisierer überzeugt
Das organische Wachstum bleibt bei 5 bis 7 Prozent, die Marge steigt weiter, und die Börse belohnt den Umbau mit einer höheren Bewertung. Dann könnte die Honeywell-Aktie in Richtung der Analystenziele um 250 bis 270 Dollar laufen.
Szenario 2: Solide, aber ohne Neubewertung
Die Geschäfte laufen gut, doch Anleger warten auf weitere Beweise. Die Aktie pendelt zwischen 205 und 240 Dollar.
Szenario 3: Industrieflaute
Eine schwächere Weltwirtschaft bremst Investitionen in Fabriken und Großprojekte. Dann geriete die Aktie unter Druck und könnte unter 200 Dollar fallen.
Häufige Fragen zur Honeywell Aktienanalyse
Wie waren die Quartalszahlen von Honeywell?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz organisch um 7 Prozent auf 5,0 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie wuchs um 34 Prozent auf 2,27 Dollar.
Was ist von Honeywell nach der Aufspaltung übrig?
Honeywell Technologies, ein reiner Automatisierungskonzern mit Gebäudeautomation, Prozessautomation und Industrieautomation. Die Luftfahrtsparte notiert seit Ende Juni als Honeywell Aerospace eigenständig.
Was erwartet Honeywell für 2026?
Einen Umsatz von 20,0 bis 20,1 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 8,40 bis 8,45 Dollar.
Warum sank der ausgewiesene Gewinn?
Weil im Vorjahresquartal ein Einmalgewinn aus einer Vereinbarung mit Resideo angefallen war. Bereinigt stieg der Gewinn kräftig.
Welche Kursziele haben Analysten?
Im Schnitt rund 250 Dollar laut MarketBeat. Citigroup nennt 271, RBC Capital 269 und JPMorgan 241 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
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