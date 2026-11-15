Kaum eine Aktie hängt so direkt am amerikanischen Traum vom eigenen Haus wie die Home-Depot-Aktie. Im Sommer schien die Wende zu gelingen: Die Umsätze zogen an, die Aktie legte auf Monatssicht zeitweise fast 20 Prozent zu. Am Freitag schloss sie bei 348,69 Dollar. Doch seit die Renditen am Anleihemarkt über 5 Prozent geklettert sind, wächst die Skepsis. Am Dienstag, 17. November, muss der weltgrößte Baumarktkonzern mit den Quartalszahlen für Q3 zeigen, ob die Belebung echt war.
Home-Depot-Aktie: Quartalszahlen Q3 – hält das Sommerhoch dem Zinsschock stand?
Home Depot eröffnet am Dienstag, 17. November 2026, vor US-Börsenbeginn mit den Quartalszahlen für Q3 die große Woche der US-Einzelhändler. Analysten erwarten rund 3,86 Dollar Gewinn je Aktie und 42,7 Milliarden Dollar Umsatz. Die Home Depot Quartalszahlen-Vorschau: Erwartungen, Prognose, Profikunden, Hypothekenzinsen und was die Home-Depot-Aktie jetzt bewegt.
Home Depot Quartalszahlen Q3
Die Erwartungen: ein kleines Plus mit Fragezeichen
Laut Earnings Whispers erwarten Analysten einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,86 Dollar und einen Umsatz von 42,69 Milliarden Dollar. Beides läge jeweils rund 3 Prozent über dem Vorjahr. Die inoffizielle „Flüsterschätzung“ liegt mit 3,89 Dollar nur knapp darüber. Beim flächenbereinigten Umsatz rechnet der Konsens mit einem Plus von 1,5 Prozent. Eine große US-Bank ist deutlich optimistischer: Sie erwartet laut Kalkine 2,5 Prozent und einen Gewinn je Aktie von 4,05 Dollar.
Das zweite Quartal hatte Mut gemacht: Der flächenbereinigte Umsatz stieg um 1,7 Prozent, in den USA beschleunigte sich das Wachstum Monat für Monat bis auf 2,2 Prozent im Juli. 13 von 16 Warengruppen legten zu. Allerdings half eine einmalige Zollrückerstattung von 685 Millionen Dollar der Marge. Diesen Effekt gibt es nicht noch einmal. Für das Gesamtjahr bestätigte Home Depot einen Gewinn je Aktie von 14,69 bis 15,28 Dollar bei einem Umsatz von 168,8 bis 172,1 Milliarden Dollar, erhöhte die Prognose aber nicht.
Home Depot Aktienanalyse
Fünf Punkte, auf die es am Dienstag ankommt
Flächenbereinigter Umsatz
Ein Wert von 2 Prozent oder mehr würde zeigen, dass die Sommerbelebung kein Strohfeuer war. Ein Rückfall unter 1 Prozent würde die Skeptiker bestätigen.
Kundenfrequenz
Im zweiten Quartal stieg der Durchschnittsbon, die Zahl der Transaktionen sank um 1 Prozent. Mehr Kunden in den Märkten wären das stärkste Signal.
Die Marge ohne Sondereffekt
Ohne Zollrückerstattung und mit höheren Kosten für Treibstoff, Energie, Kunststoffe und Metalle steht die Marge unter Druck. Das Ziel für die Bruttomarge im Gesamtjahr liegt bei rund 33,1 Prozent.
Das Profigeschäft
Der Baustoffhändler SRS wuchs zuletzt stärker als der Konzern. Das Profigeschäft ist der wichtigste Wachstumshebel, solange private Heimwerker zögern.
Die Jahresprognose
Eine Anhebung oder Einengung der Spanne würde Vertrauen schaffen. Bleibt sie unverändert, dürfte der Markt genau auf den Ausblick für das Schlussquartal achten.
Das große Bild
Ein Spielball der Anleihemärkte
Home Depot verdient am Renovieren. Und renoviert wird vor allem, wenn Häuser den Besitzer wechseln.
Die Zahl der Hausverkäufe in den USA liegt laut Earnings Whispers nahe einem 40-Jahres-Tief. Volkswirte von Oxford Economics erwarten, dass die Hypothekenzinsen bis weit ins Jahr 2027 über 7 Prozent bleiben. Nach den Zwischenwahlen hatte die Hoffnung auf eine neue Wohnungspolitik die Aktie beflügelt, doch jeder überraschend starke Konjunkturwert treibt die Zinsen und belastet den Kurs. Die Home-Depot-Aktie ist damit zum Spielball der Anleihemärkte geworden. Hinzu kommt: Einen Tag nach Home Depot berichtet der Rivale Lowe's, der seine Prognose bereits gesenkt hat.
Häufige Fragen zu den Home Depot Quartalszahlen
Wann veröffentlicht Home Depot die Quartalszahlen für Q3?
Am Dienstag, 17. November 2026, vor US-Börsenbeginn. Die Telefonkonferenz beginnt um 9:00 Uhr New Yorker Zeit, das ist 15:00 Uhr deutscher Zeit.
Was erwarten Analysten von den Home Depot Zahlen?
Einen bereinigten Gewinn je Aktie von rund 3,86 Dollar und einen Umsatz von rund 42,7 Milliarden Dollar.
Wie lautet die Jahresprognose von Home Depot?
Ein bereinigter Gewinn je Aktie von 14,69 bis 15,28 Dollar bei einem Umsatz von 168,8 bis 172,1 Milliarden Dollar.
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