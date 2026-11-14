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Honeywell Aktienanalyse: Gewinn je Aktie plus 34 Prozent nach der Aufspaltung – was der neue Automatisierungs-Riese kann

aktiencheck.de Redaktion8 Min.

Seit Ende Juni ist Honeywell ein reiner Automatisierungskonzern, die Luftfahrtsparte ist abgespalten. Das erste volle Quartal überzeugt: 7 Prozent organisches Wachstum, Gewinn je Aktie plus 34 Prozent, eine höhere Prognose. Unsere Honeywell Aktienanalyse zerlegt die Zahlen: Gebäudeautomation, Prozesstechnik, Industrie, Ausblick, Bewertung und Analystenziele – und zeigt, was die Honeywell Aktienprognose jetzt bestimmt.

Titelgrafik: goldene Zahnräder auf Navy-Hintergrund mit aktiencheck-Logo und Überschrift der Honeywell Aktienanalyse
Bild: Eigene Grafik aktiencheck.de (programmatisch erstellt, keine Fremdbilder)

Honeywell ist nicht mehr der Konzern, den Anleger jahrzehntelang kannten. Erst wurde die Chemiesparte Solstice abgespalten, Ende Juni folgte die Luftfahrtsparte, die seither als Honeywell Aerospace eigenständig an der Börse notiert. Übrig geblieben ist Honeywell Technologies – ein reiner Spezialist für die Automatisierung von Gebäuden, Fabriken und Industrieanlagen. Das erste volle Quartal in neuer Form fiel stark aus: Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 34 Prozent, die Prognose wurde angehoben. Die Honeywell-Aktie notiert bei 222,46 Dollar. Diese Honeywell Aktienanalyse zeigt, was der neue Konzern kann und was das für die Honeywell Aktienprognose bedeutet.

Umsatz im dritten Quartal, organisch plus 7 Prozent
5,0 Mrd. $
bereinigter Gewinn je Aktie, plus 34 Prozent
2,27 $
Segmentmarge, plus 3,7 Prozentpunkte
21,3 %
Auftragsbestand, plus 7 Prozent
19 Mrd. $
neue Gewinnprognose 2026 je Aktie (bereinigt)
8,40–8,45 $
Quelle: Honeywell Technologies, Mitteilung vom 22. Oktober 2026; Kurs Nasdaq 13. November 2026

Steckbrief

Unternehmen
Honeywell Technologies (Honeywell International Inc.)
Sitz
Charlotte, North Carolina
Ticker
HON (Nasdaq)
Kurs
222,46 Dollar
Umsatzprognose 2026
20,0 bis 20,1 Milliarden Dollar
KGV 2026 (Prognose)
rund 26
Abgespalten
Honeywell Aerospace (Juni 2026), Solstice (2025)
Vorstandschef
Vimal Kapur

Stand: 14.11.2026, Kurs Nasdaq-Schluss 13.11.2026; KGV eigene Überschlagsrechnung auf Basis der Unternehmensprognose

Die Ausgangslage

Aus drei mach eins: die neue Honeywell-Aktie

Wer die Honeywell Aktie bewerten will, muss zunächst verstehen, was nach der Aufspaltung übrig geblieben ist.

Der frühere Mischkonzern hat sich in drei Unternehmen aufgeteilt. Honeywell Technologies konzentriert sich auf drei Bereiche: die Gebäudeautomation mit Brandschutz-, Sicherheits- und Steuerungstechnik, die Prozessautomation und -technologie für Raffinerien, Chemieanlagen und Flüssiggasterminals sowie die Industrieautomation für Fabriken. Kleinere Randgeschäfte wie Lagerlogistik und Scanner-Lösungen wurden im dritten Quartal verkauft. Auf einem Investorentag im Juni hatte das Management Ziele bis 2029 vorgestellt. Die Idee dahinter: Ein schlanker, klar fokussierter Automatisierungskonzern soll an der Börse höher bewertet werden als das frühere Konglomerat.

Die Quartalszahlen

Mehr Wachstum, viel mehr Marge: Honeywell übertrifft die eigenen Ziele

Für jede Honeywell Aktienanalyse ist das organische Wachstum entscheidend – also ohne Effekte aus Zu- und Verkäufen.

Der Umsatz stieg im dritten Quartal auf 5,0 Milliarden Dollar. Ausgewiesen ist das nur ein Plus von 1 Prozent, weil Geschäftsbereiche verkauft wurden. Organisch wuchs Honeywell aber um 7 Prozent – mehr als die eigenen Ziele vom Investorentag. Noch stärker legte der Gewinn zu: Das bereinigte Ergebnis je Aktie kletterte um 34 Prozent auf 2,27 Dollar, die Segmentmarge um 3,7 Punkte auf 21,3 Prozent. Preiserhöhungen und Kostensenkungen zahlten sich aus. Der ausgewiesene Gewinn je Aktie sank zwar um 20 Prozent auf 2,40 Dollar, doch nur, weil im Vorjahr ein Einmalgewinn aus einer Vereinbarung mit Resideo angefallen war. Der Auftragsbestand stieg um 7 Prozent auf fast 19 Milliarden Dollar.

Honeywell: Organisches Wachstum im dritten Quartal 2026

Prozent

Organisch: ohne Währungs-, Kauf- und Verkaufseffekte. Projektgeschäft und Gebäudeprodukte als Teilbereiche der Segmente.

Quelle: Honeywell Technologies, Mitteilung vom 22. Oktober 2026; Indian Chemical News

Daten als Tabelle
BereichWachstum
Projektgeschäft Prozesstechnik14
Gebäudeprodukte (Brandschutz, Sicherheit)11
Gebäudeautomation gesamt8
Prozessautomation gesamt8
Konzern7

Die Geschäftsbereiche

Flüssiggas und Brandschutz: die Wachstumstreiber

Zwei der drei Sparten entwickelten sich besonders stark.

Die Gebäudeautomation steigerte den Umsatz um 8 Prozent auf 2,0 Milliarden Dollar. Besonders gefragt waren Brandschutz- und Sicherheitsprodukte mit einem Plus von 11 Prozent, auch Rechenzentren sorgen für Nachfrage. Die Prozessautomation wuchs organisch um 8 Prozent. Das Projektgeschäft legte um 14 Prozent zu, getragen von Anlagen für Flüssiggas und Petrochemie. Das Servicegeschäft für Raffinerien wuchs um 4 Prozent. In der Industrieautomation sank der ausgewiesene Umsatz wegen der Verkäufe, die Marge stieg aber um 3,5 Punkte auf 18,4 Prozent. Hier wirkte vor allem die konsequente Preis- und Kostendisziplin.

Honeywell Technologies hat in unserem ersten Quartal als eigenständiges Unternehmen im gesamten Geschäft starke Ergebnisse erzielt.

Vimal Kapur, Vorstandschef von Honeywell, Mitteilung vom 22. Oktober 2026; Übersetzung der Redaktion

Der Ausblick

Bis zu 8,45 Dollar je Aktie: Honeywell hebt die Prognose an

Für 2026 erwartet Honeywell nun einen Umsatz von 20,0 bis 20,1 Milliarden Dollar und ein organisches Wachstum von 4 bis 5 Prozent statt bisher 3 bis 4 Prozent. Im vierten Quartal soll das Plus sogar 5 bis 6 Prozent betragen. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll auf 8,40 bis 8,45 Dollar steigen – 30 bis 31 Prozent mehr als im Vorjahr und deutlich über den Analystenschätzungen von 8,29 Dollar. Die Segmentmarge soll rund 20,5 Prozent erreichen, der freie Cashflow rund 2,1 Milliarden Dollar. Vorstandschef Vimal Kapur zeigt sich zuversichtlich, die Ziele bis 2029 zu erreichen.

Die Bewertung

KGV um 26: ein Aufschlag für den reinen Automatisierer

Gemessen an der Mitte der Gewinnprognose kommt die Honeywell-Aktie auf ein KGV von rund 26. Das ist deutlich mehr als bei vielen klassischen Industriekonzernen, liegt aber im Bereich anderer reiner Automatisierungsspezialisten. Genau darauf zielt die Aufspaltung: Anleger sollen für das wachstumsstärkere, margenstarke Automatisierungsgeschäft einen höheren Preis zahlen als für das alte Konglomerat. Honeywell hat seine Dividende zudem über viele Jahre regelmäßig erhöht. Für die Honeywell Aktienprognose heißt das: Die Bewertung setzt voraus, dass das Wachstum von 7 Prozent kein Strohfeuer bleibt.

Die Analysten

Kursziele bis 271 Dollar: die Experten bleiben positiv

Die Analysten zeigten sich nach den Zahlen zufrieden, Änderungen an den Kurszielen fielen aber klein aus. Die Citigroup erhöhte leicht von 270 auf 271 Dollar und bleibt bei „Kaufen“. RBC Capital nahm das Ziel minimal von 270 auf 269 Dollar zurück, bleibt aber positiv. JPMorgan erhöhte von 240 auf 241 Dollar. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut MarketBeat bei rund 250 Dollar, rund 12 Prozent über dem aktuellen Kurs. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.

Honeywell-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten nach den Zahlen

Dollar

Kurs am 13. November 2026: 222,46 Dollar (Nasdaq-Schluss). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.

Quelle: Longbridge, MarketBeat; Stand Oktober 2026

Daten als Tabelle
AnalystKursziel
Citigroup271
RBC Capital269
Durchschnitt250
JPMorgan241
Schlusskurs 13. November222,46

Die Szenarien

Honeywell Aktienprognose: drei Wege für die Aktie

  1. Szenario 1: Der reine Automatisierer überzeugt

    Das organische Wachstum bleibt bei 5 bis 7 Prozent, die Marge steigt weiter, und die Börse belohnt den Umbau mit einer höheren Bewertung. Dann könnte die Honeywell-Aktie in Richtung der Analystenziele um 250 bis 270 Dollar laufen.

  2. Szenario 2: Solide, aber ohne Neubewertung

    Die Geschäfte laufen gut, doch Anleger warten auf weitere Beweise. Die Aktie pendelt zwischen 205 und 240 Dollar.

  3. Szenario 3: Industrieflaute

    Eine schwächere Weltwirtschaft bremst Investitionen in Fabriken und Großprojekte. Dann geriete die Aktie unter Druck und könnte unter 200 Dollar fallen.

  1. Juni 2026

    Investorentag

    Ziele bis 2029 vorgestellt

  2. 29. Juni 2026

    Abspaltung

    Honeywell Aerospace eigenständig an der Börse

  3. 22. Oktober 2026Jetzt

    Q3-Zahlen

    Prognose angehoben

  4. Ende Januar 2027

    Q4-Zahlen

    Ausblick auf 2027

Quelle: Honeywell; Medienberichte; Stand 14. November 2026

Häufige Fragen zur Honeywell Aktienanalyse

Wie waren die Quartalszahlen von Honeywell?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz organisch um 7 Prozent auf 5,0 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie wuchs um 34 Prozent auf 2,27 Dollar.

Was ist von Honeywell nach der Aufspaltung übrig?
Honeywell Technologies, ein reiner Automatisierungskonzern mit Gebäudeautomation, Prozessautomation und Industrieautomation. Die Luftfahrtsparte notiert seit Ende Juni als Honeywell Aerospace eigenständig.

Was erwartet Honeywell für 2026?
Einen Umsatz von 20,0 bis 20,1 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 8,40 bis 8,45 Dollar.

Warum sank der ausgewiesene Gewinn?
Weil im Vorjahresquartal ein Einmalgewinn aus einer Vereinbarung mit Resideo angefallen war. Bereinigt stieg der Gewinn kräftig.

Welche Kursziele haben Analysten?
Im Schnitt rund 250 Dollar laut MarketBeat. Citigroup nennt 271, RBC Capital 269 und JPMorgan 241 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.

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