Honeywell Aktienanalyse: Gewinn je Aktie plus 34 Prozent nach der Aufspaltung – was der neue Automatisierungs-Riese kann

Wie waren die Quartalszahlen von Honeywell?

Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz organisch um 7 Prozent auf 5,0 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie wuchs um 34 Prozent auf 2,27 Dollar.

Was ist von Honeywell nach der Aufspaltung übrig?

Honeywell Technologies, ein reiner Automatisierungskonzern mit Gebäudeautomation, Prozessautomation und Industrieautomation. Die Luftfahrtsparte notiert seit Ende Juni als Honeywell Aerospace eigenständig.

Was erwartet Honeywell für 2026?

Einen Umsatz von 20,0 bis 20,1 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 8,40 bis 8,45 Dollar.

Warum sank der ausgewiesene Gewinn?

Weil im Vorjahresquartal ein Einmalgewinn aus einer Vereinbarung mit Resideo angefallen war. Bereinigt stieg der Gewinn kräftig.

Welche Kursziele haben Analysten?

Im Schnitt rund 250 Dollar laut MarketBeat. Citigroup nennt 271, RBC Capital 269 und JPMorgan 241 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.