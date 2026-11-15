Home-Depot-Aktie: Quartalszahlen Q3 – hält das Sommerhoch dem Zinsschock stand?

Wann veröffentlicht Home Depot die Quartalszahlen für Q3?

Am Dienstag, 17. November 2026, vor US-Börsenbeginn. Die Telefonkonferenz beginnt um 9:00 Uhr New Yorker Zeit, das ist 15:00 Uhr deutscher Zeit.

Was erwarten Analysten von den Home Depot Zahlen?

Einen bereinigten Gewinn je Aktie von rund 3,86 Dollar und einen Umsatz von rund 42,7 Milliarden Dollar.

Wie lautet die Jahresprognose von Home Depot?

Ein bereinigter Gewinn je Aktie von 14,69 bis 15,28 Dollar bei einem Umsatz von 168,8 bis 172,1 Milliarden Dollar.