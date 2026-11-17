The Home Depot steigert Nettoumsatz im dritten Quartal um 4,9 Prozent auf 43,4 Mrd. USD

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 13:12 4 Min. The Home Depot

The Home Depot hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 mehr umgesetzt und verdient. Das Nettoergebnis stieg um 3,1 Prozent. Die Jahresprognose hat das Unternehmen aktualisiert.

Nettoumsatz, +4,9 % 43,4 Mrd. USD Nettoergebnis, +3,1 % 3,71 Mrd. USD Verwässertes Ergebnis je Aktie, +2,8 % 3,72 USD Bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie, +3,2 % 3,86 USD The Home Depot hat am 17. November 2026 die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt. Das Geschäftsjahr des Unternehmens weicht vom Kalenderjahr ab, das Quartal endete am 1. November 2026. Im Vergleich zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 stieg der Nettoumsatz um 4,9 Prozent auf 43,4 Mrd. USD, nach 41,4 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Das Nettoergebnis erhöhte sich um 3,1 Prozent auf 3,71 Mrd. USD, nach 3,60 Mrd. USD. Das verwässerte Ergebnis je Aktie lag bei 3,72 USD nach 3,62 USD, ein Plus von 2,8 Prozent. HD HD — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Das operative Ergebnis wuchs gegenüber dem Vorjahresquartal um 2,4 Prozent auf 5,48 Mrd. USD, nach 5,35 Mrd. USD. Das bereinigte operative Ergebnis stieg um 2,7 Prozent auf 5,66 Mrd. USD, nach 5,51 Mrd. USD. Darin herausgerechnet sind Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte, die laut Unternehmen im dritten Quartal 182 Mio. USD betrugen, nach 158 Mio. USD im Vorjahresquartal. Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie erhöhte sich um 3,2 Prozent auf 3,86 USD, nach 3,74 USD. Hier werden nach Angaben des Unternehmens Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte von 0,18 USD je Aktie herausgerechnet, nach 0,16 USD im Vorjahresquartal. Das Ergebnis vor Ertragsteuern legte um 4,1 Prozent auf 4,95 Mrd. USD zu, nach 4,76 Mrd. USD. Die vergleichbaren Umsätze stiegen im dritten Quartal flächenbereinigt um 2,2 Prozent, nach einem Wachstum von 0,2 Prozent im Vorjahresquartal. Das entspricht einem Plus von 2,0 Prozentpunkten. Der durchschnittliche Bon, ohne HD Supply und SRS, erhöhte sich um 3,0 Prozent auf 93 USD, nach 90 USD. Die Zahl der Kundentransaktionen, ebenfalls ohne HD Supply und SRS, ging um 0,2 Prozent auf 392,7 Mio. zurück, nach 393,5 Mio. im Vorjahresquartal. Laut dem designierten CEO ermöglichten Engagement und Umsetzung der Mitarbeiter sowie fortgesetzte Investitionen, im dritten Quartal in einem dynamischen Umfeld Marktanteile zu gewinnen. Der Bruttogewinn stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 2,9 Prozent auf 14,2 Mrd. USD, nach 13,8 Mrd. USD. Die operative Marge ging um 0,3 Prozentpunkte auf 12,6 Prozent zurück, nach 12,9 Prozent im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025. Die bereinigte operative Marge sank ebenfalls um 0,3 Prozentpunkte auf 13,0 Prozent, nach 13,3 Prozent. Das Unternehmen hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 aktualisiert. Es erwartet nun ein Gesamtumsatzwachstum von etwa 4,5 Prozent und ein Wachstum der vergleichbaren Umsätze von etwa 1,4 Prozent. Die Bruttomarge soll bei etwa 33,0 Prozent liegen, die operative Marge nach GAAP bei etwa 12,4 Prozent und die bereinigte operative Marge bei etwa 12,8 Prozent. Das verwässerte Ergebnis je Aktie nach GAAP soll um etwa 1,5 Prozent gegenüber 14,23 USD im Geschäftsjahr 2025 wachsen, das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie um etwa 2,0 Prozent gegenüber 14,69 USD im Geschäftsjahr 2025. Den Nettozinsaufwand veranschlagt das Unternehmen auf etwa 2,2 Mrd. USD. Die Investitionsausgaben sollen im Geschäftsjahr 2026 etwa 2,5 Prozent des Gesamtumsatzes betragen. Die Zahlen im Überblick Kennzahl Q3 GJ 2026 Q3 GJ 2025 Veränderung Nettoumsatz 43,4 Mrd. USD 41,4 Mrd. USD +4,9 % Nettoergebnis 3,71 Mrd. USD 3,60 Mrd. USD +3,1 % Verwässertes Ergebnis je Aktie 3,72 USD 3,62 USD +2,8 % Bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie 3,86 USD 3,74 USD +3,2 % Operatives Ergebnis 5,48 Mrd. USD 5,35 Mrd. USD +2,4 % Bereinigtes operatives Ergebnis 5,66 Mrd. USD 5,51 Mrd. USD +2,7 % Ergebnis vor Ertragsteuern 4,95 Mrd. USD 4,76 Mrd. USD +4,1 % Bruttogewinn 14,2 Mrd. USD 13,8 Mrd. USD +2,9 % Operative Marge 12,6 % 12,9 % -0,3 Pp. Bereinigte operative Marge 13,0 % 13,3 % -0,3 Pp. Flächenbereinigtes Umsatzwachstum (vergleichbare Umsätze) 2,2 % 0,2 % +2,0 Pp. Durchschnittlicher Bon (ohne HD Supply und SRS) 93 USD 90 USD +3,0 % Kundentransaktionen (ohne HD Supply und SRS) 392,7 Mio. 393,5 Mio. -0,2 % Quelle : The Home Depot, Mitteilung vom 17. November 2026 (SEC-Formular 8-K) Hinweis KI-generiert aus der Mitteilung von The Home Depot. Kann Fehler enthalten. Keine Anlageberatung.

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